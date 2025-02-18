艾想：長者2元乘車優惠之我見

借鏡倫敦Freedom Pass

針對第一個問題，政府可以借鑑英國倫敦的「自由通行證」（Freedom Pass；66歲或以上長者免費搭乘市內巴士、地鐵及火車）做法，但在工作日早上4時30分到9時不能使用Freedom Pass。

Freedom Pass是1973年就啟動的，非常受長者和一般市民支持。使用時間的限制則是2020年開始，其目的是減少疫情期間高峰時段（即早上9時之前）人流最多的擁擠情况；但疫情過後則變成減少不必要補助的便利工具（因絕大多數全職上班族都需在9時之前搭上車）。這個限制也很容易實施，因為所有入閘或者車上車下的拍卡機器都有計時裝置。我在倫敦住的幾年內，從來沒聽說這個限制引來爭議。擔心第一種（被用來返工的）濫用的問題，就可以迎刃而解。

上調長程長者車資 處理「長車短搭」

針對本港「長車短搭」問題，則可考慮把長程的長者車資從2元增至3元或4元，用來鼓勵長者在去近程目的地時搭乘其他短程交通工具。目前去部分關口和機場的鐵路及長線巴士，本來就沒有2元優惠，所以劃定一些「長車短搭」問題較突出的路線提高長者車資，應該是可行的。

雖然上面提出的建議可能無法百分之百解決問題，但它們容易實行也公平方便。在比較不同提案時，我們需討論一下成本會計的概念。

交通系統的總成本，包括固定成本和變動成本。其中的固定成本，佔了非常大比例，因為還沒有開動一輛車時，以地鐵為例，就必須花大量資源建造地鐵路線和車站、購買列車、僱人並開設營運管理系統。

而變動成本（variable cost，與邊際成本(marginal cost)是相通的）是多運送一名乘客所需的資源，這是個非常小的數字而幾乎可以略過不計，除非在完全超過系統負荷時必須增加一架列車的情况，才有非常小比例的增加。

選擇公共政策 應有全盤衡量

試想一下：港鐵和巴士公司會因為需要載運長者乘客而增加多少車輛？乘車優惠不僅鼓勵了長者多出門走走，而這些額外的社會活動和經濟消費（包括更多短程和長程的搭乘）也恰恰是補助長者車資的本意。因此，在選擇公共政策時，我們應該有全盤的衡量，而不是癡心地構築「百分之百無弊端」的美麗期待。

最後，筆者希望大家都明白，長者乘車補助只是政府支出的極小部分；就算完全去除了60至64歲市民的優惠，預計也只能省下20億元左右（根據中大沈建法教授的估算），不到本港這一兩年上千億元財赤之2%而已。然而在這件事情上的爭論之多，令人擔心是否把重心放錯地方了。我誠心希望政府能夠明快地解決此事，才能夠盡快面對真正重要的財政結構問題！

作者是英國倫敦政治經濟學院前創新總監

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