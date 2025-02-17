葉蔭榮、趙永佳、張凱萓、秦偉燊：中學職專教育新一章：前瞻高中職專教育文憑

職專文憑與文憑試 雙軌並行

職專教育不僅是「十四五」規劃中的重點發展領域，亦是全球教育重大趨勢。根據立法會最新文件，自高中4個核心科目的優化措施實施以來，開辦應用學習課程的學校數目及選修該課程的學生人數均顯著增加。為進一步拓展中學生升學途徑，並推動職專教育成為實際可行且具價值的升學選擇，政府於2023/24學年撥款予職訓局，率先推出首屆職專教育文憑（高中課程）先導計劃（下稱「先導計劃」）。

該計劃旨在讓高中學生在文憑試框架內，同步修讀職專教育相關課程。先導計劃課程內容包括職業英語與職業中文、延伸學習時數的文憑試甲類選修科目、應用學習課程的相關學習時數，以及其他學習經歷。學生完成課程後，可同時獲取文憑試證書及資歷架構第三級的職專教育文憑（下稱「職專文憑」），從而銜接職訓局相關高級文憑課程，進一步完善職專教育升學途徑。

根據教育局最新文件，共有3所中學參與先導計劃，合共51名學生報讀。課程核心內容包括文憑試甲類選修科目，並結合應用學習課程，再配合職業英語及職業中文等職業語文課程，構成完整的職專教育文憑（高中課程）架構。第二屆先導計劃（2024/25學年）預計將有9所中學參與，反映該計劃不僅讓學生更早接觸職專教育，亦拓寬其升學選擇，進一步提升職專教育在中學階段的吸引力。先導計劃的核心目標，是讓具備不同才能的學生能夠及早探索自身興趣，並透過職專教育規劃升學或就業方向，展現職專文憑與文憑試雙軌並行的重要。

如何支援生涯發展與職專教育

學校作為職專教育的直接執行者，在生涯發展教育中擔當關鍵角色。有鑑於此，由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌．創你程計劃」於去年6月組織了一次德國職業教育與培訓考察之旅，邀請16名來自計劃學校網絡的領袖，包括校長及教師參加，旨在推動職專教育的價值，並強化其在學生生涯發展教育及輔導中的重要性。

在德國的交流體驗中，參與者深刻感受到職專教育對社會的巨大貢獻。他們認為職專教育不僅能令年輕人了解各種職業在社會的獨特價值，還能幫助學生認識自身興趣與能力，從而選擇適合自己的專業發展方向。只要學生能夠投身於自身熱愛且具備技能的職業，不僅有助個人成長，也能為家庭及社會帶來正面影響。

此次考察不僅令參與者更深入了解德國職專教育實况，也為他們在生涯規劃教育方面帶來深刻啟發，促使他們回港後更積極在學校推廣和實踐職專教育。儘管香港與德國的社會條件不同，在政策規劃及推動過程中或會面臨不同挑戰，但香港擁有充足基礎和資源，能逐步實現理想的職專教育發展。值得一提的是，當中兩所學校更主動聯繫職訓局，積極爭取成為先導計劃的參與學校，展現學界對職專教育的高度重視與支持。

這兩所學校成為第二屆先導計劃的參與學校，當中一所學校的教師指出，傳統學術科目過於注重理論，未必適合所有學生的學習模式和興趣，導致部分學生未能取得理想成績，甚至面臨升學困難。相比之下，職專文憑課程更着重「從實踐中學習」（learning by doing），以實作為主，理論知識相對較少，課程內容側重於應用與實務，例如資訊及通訊科技科目涵蓋更多應用元素，如有關使用者界面（user interface）和使用者體驗（user experience）的內容，及與職場相關的延伸學習活動，從而豐富了學生的多元學習經驗。

而職專文憑課程中的職業中英文科，亦提供進展性的評估，讓學生取得所需的升學資格。職專文憑能夠成為他們未來發展的「踏腳石」，進一步提升他們對未來發展的信心。這種職專文憑與文憑試雙軌並行模式，為學生提供多元出路，不僅能激發部分學生的學習動力，使他們證明自己具備能力；同時他們可透過職專教育升學階梯，找到適合自己的學習目標，除了透過大學聯招報讀傳統學位課程，亦可經由職專教育升學途徑，銜接應用學士學位課程。

於中學提供職專教育 對青年至關重要

儘管傳統社會觀念對職專教育仍有標籤效應，但參與先導計劃的學校教師認為，在學生仍需應付文憑試的情况下，職專文憑課程透過實踐學習，不僅能促進學科知識的掌握，亦能啟發學生探索未來生涯發展方向。這種學習模式不單提升學生成功感，也有助增強他們在其他文憑試科目的學習動力。雙軌並行的學習模式，除了向學生提供額外升學機會，亦有助減輕他們面對公開試壓力。老師進一步指出：隨着社會對職專教育的觀感持續改變，近年僱主亦愈加重視大學畢業生的就業能力；再加上應用科學大學的確立，職專教育認受性將進一步提升，並逐步建立更完善升學階梯。透過同步修讀職專文憑與文憑試，學生將能更靈活規劃未來，拓展多元生涯發展路徑。

在中學階段提供職專教育機會，對青年人至關重要。這些課程不僅提供實踐技能的學習，也幫助學生為未來事業發展做好準備。早期引入職專教育，令學生能探索不同領域，發現自己興趣，並培養就業市場所需的工作技能。此外，職專教育有助於結合學術學習與現實生活應用，不僅培訓特定行業技能，還能發展適用於升學和就業的共通能力（generic skills）。例如職專教育特別強調的協作（collaboration）能力，雖然一般學術科目考試不會涵蓋，但在職場和大學中卻是極受重視的素養。

職專教育需要全面的生涯規劃教育

香港將職專教育融入中學教育，更能配合學生興趣及不同學習模式，提升學生學習動機、發揮所長，真正為學生開拓多元出路。配合學校的全面而適切生涯發展輔導（包括家長教育、初中生涯教育、體驗式學習活動），有助合適的學生培養更正面的前路觀，別創蹊徑，做出明智的職業選擇，並在未來的努力中取得成功。

職專教育已是國際趨勢，所以香港應大力朝這方面發展，為青年提供真實可行的多元出路。從今次先導計劃的成功經驗可以看出，在香港中學推行職專教育 ，其中一個關鍵在於學校有否落實全面而有系統的生涯規劃教育（而非傳統的升學就業輔導）。我們通過「鼓掌．創你程計劃」所提倡的香港生涯發展自評基準（HKBM），正能夠為職專教育在不同學校提供最有利條件。

作者葉蔭榮是香港教育大學「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校），張凱萓是計劃首席顧問（學校），秦偉燊是計劃助理項目經理，趙永佳是教大社會科學系社會學講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉蔭榮、趙永佳、張凱萓、秦偉燊]