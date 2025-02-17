李正儀：打造國際教育樞紐 勿忘中小學

「國際教育樞紐」概念 不止高等教育

輿論普遍認為：中小學生還未能獨立生活，不會「負笈海外」，故此中小學無論多麼優質，都難吸引海外學生專程就讀，故此談不上「國際中小學教育樞紐」。這些論者認為：香港有不少國際學校，主要就是為已在港的海外人士子女提供國際教育；這些人是已來港，然後為子女安排入讀國際學校，故此國際學校是為滿足現存的教育需要，而非製造新的需要，因為無人會為了子女能入讀本港國際中小學而來港。但我們亦可從另一角度來考慮，例如：「國際教育樞紐」這個概念毋須只限於高等教育，而可伸延至中小學。

我一名朋友很年輕便在美國大學成為終身教授，當年遇上香港創辦科技大學，在美國招攬教研人才，新大學是大展拳腳的難得機會，她和她丈夫都渴望來港幹一番新事業；但孩子的教育怎麼辦？她不能為了自己事業而打亂孩子教育，於是唯有痛苦地拒絕。

惟香港有眼光、規劃，對她說：新成立的科大校園旁邊步行5分鐘，就是一所新成立的清水灣學校，用國際教育標準、以國際教育模式為孩子提供優質國際教育。朋友專程飛來香港察看，一看之下便放下心頭大石，於是舉家來港，加盟科大，多年來為香港教研作出貢獻。

她告訴我，原來她的經歷很普遍。當年科大在美國及世界各地禮聘一大批傑出教研人才來港，助力科大在幾年間便在世界打出名堂；他們之中很多都是因為科大旁邊有一所提供優質國際教育的小學，讓他們帶同孩子安心來港。

全球人才共通點：孩子教育乃頭等大事

時間來到今天，特區政府提出多項「搶人才」計劃。全世界的優質人才，內地的也好，美國的也好，新加坡的也好，性格和喜好五光十色，但有一個共通點：孩子的教育是頭等大事。要吸引他們來港，我們要令其放下心頭大石。故此，提供優質的國際中小學教育，不單是滿足現存的需要，而是會創造新的需要，能夠吸引「否則不來港」的人才。

此外，隨着中國的科技和經濟實力不斷壯大，文化影響力和軟實力不斷提升的情况下，以往留學生由東方往西方留學的趨勢，亦會開始轉變，有更多西方學生將前來東方學習。而香港由於歷史和文化原因，與西方高度接軌，是西方學生「負笈東方」的最佳教育樞紐。

而西方人才深知要使其子女掌握跨文化素養和世界視野，最佳的培育是由中小學開始。而在本港接受中小學教育的外來生，更加容易融入香港、認同香港。畢業後他們會成為西方社會裏有公信力的香港親善大使，這對說好香港故事是細水長流、影響深遠的舉措。故此發展香港為國際中小學教育樞紐，有利國際社會，亦有利香港。

發展香港的中小學國際教育，有助構建一個完善的教育生態系統，不僅可為本港大學輸送具備全球視野的優秀海外生源，紓緩本港大學非本地生大部分來自內地這個生源失衡的困境，而且還能提升整個社會的創新和競爭力，為香港長遠發展提供動力。

優化DSE 對非本地生更友善

發展香港中小學國際教育的重要途徑之一，是推動中學文憑試（DSE）成為像IB（國際文憑）等一樣的國際公認大學入學試。DSE自2012年推行以來，已成為本地高校主要入學途徑，並獲全球600多所院校認可。然而DSE雖具國際地位，但對國際生卻不夠開放。其中國語文為必考科，令很多非華語國際學生望而卻步。

要推動香港成為世界級教育樞紐，我們應該擴大DSE的適用範圍和彈性，使其對來自內地及海外的學生更為友善。此舉不僅能帶來經濟和社會效益，還能借鑑瑞士等國家的成功模式，使香港教育體系更具國際競爭力。

除了優化DSE，使非華語學生更易報考，特區政府亦可考慮要求本港國際學校提供DSE課程供學生選擇。這亦有助推廣DSE成為進入世界各地大學的入學試，也可提升DSE的國際屬性。

而且香港出生率大降，從2011年9.55萬人跌至2023年3.32萬人，降幅逾65%。DSE考生人數亦從2015年7.4萬跌至2024年4.9萬，減少33%，且趨勢仍持續。我們需填補這個生源缺口。

這個缺口，其實是危中有機，因為我們可考慮讓有興趣的海外學生入讀本港傳統中小學，包括官立、資助和直資學校，而非一定要入讀國際學校。若非香港出生率下降而導致收生下跌，則香港傳統中小學學額只能應付本港學生需要，未必能騰出學位收取非本地生。惟因為有這個長期的生源缺口，讓我們可開放傳統中小學讓非本地學生入讀。這或需調整學校管理模式，但一方面能紓緩傳統中小學生源不足的困境，同時亦可提升本地學生的跨文化交流經驗，及發展香港為中小學國際教育樞紐。利人利己，我們何樂而不為？

作者是團結香港基金總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李正儀]