韓俊賢：的士罷駛 淪為公眾笑柄

有人用「以和為貴」形容這次罷駛事件的最新進展。但觀乎近年，無論是的士行業對網約車所謂蠶食其生意而採取的行動，抑或政府當局採取的對策等（例如的士車隊尚未投入服務，又或如網約車規管並未出台），均未見成效。

我們回顧歷史——1984年1月港英政府引用《保障公共稅收令》，增加的士牌費及首次登記稅，觸發市區及新界的士罷駛，最終演變成在九龍市區的騷亂事件，成為一次較缺乏政治動機和組織之下衍生的騷動事件。可見的士行業罷駛，或會引起溢外效應。

幸好，今次的士行業組織領袖「明義理、識時務」，臨崖勒馬叫停行動。

但一般市民或許對這次的士業界聲稱罷駛不以為然，更不乏有「吃瓜群眾」翹首以待、添油加醋，這無疑是市民對的士行業之刻板印象所導致的效應。以筆者搭乘的士之經驗，仍相信本港的士司機中的害群之馬應該只是少數。尤其筆者近來因為貪方便，也因為在使用網約車時遇過的瑣事，而決定選擇可以「隨招隨停」之的士，與司機在途中也有說有笑，不亦樂乎。

政府打擊不法司機 害群之馬無窮無盡

不過，只要的士行業仍然存在害群之馬，市民對的士行業之訕笑或輕視，也看不見有停止的一天。

儘管當局一直有對濫收車資、拒載等不法行為執法，甚至近來實行記分制，無疑能夠有力打擊不肖也不法之的士司機。但奈何害群之馬仍無窮無盡——從萬宜水庫東壩「黑的」問題的嚴重情况，便可見一斑。只要在網絡搜尋器輸入「萬宜」，就算是為了搜尋交通資訊，甚或想知悉萬宜水庫儲水量，但網絡上「黑的」兩字已跟萬宜水庫形影不離、深刻烙印。

近日就有本業為的士司機之自媒體拍攝片段，探討萬宜東壩「黑的」問題。縱然可歸因於當區遊客量與公共交通的不協調，成為「黑的」溫牀，但若沒有鋌而走險、自甘成為「黑的」之從業員，就算出現「萬宜東壩遊客多，等候小巴好坎坷」情况，只要的士司機依法按表收費，而非濫開千元天價車資，等車等到「好坎坷」的遊客也不會成為不法之徒的潛在金山銀礦。

的士行業恐怕要「改改自己」

早前聲稱可能發起罷駛的人，在與有關政府部門會面後，表示要「畀機會政府，改改自己」。惟從市民的感受而言，恐怕要「改改自己」的，正是的士行業自身。

筆者再次重申：幸好過去一段時間，遇上之的士司機都是守法有禮，而曾經因「無知」而搭乘了「黑的」之不快經驗，已是數載之前的事，但這些不快經歷往往成為陰影，因此往後除非事出趕急，需要「隨招隨上」，否則都會考慮選擇網約車代步——畢竟方便之餘，也有評分等「售後服務」，就算過程中碰到不快，都有申訴空間。

或許有關人等所稱要「改改自己」的，真是業界自身。這可顯示行業「知恥近乎勇」，值得鼓勵。筆者也不妨以用家角度，提出一些建議。

的士記分制需依靠市民投訴，或是執法部門「放蛇」時逮個正着，才有分可計，似乎阻嚇力有限。倘若業界真的希望「改改自己」，不妨在此「加辣」。例如行業組織大可「大義滅親」，針對已被計分者，甚或「慣犯」，設置懲罰制度，如公開其姓名或主要經營地區。業界若願意「自揚家醜」，必然可彰顯業界維護名聲、絕不護短的決心，相信市民對的士行業之觀感會有所提升。

誠如早前有調查反映公眾取態：網約車要發展和規管，是市民共識；但同一調查也顯示，市民仍願意在需要時選搭「隨招隨停」之的士服務，正正反映網約車和的士皆有市場。至於日後市民會否更願意選搭網約車而非的士，還看的士車隊落地服務時，會否帶來新氣象。

順帶一提，本港交通運輸政策也有不少改進空間，有關政府部門也要「改改自己」，包括需出台電動載具相關指引、巴士落實雙向分段收費（從而可改善「兩蚊車」溢外效應）、解決專線小巴營運困難等，都值得公眾持續關注。

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]