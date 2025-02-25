狄志遠、黃俊瑯：網約車立法勿再拖 政府須果斷破局

近年科技創新對市民出行帶來極大便利，網約車平台應運而生，為市民提供更安全、更快捷的新選擇。然而，政府對這一新興服務的管理嚴重落後，長期拖延不決，袒護某些既得利益團體，未能夠化解行業分歧，反而令矛盾白熱化。

核心問題在於——傳統的士業界長期缺乏有效競爭，服務質素參差，面對網約車這一創新模式無法招架，備受淘汰威脅。一方面，網約車代表科技發展趨勢，及市民對優質出行的期望；但另一方面，政府遲緩應對，未能夠及時將其納入法治軌道，令有關從業者長期游走於灰色地帶，同時也給傳統的士業的利益帶來重挫。

針對這一困局，我們不得不質疑政府袖手旁觀的做法。政府該如何克服僵局、果斷改革？如何平衡創新與傳統產業利益？如何妥善管理網約車的合法化進程，優化智能交通生態？

逐步開放 避免過大衝擊的士業

政府必須痛下決心破除僵局，順應大勢，積極為網約車合法化立法，接納這一創新業態；但需控制發牌總量，逐步開放，避免對現有的士業之衝擊過大。

當局立法時，應全面禁止炒賣牌照亂象，規範有序競爭；透過公平機制，引導傳統的士業主動升級轉型，實現與網約車的良性融合，而非故步自封。

政府還應該制訂政策，支持網約車使用新能源和無障礙車輛，加大智能交通基建投入，優化綠色出行體驗；並完善法規保障，從業員權益，促進勞資和諧，為行業的創新營造良好環境。

在立法管理過程中，政府必須秉持公平、公正原則，全面平衡各方合理訴求。同時，當局應該提出具體建議，將傳統的士服務融入網約車平台，實現科技與傳統的融合共生，避免一味排斥新興業態，重蹈1984年「九龍騷亂」的覆轍。

總之，網約車合法化是勢在必行，政府應該盡快行動。唯有透過改革開放、協調各方利益，政府才能夠妥善處理這一矛盾，推動傳統與創新行業的良性互補、融合並進。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]