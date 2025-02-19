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周棨洭

周棨洭：前瞻預算案：加強融入國家大局為港開源

【明報文章】新一份《財政預算案》即將公布，各界紛紛關注民生及經濟發展議題。長者2元乘車優惠及以旅遊業為跳板進一步發展和推動本港經濟，成為預算案不可忽視的焦點。面對新形勢，預算案應在支持經濟增長的同時注重促進社會福利，特別是針對長者的服務，及進一步融入國家和大灣區發展大局，利用好香港的獨特優勢，為港積極開源。

無理由因財赤向長者「開刀」

隨着社會老齡化，長者交通需求日益增加。長者日常生活需便捷的公共交通，以便到訪醫院、超市和社交活動場所。2元乘車優惠的延續和擴展，無疑是促進出行便利的重要措施。這一政策不僅能減輕長者經濟負擔，還可鼓勵他們更多參與社會活動，增強其社交互動。因此，長者乘車優惠是一個利好社會發展的政策，政府及大眾無理由因最近的財赤而向長者「開刀」，削減或限制乘車優惠。筆者建議政府進一步推動落實巴士公司在落車處安裝拍卡器，讓長者在乘搭巴士時上落拍卡，這樣可避免「長車短搭」情况，提升整體運輸效率。

此外，香港的新春旅客數字雖然強勁，但面對國際旅客比例偏低和過境政策銜接不足等挑戰，預算案需聚焦強化與國家政策的協同效應。國家移民管理局的240小時過境免簽政策，為國際旅客提供了便利，惟本港陸路口岸未被納入適用範圍，這削弱了香港的樞紐功能。為釋放香港旅業潛力，特區政府及相關全國人大政協代表，應積極爭取落實各項有利促進香港與內地旅客來往的邊境措施，推廣香港魅力及國家軟實力，將有助吸引國際會展和商務活動落地香港，進一步帶動大灣區旅遊消費。

過度依賴單一市場 或令旅遊行業更波動

基建投資方面，香港旅遊業長期依賴購物和景點觀光，惟國際旅客對深度文化體驗和數位化服務的需求日益增長。預算案需以「智慧城市」為基礎，推動旅遊基建轉型。設立「旅遊科技基金」，撥款支持業界開發創新應用，將是推動旅業升級的有效手段。例如推出統一的「粵港澳一碼通」App（手機程式），整合交通、景點門票、免稅購物等服務，並提供多語言導覽功能，將可提升旅客體驗。此外，在機場和主要樞紐設立AR/VR（擴增實境／虛擬實境）沉浸式展館，推廣「非遺文化」及國際藝術展覽，將為香港增添吸引力。

當前內地旅客佔訪港人次約八成，過度依賴單一市場可能加劇行業波動。預算案需在鞏固內地市場的同時，開拓高潛力國際客群。針對54個免簽國的「一帶一路」旅遊推廣計劃，可資助業界開拓特色旅遊產品，與當地旅行社建立分銷合作，這將有助降低市場風險。此外，與大學合作推出「國際學生旅遊計劃」，允許外國學生經香港短期停留並參與學術交流，將吸引家庭旅客及有助推動香港成為國際教育樞紐，為香港注入新活力。

香港的未來不僅在於追求旅客數量的「大而全」，而在於發揮「超級聯繫人」獨特優勢。預算案應藉政策創新打破口岸限制，以基建投資提升服務質素，並以精準推廣去平衡客源結構。唯有如此，香港才能真正從「內地旅客首選地」轉型為「國際旅客進出中國的門戶」，為經濟注入持久活力。

通過加強對長者的交通支持、推動復蘇國際旅客來港、提升公共交通效率，政府財政預算將不僅關乎經濟數據的增長，更關乎社會和諧與福祉。筆者期待預算案能以更前瞻的視野，為香港的未來鋪設一條可持續發展道路。

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周棨洭]

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