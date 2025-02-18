阮穎嫻：制度好 經濟自然好

其實去年10月諾獎委員會公布他們3人獲獎後，很多人已在媒體介紹過，包括其中兩人的暢銷書《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail），及他們的論點「包容性制度」與「榨取性制度」對經濟發展的影響等。今日筆者想深入淺出講講3人為什麼值得得獎。

為何富裕 為何貧窮

很多人修讀經濟學和其他社會科學，就是想了解為什麼有些國家富裕、有些國家貧窮。事實上很多著名思想家和學者都有討論過這個問題，例如法國思想家Montesquieu提出「氣候論」，認為近赤道的國家天氣太熱不利發展，歐洲等天氣較冷所以社會比較成熟和富有；社會學者Max Weber則認為基督新教極鼓勵經濟成就，促成社會變革和經濟體系發展，而儒家則與現代資本主義不相容。

另外，我在之前的文章有提過「地理決定論」——歐亞大陸注定富有，非洲、南北美洲注定窮和被人殖民，Jared Diamond在其著作Guns, Germs, and Steel講述這一點。我之前的文章也提過，有人認為語言決定貧富。

上述問題，當然也是發展經濟學的重要課題。早期的發展經濟學利用實證分析，發現經濟發達的國家，與眾多因素有關：經常被提及的因素有教育水準（例如識字率、入學率等）、健康狀况（如預期壽命）、政治穩定性、貿易開放度、產權保護與法治水準、地理位置（如是否位於熱帶地區）、自然資源、勞動力參與率、人口增長率、金融發展水準、殖民歷史（例如有沒有被殖民、被哪個國家殖民）、當地主要宗教等。隨便找一個經濟學者，都會同你講到十幾二十個這些因素。

當然，我們想知道這些因素，是希望通過改善這些因素使經濟增長加快。但有些因素無法改變，例如天氣、地理等，又或是殖民史。除此以外，我們並不知道哪些是經濟發展的原因、哪些是經濟發展的結果。人均預期壽命長的地方，經濟發展會快，惟可能是因為經濟發展快，所以預期壽命長。又例如政治學中的現代化理論（modernisation theory），認為經濟發展導致民主化，因此民主化並不一定能產生經濟增長。同樣，我們會直覺認為制度完善能夠促進經濟發展，但同時有可能是因為經濟好，所以才有財力去維持良好制度。

上述3名經濟學家（簡稱「AJR」）提出的問題是：好的制度能否導致經濟增長。這是個因果關係問題，所以不易回答。他們提出的方法是，要找出一些會影響一個國家之制度的東西，而且這東西只會透過影響制度而間接影響經濟增長。這個方法的好處是，找出來的關係必然是制度是因，經濟增長是果。

「掠奪性制度」與「包容性制度」

AJR想到的東西是，殖民時期歐洲定居者在被殖民國家的死亡率。他們的想法是這樣：假設你是個17世紀的航海家，你的船停在西非塞拉里昂，當地天氣炎熱潮濕，熱帶疾病如瘧疾和黃熱病流行。由於歐洲殖民者在當地死亡率高，因此殖民者覺得此地不宜久留，傾向建立「掠奪性制度」（extractive institutions），以盡可能榨取資源。由於一個制度建立之後，後人傾向維持，所以時至今日，當地的制度也不好；而這個不好的制度，影響當地經濟發展。

如果你的船停在加拿大或澳洲等低死亡率地區，當地較適合歐洲人定居，殖民者就傾向建立「包容性制度」（inclusive institutions），例如保護產權和限制政府權力。這種制度類型在殖民結束後，仍然持續影響當地經濟發展，使這些國家的經濟迅速發展。

他們通過跨國資料分析，發現制度品質與經濟發展水準顯著相關，且制度的影響具有長期性。這個關係不單是相關，而且存在因果關係。憑着這個因果關係，政策制定者可以想辦法通過建立良好制度，例如控制貪污、設立公平的法治系統、灌輸尊重私有產權等權念，以達到加快經濟增長之目的。

從學術角度看，AJR巧妙地解決了制度與經濟發展之間的內生性問題，並驗證了制度對經濟發展的長期影響。這一方法不僅具創新性，也為理解經濟發展的歷史根源提供了重要實證支援，啟發了未來一系列關於經濟發展的研究。

與其「戰狼出征」 不如看成果

香港往往被質疑制度改變，例如法治受到破壞；一國兩制不穩；地產商被叫去「簽軍令狀」，要求參與香港發展，要「科水」落北部都會區，發展由國家發落。這又被質疑資本主義受到衝擊。政府官員面對這些批評、抹黑、不實，往往出來「戰狼反擊」，向國際社會大聲宣告香港的制度並無改變，或是愈變愈好。

當然，研究結果在於制度有沒有真正改變，而不是聲稱有無變。香港的制度好，經濟自然會好、樓市股市暢旺，毋須不斷出口術引人買樓。經濟好，稅收隨之增加，無壓力要減醫療教育福利，不需要減公務員人工，不需要每個部門緊縮成本。如果政府大削開支，會令人好懷疑究竟「由治及興」之說是否堅實，然後再用結果倒推，其實個制度是否已改變。

與其同人「霎氣」、「戰狼出征」，爭論制度有沒有改變，不如直接睇成果。非民主地區最重要是成績表見得人；經濟成果好，與民共享，就是塞住大家把口的良藥。

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]