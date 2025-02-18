劉國熙：2元乘車優惠的取捨與社會責任

財政壓力與社會公平的兩難

政府近年面對嚴峻的財政挑戰：稅基狹窄、經濟增長放緩，加上疫情期間巨額開支，導致連年財赤。在這樣的背景下，政府不得不考慮開源節流；而2元乘車優惠作為一項龐大的社會福利開支，自然成為檢討對象。根據勞福局早前披露的數據，該優惠政策的開支連續3個年度呈升勢，至2023/24年度，已近40億元。有不少持份者基於財政可持續性，提出應取消或調整該政策，將有限資源用在更迫切的領域如醫療、教育、房屋等。

但該政策的取消或調整，也引發對社會公平的擔憂。本港貧富差距問題嚴重，許多長者在退休後面對經濟壓力，2元乘車優惠對他們來說不僅是一種福利，更是維持基本生活質量的重要支持。這些長者為社會貢獻了大半生，理應在晚年得到適當照顧。取消這一政策，可能會令部分長者減少出門，對其心理健康造成一定影響，進一步加劇社會不平等。

交通公司承擔部分費用 需考慮實况

有人在政府財政壓力與社會責任的兩難情况下提出折衷方案：維持2元乘車優惠，但要求公共交通營辦商承擔部分費用。這一建議看似合理，既能夠減輕政府財政負擔，又能保留對長者的支持。然而這一方案的實施，需考慮多方面實際情况。

首先，本港公共交通營辦商在疫情期間同樣面對經營壓力，客流量下降、成本上升，導致利潤大幅縮水。若強制要求營辦商承擔部分費用，可能會進一步壓縮其利潤空間，甚至導致裁員或減少班次，影響整體服務質素。其次，營辦商若將這部分成本轉嫁給其他乘客，可能會引起票價上漲，間接增加普通市民的負擔。這是否公平，值得社會深入討論。

值得注意的是，倘市民普遍願意為支持長者而承擔稍高票價，這將體現社會的互助精神。然而，這一選擇需建立在廣泛的社會共識上，並通過透明的機制確保資源合理分配。在此，政府不妨於預算案提出這方面的建議，然後在坊間多做相關宣傳及諮詢，一方面傳達關顧長者的關愛信息，另一方面也可以向有誤解或相左意見的市民積極解畫。

長遠來看，政府可考慮重新引入或調整一些直接稅項，例如遺產稅、離境稅等。這些稅項不僅能夠增加政府收入，還能促進財富再分配、緩解貧富差距，同時對市民的直接影響相對較小。誠然，任何稅制改革都需謹慎設計，避免對經濟競爭力造成負面影響。政府應持開放態度，與社會各界充分討論，尋求最大共識。

開源節流：改革稅制的必要性

2元乘車優惠的爭議，實際上反映了香港稅制的一個深層次問題——稅基過於狹窄，且稅制調整面對巨大阻力。香港長期依賴低稅率吸引投資，惟這一模式在經濟下行時顯得尤為脆弱。要實現政府財政的可持續性，除了節流（如削減部分福利開支），更重要的是開源，即通過稅制改革擴大收入來源。同時，這也可以看作是社會價值觀的選擇：香港是富裕社會，如何在政府財政壓力下維持對弱勢群體的關懷，是上至政府、下至市民都應思考的問題，否則扶貧成效永不可彰。

無論最終政策如何調整，關鍵在於找到一個平衡點，既能確保財政可持續性，又能夠體現社會的公平與互助精神。

作者是香港中文大學大中華地區政府與政治社會科學碩士

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[劉國熙]