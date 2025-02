何濼生：網約車可加快合法化

我們的友鄰新加坡,早於1975年就引入Area Licensing Scheme,要求進入繁忙區域的車輛須持有效的付費進區牌照;1998年鑑於技術成熟,改用電子道路收費。上月紐約落實了曼哈頓進區收費9美元(約70港元),原意是一方面改善交通堵塞情况,並以收入改善老化的地鐵系統。然而特朗普政府日前宣布取消此政策。據稱政策推出後,當地交通流暢度大增。如今交通堵塞勢將「復常」,而預計所得的、原可用於改善地鐵的150億美元怎樣籌措,費煞思量。特朗普此舉恐怕是政治操作以廢拜登的建設為目的,多於公共利益考慮。

香港躊躇11年 造成不幸

關於網約車合法化,新加坡亦早於2017年引入Private Hire Car Driver's Vocational Licence(出租私家車職業駕駛執照,PDVL),讓從業員有法可依。然而香港在網約車政策上躊躇11年,造成不幸。筆者茲有一建議,誠意希望當局會認真考慮。

首先讓我解釋「不幸」這說法。有報道稱本月19日警方「放蛇」嚴打白牌車,截獲8司機並扣查其中3輛私家車。在網上我找到此類個案不算多,相信這是引發早前的士業內有人擬組織罷駛抗議。是次「放蛇」,估計亦跟政府要紓緩的士行業不滿有關。2018年在另一宗警方執法事件上,運輸署聲明「政府一直十分關注私家車及輕型貨車非法出租或取酬載客(俗稱『白牌車服務』)的情况,並對違規行為嚴厲執法,絕不縱容」。但事實上政府又不是雷厲風行執法,平白蹉跎了11年,當然是不幸。

不幸在於政府多年來的躊躇,造成的士業界不滿,也造成有司機墮入法網。問題是:司機不是不想依法討生活,惟11年來對網約車竟仍在研究階段,仍未立法,司機無從依法用自己的車提供網約車服務。蹉跎歲月,又打擊了政府聲譽。

藉經營稅達至公平競爭 毋須發網約車牌

其實政府可採「分成」方法,向網約車的收入徵某百分比(如20%)作為經營稅及保險費。由於網約車取「共享經濟」(sharing economy)概念,從業員可在公餘時間用自己的私家車提供服務,經營時間或長或短,保險費按收入計最公平。由於的士牌有價,的士牌擁有人或曾斥巨資購入(市區的士牌價最高時曾逾700萬元,今天仍值近300萬元),當然對不用買牌的「白牌車」不滿。

「20%」當然只是作為方便解說之用,但這個分成比率可輕易調整,並可藉以調整道路上的網約車數量:分成比率愈高,網約車從業員和營運時數便愈少。可見,我們肯定可藉調整分成比率,滿足的士對公平競爭的渴求。從經濟學角度分析,最佳的分成比率就是網約車運作的邊際社會成本,跟其邊際社會效益相同之時。

這個基於收入分成的經營稅,將會成為政府的新收入;估計新增收入不會很高,但總算是增加了財政收入。愈早落實,愈早落袋,所以我們應把網約車合法化的日程盡量提前。新加坡對PDVL的要求不多,只要求沒有刑事案底、30歲或以上、屬新加坡公民、能夠操英語、持有效私家車駕駛執照,及在中央公積金戶口有定時為醫療儲蓄供款。

參考之下,我會建議本港從業者必須沒有刑事案底、30歲或以上、是香港永久居民、能夠操粵語、有足夠的英語和普通話溝通能力、持有效私家車駕駛執照。至於車輛,筆者當然認同每年都要驗車證明安全,並且不許超載。筆者欣賞「共享經濟」理念,因此不贊成需要發網約車牌。發網約車牌,意味要控制發牌數量,有關概念相信是要控制網約車數量,避免路面過度負荷。惟既然調整分成比率已可達至這效果,且行政成本低又有靈活性,就毋須操心再發新種類車牌。

首要認清目標 評估政策利害

我們設計政策,首先要認清初心,明白要達到什麼政策目標。所有政策的最終目的,無非是提高公共利益,這就需要評估利害,即比較成本與效益。只有社會效益比社會成本高的政策,才值得推行。所有政策也有「工具目標」,網約車政策的工具目標有多項:一是為市民出行提供方便,提供多一個選擇;一是為市民提供就業機會;一是以新科技達到共享經濟的物盡其用功能。網約車政策的社會成本也有多項:一是增加道路使用下帶來的擠塞、污染、意外風險、道路維修和交通管理成本;一是行政成本;一是合規成本(compliance cost),即市民和供應服務方為合規所承擔的成本。政府從中徵得的收入,本來不屬效益,但如能紓緩財政壓力,間接對可持續財政有貢獻,可以視為額外的公共成品(public good)。

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

