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2025年2月14日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：打破AI意識形態 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：政府撐中大醫院延長貸款 冀成私營醫療改革「樣板」 ／文：李先知
葉秀亮：紓財赤、降衰退和重整樓市結構的政策建議
韓成科：夏寶龍南下調研之行 釋放哪些信息
聞正聲：點對點網約車大勢所趨 的士威脅罷駛徒惹不滿
陳沛良：對2025年財政預算案的期望
筆陣：打破AI意識形態 ／文：葉蔭聰
【明報文章】最近幾星期，大家熱議AI（人工智能）。我也湊熱鬧，問了DeepSeek的聊天機械人（chatbot）如下問題：
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筆陣：打破AI意識形態 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：政府撐中大醫院延長貸款 冀成私營醫療改革「樣板」 ／文：李先知
葉秀亮：紓財赤、降衰退和重整樓市結構的政策建議
韓成科：夏寶龍南下調研之行 釋放哪些信息
聞正聲：點對點網約車大勢所趨 的士威脅罷駛徒惹不滿
陳沛良：對2025年財政預算案的期望
聞風筆動：政府撐中大醫院延長貸款 冀成私營醫療改革「樣板」 ／文：李先知
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韓成科：夏寶龍南下調研之行 釋放哪些信息
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