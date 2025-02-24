梁嘉傑：香港醫療開支是否超標？

但香港公共醫療開支是否「超標」，需客觀分析比較。我們最少要從縱橫兩個角度分析：（1）香港醫療開支增加的原因和幅度是否有理？（2）以開支比例計，香港公共醫療成效是否比其他醫療系統低？

醫療衛生經常開支的趨勢

據政府按世衛組織指引編製的《香港本地醫療衛生總開支帳目》（Domestic Health Accounts），過去10年，撇除COVID-19（2019冠狀病毒病）時期開支，香港整體醫療衛生經常開支佔本地生產總值（GDP）比例，由2012/13年度5.8%升至2022/23年度8%；其中公共醫療開支百分比，由2.8%升至4.1%，主要用於住院及日間醫療護理，佔經常開支約40%。同時這10年間，香港65歲及以上人口比例由2012年14%，增至2022年的21%。以比例計，公共醫療開支佔GDP百分比的增幅（圖1），與65歲及以上人口比例的增幅幾乎同步（10年間增幅約為1：1.5）。

醫療開支與高齡化直接相關，其實廣為人知。佔香港人口21%的65歲及以上人士，使用的整體公共醫療衛生經常開支比例達56%，人均開支是65歲以下者的5倍，且對醫院病牀需求遠高於較年輕人口。香港公營醫療現時承擔市民九成住院服務需求，可見高齡化帶來的急病、重病需求，以及慢性病引起的住院和專科需要，壓力主要集中在公營醫療制度，導致支出上升。

回顧政府早於2008年所做的醫療開支預測，結合人口變化、一般通脹和醫療通脹因素後，政府預計開支將以每年高於5%的幅度遞增。當時已估計2020年公共醫療開支會增至佔GDP 4.1%，佔政府開支逾20%，而現實情况與當年預計大致符合。根據統計處的人口推算，2046年香港將有819萬人，而高齡人口比例將增至36%，香港公共醫療開支的壓力只會持續上升。本港公共醫療開支只是按原來以人口變化推算出來的上行軌迹變化，談不上開支「超標」。

比較國際醫療支出

香港是否擁有高效的公營醫療系統？看宏觀指標，香港屬全球人均壽命最高而嬰兒死亡率最低的地區之一，在2020年「彭博醫療效率指數」中排名全球第二。圖2簡單比較部分先進經濟體近10年的開支趨勢，及最近的醫療開支比例。

圖2所列經濟體，無一例外醫療開支比例都比10年前擴大，尤其公共開支部分。相比之下，2022年本港醫療開支比例是偏低的（只高於新加坡），而香港65歲及以上人口比例卻偏高（只低於日本、芬蘭和德國；圖3），可見香港醫療服務效益的確不差。例如同樣完全由稅收資助公共醫療的英國，公共醫療開支百分比（9.2%）便遠高於香港（4.1%）。

根據世衛《全球醫療開支：走出疫情》報告，全球醫療總開支在COVID-19疫情初期急劇上升後，於2022年下降，是2000年以來開支首次實際下降。但報告亦強調各地醫療開支差異很大，因各地對病毒演變的反應不同，從緊急階段過渡的速度也不一樣。香港主要COVID-19個案發生於2022年第五波疫情，與疫情爆發較早的地方的醫療開支增減步伐不一樣。撇掉COVID-19這偶發因素，全球趨勢與香港醫療開支趨勢是同一方向的。從成效來看，香港能以較低比例資源，應對高齡化的醫療需求上升和通脹挑戰，算是及格有餘的優等生。

醫療體系 仍需改革

那本港醫療制度還需改革嗎？答案是肯定的。醫療資源有限，香港醫療人手短缺和不平衡的問題尤其嚴重。全港約一半醫生服務公營機構，但卻承擔九成住院服務和約四成門診服務需求。而政府對公營醫療服務資助達97%，市民「共付」部分小，轉用私營服務的誘因太低，導致即使增加資源，公營服務供求仍有顯著落差，部分服務輪候時間數以年計。如何平衡公私營醫療資源，令市民不過度依賴公營服務，讓公私營醫療人手合理分擔醫療需要，是香港醫療制度能否持續的其中一個決定因素。

公營醫療服務資助比例極高，病人使用時不在乎資源的稀缺，易不當或過度使用，造成浪費。同時，好些重症病人卻需全額支付昂貴自費藥物，例如治療癌症標靶藥這類「保命」藥。這兩極情况顯示公共醫療資源投入仍欠精準，有損公營醫療的公平。政府和醫管局必須正視和決心改善。

近年政府推出發展基層醫療、自願醫保計劃、增加私營醫療收費透明度等措施，引導市民多使用私營醫療，方向是對的。但要扭轉公私營醫療失衡、精準運用公共醫療資源，提供合理公平的醫療照顧，還有很長的改革路要走。在市民一方，公共醫療體系是香港重要支柱和安全網，毋須因為醫療開支隨高齡化增加，便貶低醫療體系的成效和效率。我們更應努力在需求日增與資源永遠有限的張力之中，改善資源配置，以追求最佳的醫療成果。

（作者按：本文觀點及內容只屬筆者個人意見，不代表任何機構的立場）

作者是香港醫學專科學院前主席

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