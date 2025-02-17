姚志勝：夏寶龍南下調研的主旨、重點及提示

其一，主旨：全面貫徹落實習主席的澳門重要講話，夏主任身體力行南下調研本身就是為此作出的特別安排。其二，重點：解放思想，推動大灣區規則深度銜接，以發揮一國兩制制度優勢、有利高水平開放為大方向，「兩制」之中哪一種規則機制最有效，就採用哪一種規則機制；粵港澳之間誰的方法最管用，就使用誰的方法，擇優銜接融合。其三，提示：以習主席講話所強調的發展與改革思維為統領，解決香港政府財赤及其他發展難題。

主旨：全面落實習主席澳門講話

夏主任解讀習主席去年底的澳門重要講話時，不僅特別強調為港澳未來發展領航指向，為做好當前和今後一個時期的港澳工作提供了根本遵循和行動指南，而且明確提出要把習主席「重要論述落到實處」。這也就是告訴我們，當前和今後一個時期的港澳工作重點，就是全面貫徹落實習主席的澳門重要講話。

夏主任南下調研，本身就是進一步推動落實習主席講話精神的重要安排。據了解，今年3月在北京舉行的「兩會」，港澳委員代表將要討論的一個重要主題，就是如何貫徹落實習主席的澳門重要講話。

夏主任為何以橫琴粵澳深度合作區為起點，展開大灣區調研？這是因為習主席在澳門講話中要求「要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展」，更親自考察橫琴，具體提出檢驗合作區開發建設成效的「三個要看」，包括經濟適度多元發展、規則機制銜接、大灣區市場一體化先行先試等。夏主任今次調研的重點，就是跟進習主席講話要求，推動將工作落到實處，加強港澳與橫琴、前海、南沙、河套四大合作平台對接。

重點：大灣區規則機制擇優銜接

大灣區建設現在面對的突出難點，就是如何實現粵港澳規則深度銜接，以達至經濟高度協同、各類要素跨境流動高效便捷。這是習主席一再提出的要求。

據權威人士介紹，對於大灣區規則機制如何深度銜接、粵港澳之間誰向誰銜接，中央層面持開放態度，希望解放思想，打破舊框框束縛，善用「兩制」之利，充分發揮粵港澳各自優勢，擇優銜接融合：若香港或澳門有好的規則機制，廣東就向港澳銜接；倘廣東方面有些做法更有利大灣區聯動發展與對外開放，港澳就向廣東對接。所以，夏主任在調研中特別強調，加強大灣區互惠合作與聯動發展，要「勇於改革、敢於破局、不斷創新」。

正所謂「尺有所短，寸有所長」。香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位，其自由開放規範的營商機制、與發達經濟體接軌的普通法制度，是香港所長，一再受到中央肯定，當然應受特別重視。同時，廣東的經濟體制在運作效率、集中力量辦大事等方面，有明顯優勢；尤其是橫琴、前海、南沙等自貿片區，採取了許多前所未有的創新政策，透過取消關稅、貿易限制等措施，促進資源配置效率，擴大市場規模，降低貿易成本，激發經濟成長，提高整體經濟效益，為香港社會及海外所羨慕。

我們看到的事實是：按照香港固有程序，一個項目從立項到實施，沒有十年八年難以成事。河套合作區建設中深圳園區的快速度，與香港園區的慢節奏，形成鮮明反差對照。若沿用香港老路，大灣區實現一體化協同發展，不知要拖到何年何月。因此，在大灣區規則深度銜接過程裏，不應拘泥固有觀念，而應擇優銜接，選擇對大灣區建設最有利的聯通規則機制。

當然，大灣區規則深度銜接的大方向，應是發揮一國兩制制度優勢，對接「國際化」、國際高標準經貿規則，這一點不能動搖。大灣區建設的一個主要目標，就是進一步提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用。正如夏主任所說，大灣區建設是一國兩制下制度型開放的新高地，很重要的一個方面就是制度創新，加強內地與港澳規則銜接、機制對接，主動對接國際高標準經貿規則，助力國家更高水平對外開放。

也要看到，粵港澳規則深度銜接涉及兩種不同社會制度、經濟運作體制、人員貨物邊境管制等問題；其中屬國家層面、制度性的問題，需由中央統籌解決，非地方層次能自行決定。這也是相關工作未如理想的一個重要原因。筆者估計今年3月兩會期間，這個問題會有更高層面的諮詢和討論。

提示：通過發展改革解財赤難題

夏主任調研的意義不止於大灣區建設，也是要進一步推動全面貫徹落實習主席的澳門重要講話。李家超特首準確把握其中真意，在部署有關工作時，既強調推進大灣區建設相關項目，如北部都會區、河套深港創新合作區，又要求做好其他重點工作，如強化航運和港口發展、鞏固和提升國際金融中心地位、進一步強化貿易中心地位等，反映特區政府坐言起行，將全面貫徹習主席講話精神落實到行動。

就現實情况來說，香港社會特別關注財赤問題，也很想知道中央對香港政府財赤的看法。雖至今無這方面的信息，但可從夏主任調研活動及談話中得到提示——以習主席講話所強調的發展與改革思維作為統領，解決香港政府財赤難題：一方面，財赤有經濟周期原因，這就需在經濟低迷時加大發展力度、穩定樓市、增加收入；另一方面，財赤也有結構性的因素，這就要大力改革、精兵簡政、節約開支。行政會議召集人葉劉淑儀近日就政府開支過大提出尖銳質疑：主要官員是否有需要每人一個秘書、新聞主任、政治助理、行政助理，還有新聞官，「一拖幾」呢？這番話在社會引起不少共鳴，值得政府重視。

特區政府下周公布新年度預算案，社會有很大期待，但也有不少擔心。筆者希望政府加強預算案編製的領導工作，確保落實行政長官施政藍圖，有效回應中央的期待和社會訴求。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]