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2025年2月17日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：如何理解中日關係裏的「美國因素」？——訪日本中日關係研究第一人高原明生教授 ／文：林泉忠
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筆陣：如何理解中日關係裏的「美國因素」？——訪日本中日關係研究第一人高原明生教授 ／文：林泉忠
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【明報文章】若說美國是左右「台灣問題」走向乃至兩岸關係的關鍵影響因素，那麼「美國因素」是否也是影響日本對華關係的主要因素呢？
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