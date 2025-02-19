劉銳紹：立心栽花花不香 春蠶絲盡枉經營——從鍾庭耀、邵家臻現象看如何減少內耗

不過，真誠與行動和現實怎樣互動？卻是複雜問題，各方（尤其是有權的人）處理不好，未能接合，就會「立心栽花花不香，重反惹愁恨」（原出譚炳文《舊歡如夢》），令人慨嘆「春蠶絲盡，到死枉經營」（語出陳笑風《山伯臨終》）。故引為今天標題，並探討怎樣防止內耗？這是令人感慨的千年舊話，所以不妨談得感性一點。

（1）鍾庭耀希望數據能夠反映民情

──初識鍾庭耀，是應他邀請到香港大學跟學生分享台灣選舉文化的時候，那是久遠的年代了。一直以來，只感到他希望以公認的科學方法、民意調查和研究，用數據為兩岸三地把脈，找出強國強民的方法。在我眼中，這是沒有把「愛國」掛在嘴邊的強國強民探索，與大眾希望看見中國富強而開明一致。澳門回歸後，他還把科學民調帶到澳門去，也得到澳門政府支持，盼兩岸四地互借東風，共同強身健體。

──但時至今日，形勢出現了不能一言以蔽之的轉變，「人面不知何處去」，而鍾庭耀則「桃花依舊笑春風」（唐代崔護《題都城南莊》）。到了近期，有意見認為他的民意研究「不再中肯」，他認為可以批評，並歡迎與各方開展專業討論，不斷改善。惟到目前可見的批評，多是「印象性的結論」或「先定性，後結論」，難免令人感慨外界「不識農夫辛苦力，驕驄蹋爛麥青青」（五代孟賓于《公子行》，意指不大珍惜辛苦耕耘的人）。

──近年來鍾庭耀繼續成為被批評對象，並被要求協助警方調查。他多次強調香港民研一直奉公守法，但鑑於眼前環境，該研究所上周起已無限期擱置所有自費研究活動。這有多方面原因，其中一種意見引向經濟和「市場因素」。但無論如何，民研長期的工作表現令人感到，它抱着「四合院精神」（合情、合理、合法、合策）辦事。所以從大局看，它如能繼續存在和工作、發揮獨特作用，既符「由治及興」之象，也合眼前國際戰略之策；毋須「一年三百六十日，風刀霜劍嚴相逼」（《紅樓夢．葬花吟》）。

（2）邵家臻粗細均持

──我也忘了什麼時候認識家臻，但由認識開始，我倆已知道對方是不同類型的人。不過即使未必完全認同對方觀點，惟可以深入交流，並努力接受對方意見。值得一提的是，不要以為他純粹是行動派，其實他粗細均持。2014年「雨傘運動」期間，他經常問我：「如何和平解決問題，結束僵局？」事件完結後，他又經常關心其他人會否被秋後算帳？而不是關心自己會否成為網中人。

──他後來搞囚權組織「石牆花」，官方自然不欣賞。但從求同存異、平衡利弊的角度看，「石牆花」有些行動可以協助被囚者及其家屬，按規例得到各種需要，減少心情波動。無論從哪個角度看，這些工作也可以殊途同歸。惟「石牆花」後來不能繼續存在，成為另一種遺憾。

（3）上述現象反映什麼問題

──鍾庭耀和邵家臻現象，其實重複很多不同年代和中國歷史的傷痛。為什麼「立心栽花花不香，重反惹愁恨」？為什麼經常出現內耗？而且內耗得那麼家常便飯？那麼親者痛，仇者快？如兄弟鬩牆、互相壓迫：三國時曹植被哥哥曹丕壓迫，致有「煮豆燃豆萁」之痛；唐初又有李世民「玄武門之變」，殺兄滅弟。明代忠臣方孝孺因不屈於被視為非正統的明成祖，受酷刑而死。晚清秋瑾內保民族、外抗強敵，也被斬首。他們都是愛國者，中共歷史也予以肯定。

但人們要問：這些慘痛歷史在全人類範圍不斷出現和擴大，以致戰亂紛紛、內亂頻仍、弱肉強食，為什麼這些人類的內耗罵之不絕？而且內耗不單在親人之間、體制之內發生，還變成株連；內耗形式由明殺、暗殺、快殺、慢殺，擴大至經濟殺、政治殺、人格殺、名譽殺。近代很多酷刑已經取消，惟精神殺、心理殺、囚殺……諸如此類，不一而足。我不懂解釋，只希望尋求答案。

──要減少內耗，必須弄清楚誰是敵人？誰是朋友？用毛澤東的話說，這是「革命的首要問題」（1925年〈中國社會各階級的分析〉文章）。這個問題不是三言兩語能說清楚，但最重要的是，自己不要製造甚至創造敵人。例如特朗普到處樹敵，把所有可能影響他和美國利益的因素都視為「敵」。正因為他對內對外把「敵人」無限擴大，才變得自亂陣腳。中國必須警惕，以免同蹈覆轍。

談到影響力，有幾種來源：一是靠各種權力取得，一是靠經濟剝削或實力取得。這些都是強者取得影響力的來源，惟不牢固。沒有權力和武力的人，也可以建立他們的影響力，靠的是道德力量、思想引導和行為感召力。相比之下，「弱者」的影響力更穩固。強者如果不認識這個規律，或用各種方法壓迫弱者，只會在不知不覺中創造了自己的敵人，無人得益。

──面對各種內耗，民間也要反思。舉例說，有意見認為鍾庭耀的民意研究「不再中肯」。沒問題，提出具體理由就行。但如果這個「不再中肯」的結論是因為官方已經貼了標籤，然後按照這類標籤的印象而得出的，那就不知是誰「不再中肯」了。近年來，人格標籤化、污名化、虛擬化、間接謀殺化，在不同領域和群體中也有出現。這是很多人都不自覺地參與了的內耗，或被某種力量引導參與的內燃，值得提出來一起反省。

──還有一種內耗是普羅大眾、平民百姓也可能不經意地涉足其中。近年來每當官方定性一些「負面人物」或事物時，建制中人很快就會「名節保身」，馬上劃清界線，不再接觸。在市民群中，若沒有深入思考，也會很容易出現一種「明哲保身」心態，慢慢就疏於接觸、保持距離，甚至在態度上減少支持。

舉一個現實例子：香港民意研究所花了大量人力、物力、財力，得到不少值得官民參考的調查數據，但現實上卻成了可有可無的「裝飾品」。有一次鍾庭耀在記者會也表示，如果得不到市民應有的關注，長期自費民調是否還有意義？對於這類數據，傳統傳媒也不多引用。其中一個原因是，倘引用香港民研數據，就好像顯示了一種支持態度，可能引起其他方面的不便。我不知道這種削足就履的心態有多普遍？但可以看到，香港民研被標籤化後，已產生連鎖的內耗效應。

──弄清楚上述理念，各方可以思考16字方針：「理性爭取！智慧平衡！尊嚴存活！方法多元！」內地和香港官方現在反對美國政治化處事，所以自己也要避免政治化，並帶頭用行動否定「泛政治化」，珍惜留港的人，屆時就可以「鐘鼓閒庭新月耀，莫使金樽（臻）空對月」了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]