陳沛良：對2025年財政預算案的期望

香港政府面對地價收入及印花稅收入大幅減少，同時在基礎設施建設、社會福利等領域的開支卻持續增加，當局必須重點考慮如何適度開源增加財政收入、大力節流削減部分開支。基於此，我從開源及節流兩個方面，向政府提出不同意見。

倡交通違例罰款上調至500元

開源方面，我建議政府根據「能者多付，用者自付」原則，調整部分收費或稅項，檢視部分多年來未曾調整且罰金水平未能起到威懾作用的定額罰款，例如《定額罰款（交通違例事項）條例》包含8個適用於有關泊車的違例事項，相關罰款自1994年來一直維持在320元。

我建議政府在增設泊車位的同時，將交通違例罰款提升至500元。此外，針對日益嚴峻的「黃牛黨炒飛」問題，原罰款2000元力度不足。筆者建議提升至5000元，以增加阻嚇力。

考慮增設博彩項目

遏外圍賭博添稅收

近幾年，利用數碼化和加密貨幣等方式參與非法賭博，在香港日益活躍。據賽馬會統計，2023年港人在非法博彩市場的投注金額約達3500億元，賽馬加足球或佔75%，而籃球則佔15%，估計經常賭籃球的人可能有10萬至15萬。

儘管政府每年從博彩及彩票中獲得約280億元稅收，但自2003年來已有20多年無批准新博彩項目。因此，筆者促請當局考慮增設如籃球等博彩項目，以打擊外圍賭博並增加博彩稅收。

節流方面，2元乘車優惠的公共開支近年不斷上升，伴隨香港人口老化加劇，相信未來有關開支只會不斷增加。

2元乘車優惠 應設每月補貼額

我認為政府應根據相關出行數據，檢討並優化該計劃，確保這項德政在財政可負擔下得以延續。對此，我建議政府應設定每月固定補貼金額，令政府有所預算。此外，自2022年政府下調計劃的合資格年齡至60歲，財政支出大增。我建議公共交通營辦商要共同承擔社會責任，將長者半價優惠的年齡下降至60歲，向更多受惠人士提供票價優惠，回饋社會。

在政府人事編制方面，儘管政府近年通過控制公務員編制實現了零增長，但與此同時，首長級編外職位的增設卻呈上升趨勢，這一現象值得關注。

政府應進一步精簡首長級編外職位、優化人力資源配置，以提升行政效率。筆者建議在新財政年度，政府加大力度削減部門開支，並重新評估外判服務的必要性；同時加快電子政務建設，以科技手段推動公共服務提質增效。

在政府公共工程建設方面，我建議應審慎使用公帑，全面檢視現有工程進度與開支情况；特別是在當前財政壓力較大的背景下，政府須確保資源合理分配，適度推遲非緊急工程，綜合考量工程的緊迫性、成本效益及財政承擔能力，集中資源支援對民生和未來發展有重大影響的工程項目，確保每一筆公帑都用在「刀刃」上。

訂稅改藍圖 探索新稅項

最後我想指出，香港稅基狹窄問題亟需正視。過度依賴較單一的稅種，易受經濟波動影響。筆者建議政府全面檢視現行稅制，在適當時機開展公眾諮詢，制定長遠稅改藍圖；在維持簡單低稅制的前提下，探索新稅收來源，例如消費稅，以擴大稅基，增強財政可持續性。

我期望政府在本年度財政預算案，能夠採取創新方案及新的理財哲學來解決財赤問題，確保香港政府財政穩健，並促進社會長遠發展。

作者是立法會議員

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[陳沛良]