肖茜：世界需要包容開放的AI國際治理——來自法國人工智能行動峰會的觀察和思考

此次峰會由法國和印度聯合舉辦，是繼2023年在英國舉行的全球AI安全峰會和2024年在韓國召開的AI首爾峰會後的又一次重要峰會。作為東道國之一，法國期待峰會實現三大目標：推動AI的全球治理，尋求更開放和多元的國際合作模式；提高法國在全球AI領域的影響和地位，努力縮小與中美的差距；及推動法國國內AI生態建設。

從法方設定的目標來看，此次峰會確實獲得一定程度的成功。首先，此次峰會發布的《聲明》得到60個國家和國際組織聯署，充分展示了法方在AI國際治理方面的觀點和立場。二是法方宣布未來幾年內對AI項目投資總計1090億歐元，希望通過峰會調動國內各方面力量，積極參與AI發展和治理的賽道。三是法國同印度共同合辦此次峰會，中國也派出高級別官方代表團與會，可以說法方通過此次峰會團結了「全球南方」國家。在峰會的主題設置和會後聲明中，也有效反映了全球南方國家在AI發展與治理方面的關切，包括AI的包容、可持續發展等。《聲明》聯署的60個國家和國際組織裏，發展中國家佔三分之一。

另一方面，峰會也引發美英等國的強烈不滿。美英拒絕簽署《聲明》，英國以「不符合國家利益」為由解釋不簽署原因，否認追隨美國立場。

特朗普政府倡放鬆監管 或衝擊美歐合作

一些專家認為，《聲明》偏離了前兩屆AI安全峰會的軌道，提出公共利益AI、未來工作、創新與文化、AI信任構建和全球AI治理五大主題，嚴重稀釋AI安全主題；峰會太多關注推進法國在AI方面的商業利益，而非聚焦更緊迫、重要的AI風險問題，包括AGI（通用人工智能）風險等。例如，美國麻省理工學院AI與基礎交互研究中心教授、未來生命研究所創始人Max Tegmark在X平台公開批評，《聲明》完全忽視了在英國AI安全峰會上達成的有關比人類更聰明AI系統的科學和政治共識，呼籲各國不要簽署聲明。此外，法國AI峰會呼籲更開放和多元的國際合作模式，而這不同於前兩屆峰會所倡導以西方「小圈子」為主導的AI安全治理框架，在一定程度上偏離了美英原來主導的AI治理軌道，因此受到一部分國家抵制和批評。

如何平衡AI的監管與發展，也是此次峰會爭議焦點，各國在這一問題有不同理念和思路。比如此次美國副總統萬斯在峰會閉幕式發言中，公開批評歐盟的AI監管政策，稱「一些外國政府正在考慮對開展國際業務的美國科技公司實行監管，這令特朗普政府感到不安，美國不能也不會接受這一點」。他的講話，或標誌着美國政府一改拜登政府在AI監管上部分尋求與歐盟合作的態度。在可預見的將來，特朗普治下的美國主張放鬆對AI公司的監管，將與歐洲在AI治理理念上的分歧愈來愈大，或將衝擊美歐在AI治理上的協調與合作。

中國發揮建設穩定積極作用

此次中國政府派出高級別官方代表團出席法國AI峰會，受各方高度關注。中國人工智能發展與安全研究網絡在峰會期間，舉辦了一場以「人工智能技術及其應用進展」為主題的官方邊會，邀請來自全球AI領域的頂級專家學者，圍繞如何利用國際合作平台，加大AI安全合作，推動建立一個開放包容、互利共贏的AI國際治理體系深入探討。從此次峰會各方評價來看，中國在AI技術和治理所做出的努力及取得的成就，獲各國高度肯定和認可，中國成為此次峰會上發揮建設性、穩定性和積極性作用的重要力量。

2023年10月中國提出《全球人工智能治理倡議》，呼籲通過對話與合作凝聚共識，構建開放、公正、有效的治理機制。2024年7月中國提出加強AI能力建設國際合作決議，鼓勵通過國際合作和實際行動，幫助各國特別是發展中國家加強AI能力建設。該決議在第78屆聯合國大會上通過，並得到140多個國家支持。同年9月，中國提出《人工智能能力建設普惠計劃》，呼籲各方對AI能力建設加大投入，提出通過南北合作、南南合作和三方合作等形式，切實落實聯大加強AI能力建設國際合作決議。這些努力，都體現了中方推動全球採取共同行動的嚴肅認真和積極主動態度。

構建各國參與的治理框架 迫在眉睫

AI是人類科學探索的產物，而科學探索本身是開放並超越國界，任何企圖通過封鎖、限制、分裂來取得科學技術上的優勢，都是短視和愚蠢。世界需要包容、開放的AI國際治理，首先要推動各國在AI理論和實踐上形成相近理念及認知；而共同的認知，需通過持續的國際交流與合作來培植。此外，構建各國能參與其中的AI全球治理框架，迫在眉睫。如何平衡代表性和有效性，是AI國際治理框架需重點考慮的問題。這是此次法國峰會留給未來峰會的一個未完成課題。

作者是清華大學人工智能國際治理研究院副院長

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[肖茜]