陳帆川：BBC轟AI錯漏百出 各媒體卻爭相合作

BBC研究了Google的Gemini、微軟的Copilot、OpenAI的ChatGPT及Perplexity四大AI聊天平台，發現每一個平台在回答新聞問題時，十居其九皆出現錯誤，一半的答案甚至出現嚴重問題。

第一，AI經常搞錯事實，出現「幻覺」。例如在描述被裁定謀殺初生嬰兒罪成的英國護士萊特比（Lucy Letby）一案時忽略裁決，指「每個人判斷她是無辜還是有罪都有自己看法」；明明英格蘭國民保健服務（NHS）建議吸煙者可考慮以電子煙戒煙，AI卻給出完全相反的答案。另外最常見的事實錯誤，就是擅自改寫受訪者被引用的原話。

第二，AI混淆事實與意見，將媒體評論版和專欄作者的意見，當作新聞陳述。例如形容英國首相施紀賢向選民提供了一個解決英國迫切問題的「全面計劃」，並引用消息來源為BBC，令人誤以為BBC吹捧首相。

第三，AI不懂分辨資訊新舊，時常搜出陳年舊文當成最新動態，尤其外國媒體流行發布即時新聞專頁，以動態帖文形式報道突發新聞。由於該些專頁充斥「最新」、「即時」等字眼，即使是已經在幾年前發布，AI仍當是最新消息。

高質文章或是AI爆發期的「新新石油」

AI生安白造、影響媒體信譽，並非新鮮事。數間大媒體正控告AI公司侵權，利用新聞文章訓練語言模型。然而，許多主流媒體仍前仆後繼地跟它們合作。OpenAI在BBC的研究報告被廣泛報道之際，隨即宣布跟《衛報》合作，讓用戶在ChatGPT看該報新聞，並附上原文連結，向該報付費。《衛報》各部門則全面應用ChatGPT企業版，以發展新產品和功能。

《衛報》屬於左翼而信譽良好的知識分子型媒體，每多文章批評科技巨頭欠缺社會責任，又指摘AI耗能驚人、有害環保；其跟OpenAI突如其來的合作，令人意外。BBC和《紐約時報》等超大型媒體尚可企硬，但絕大部分媒體似乎無法阻擋AI洪流，冀在搜尋器與社交媒體熱潮之後另闢新徑。如果大數據是「新石油」，高質素的文章則可能是生成式AI爆發期的「新新石油」。媒體公司最終能夠賺個盆滿缽滿，還是引火自焚？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]