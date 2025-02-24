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艾想：的士與網約車共存之道

【明報文章】在全球範圍，傳統的士與網約車的競爭格局已呈現一種互補共存態勢。然而，香港作為Uber在全球僅存的十幾個仍無法合法營運的主要地區之一，這一現象值得深思。網約車憑藉其便捷、安全及經濟性，贏得眾多市民青睞，許多人希望在傳統的士之外有更多元化的出行選擇。我在遊歷70餘國的經歷中，也多次體驗到網約車的優勢：沒有語言溝通障礙、價格透明且毋須議價，更不必擔心司機繞路或欺詐。

平衡「不公平競爭」的4點構想

然而網約車憑藉其毋須巨額牌照費用成本之優勢，所引發的「不公平競爭」問題，也顯而易見。那麼是否存在一種合理的解決方案呢？事實上從經濟學角度出發，我們完全有可能找到平衡這種不公平成本優勢的方法。以下是筆者初步構想。

（1）差價補償機制。對於通過網約車平台召來的白牌車（非的士），可在車資基礎上加收一定的差價；差價可由固定基本差價（例如2元）和階梯增額差價（例如車資超過50元後，每增加10元，加收1元增額差價）組成。此差價由網約車平台計算並上繳至政府，用於平衡的士行業之既有投入牌照成本。

（2）動態調整與公平性保障。政府可每年評估和調整差價補償機制，以確保其公平性，避免因過度補償而導致新的不公平競爭。對消費者而言，的士將成為更具價格優勢的首選；而網約車則作為補充，提供更多元化的服務選擇。

（3）設立專項基金。將差價補償的收入，納入專項基金，用於獎勵評分較高之的士司機，激勵其提供更優質服務。同時，該基金還可為網約車司機提供額外的嚴重傷殘或死亡保險，進一步提升行業安全性和保障水準。兩方面都顧到的穩定設計，也可避免僅得到單方面支持。

（4）統一評分體系。網約車的用戶評分機制，已被證明是提升服務品質的有效手段。筆者建議在傳統的士上也引入類似評分系統，每輛的士可配備專屬二維碼，供乘客掃碼評分。通過將的士納入統一評分體系，政府可根據評分結果，對獲高評分的司機用上述專項基金給予獎勵，從而推動整個行業服務品質的提升。

筆者深信，以香港的智慧與靈活性，網約車帶來的不僅是挑戰，更是一個推動整個行業改進升級、實現共同發展的寶貴機遇！通過合理的政策設計與市場調節，傳統的士與網約車完全可以實現互利共贏，為市民提供更優質、更多元的出行選擇。

作者是英國倫敦政治經濟學院前創新總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[艾想]

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