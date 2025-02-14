韓成科：夏寶龍南下調研之行 釋放哪些信息

中央對大灣區建設的期望：「快實變新」

在時間點上，這是習近平主席去年12月澳門重要講話之後，港澳辦的一次重大考察調研，主題就是貫徹落實習主席講話精神。內容上，主要考察3個合作區和鹽田港，這些都是粵港澳大灣區建設的「政策牛肉」。政治人物經常會問「牛肉在哪裏（where's the beef）」，問的是政策重點在哪。在大灣區建設上，這幾個合作區和發展區就是「牛肉」。在要求上，這次調研之行傳達出中央對大灣區新階段建設的期望，綜合而言就是4個字：快、實、變、新。

「快」是指各界對大灣區建設要有急迫感，建設要看到成效，不能一味描繪願景但實質工作卻停滯不前。

「實」是要求真抓實幹。大灣區建設已進入深水區，難度和挑戰只會愈來愈大，在過程中需要一個難題一個難題地解決、一個專案一個專案地推進，積小勝為大勝，這些需要深入的研究。

「變」是要敢於破局求變——要破的局，是大灣區存在的制度條條框框，這些是客觀存在；解決方法是加大制度創新力度，從機制上打破桎梏發展的條條框框，加快與內地的規則銜接、機制對接，發揮好港澳不可替代的獨特優勢。

「新」講的是這幾個合作區的特點——這些不是一般的經濟技術開發區，而是「一國兩制」特色的高水平開發區。

國家進一步深化改革，全球邁入新一輪產業革命，這些時代機遇如何把握？關鍵就是用好橫琴、前海、河套等重大平台及北部都會區建設，重視科技創新發展，開闢新賽道，培育新業態，挖掘新經濟增長點。

吹響香港「改革求治」總號角

夏寶龍南下調研之行，不單是一般「望聞問切」，更加吹響了香港「改革求治」的「總號角」，要求港澳以改革破局的勇氣，推動大灣區發展踏上新台階，將中央的要求和期望落到實處，彰顯一國兩制制度優勢，讓港澳實現更大作為。這是調研之行釋放的重要信息。

習主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮上的重要講話，對於港澳新時代的發展，具有重要指導作用；對於大灣區建設，更是寄望甚殷。這不單在於大灣區建設是習主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，更加是一國兩制事業發展的新實踐。習主席在澳門講話中提出一國兩制實踐進入了新階段的重要論斷，既要實現港澳更好發展，更要為強國建設、民族復興作出更大貢獻。大灣區建設，正是最重要的抓手。

橫琴、前海、南沙、河套及北都等大灣區合作平台建設，都是具有一國兩制特色的高水平開發建設，跟一般的經濟技術開發區模式完全不同，具有制度創新的特點。夏寶龍考察這些項目，就是表明中央對大灣區建設的高度重視，更是推動以至督促港澳將大灣區建設得更快更好。

新階段發展的重點與難點

坊間近日討論大灣區建設時，都指出要加馬加鞭推動落實。這說明各界都理解大灣區建設的重要，同時亦反映大灣區建設已經進入深水區，很多大型基建、項目都已完成啟用，很多促進人流、物流、資金流的措施都已落實。5年多以來，大灣區建設取得矚目成果；但同時，這也意味在大灣區建設中容易解決的都已經做好，下一步就是要「啃骨頭」。當中主要就是規則銜接、機制對接。

大灣區是在一個國家、兩種制度、3個關稅區、3種貨幣的條件下建設而成，在國際上沒有先例，碰到的問題、制度上的阻礙也是前所未有。這是大灣區的特點，也是融合發展的難點。例如兩地資歷互認、稅務政策整合、便利兩地資金和人才往來措施、金融業開放、貨品進出口流通等問題，都涉及三地經濟運行上的規則、機制全面銜接。這正是大灣區發展進入新一階段的重點和難點。

夏主任此行舉行了多場研討，一個目的就是聽取各界對港澳發展、大灣區發展的看法及所面對的困難，從而在中央層面解決。事實上，規則銜接、機制對接本身就涉及複雜而敏感的制度問題，需中央統籌，也要三地政府共同協作。

形式主義吹噓 已不合時宜

夏主任這次考察調研之行，也是督促港澳特區政府及各界，要將大灣區建設作為重中之重。在大灣區建設中，港澳不是旁觀者，也不單是投資方，而是局中人、一分子。港資參與大灣區不單是一個投資項目，更是為國家、香港的發展作出貢獻。港澳需要以「主人翁」心態參加建設。唯有以「主人翁」心態跟上國家改革發展步伐，才會對發展有緊迫感、有恨鐵不成鋼之感、有時不我待之急。這正是當前大灣區所需要的。

大灣區建設更要強調真抓實幹、實事求是。放煙花式的項目、形式主義的吹噓，已經不合時宜。大灣區建設的關鍵在於落實，具體項目和平台逐個推進，規則逐條逐條對接。這些都是硬功夫，要有大量調研，也需務實擔當作為。

在方法論上，特區政府要敢於破局求變。「破局」的意思是通過改革，加大制度創新力度，以突破大灣區制度上的條框。破局需要擔當和勇氣，因為很多不合時宜的制度都是根深柢固；要改變肯定會觸及一些群體的利益，也會引發不少爭議。深化大灣區融合，便利人流、物流、資金流，也難免會動了某些人的「奶酪」。破局當中需要勇氣和擔當，更要對改革有全盤規劃和部署，推動大灣區的規則銜接、機制對接，將橫琴、前海、河套等重大平台建設好，落實中央期望，實現港澳經濟跨越式新發展。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]