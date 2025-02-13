陳帆川：一個人一年內 創立350家媒體的故事

美國尼曼新聞實驗室記者Andrew Deck深入調查，發現美國去年出現了一個名叫Good Daily的地區新聞集團，旗下電子報覆蓋美國47個州共355個城鎮，每天清早向訂戶推送新聞電郵。每份電子報有屬於自己的媒體名稱，但郵件和官網風格、宣傳用的訂戶心聲，皆如出一轍，編輯名是同一個人，叫Matthew Henderson。

用AI爬閱地區資訊 製成電子報

身分神秘的Henderson接受Deck電郵訪問時透露，他建立了一個後台系統，利用AI（人工智能）爬閱每一個城鎮的資訊，挑選最佳題材，寫成摘要，然後自我審閱，再裝嵌到電子報的版面，最後發送至訂戶郵箱。所有300多份電子報全由他獨自經營，「該系統的運作方式就像一個編輯團隊」。

他自稱是程式員，多番透過互聯網創業，認為Good Daily在新聞摘要附上連結，能夠免費推廣地區報的文章，幫助經營困難的小媒體增加流量，「地區媒體很欣賞我們的做法，經常叫我們推廣更多內容」。然而，受訪的很多新聞人卻唱反調，炮轟Good Daily抄襲文章，跟地區報搶奪廣告客戶。

Good Daily透過兩個途徑賺錢：第一是接受捐款，並承諾在每名捐款人生日當天，於電子報上公開祝賀，但根據Deck實測，承諾並無兌現；第二是接受廣告客戶贊助，該品牌經營短短一年，已不乏大公司和小商戶的廣告。

一名小商戶老闆說，從來沒有訂過Good Daily，但從某天起每朝收到該電子報，後來索性落廣告嘗試推動生意，半年廣告費盛惠150美元（約1170港元）。據Deck調查，很多人也一樣，突如其來就「被訂閱」。

Good Daily最富「創意」的宣傳手法，是在去年辦了一項活動，讓每個城鎮的讀者票選一家非牟利機構，接受該報捐出10%盈利。一名兒童中心負責人受訪時憶述：「我們知悉這項活動後，就鼓勵人們訂閱該報，投我們一票。」結果他們勝出，活動卻沒有下文。該負責人在受訪後想起此事，才主動聯絡Good Daily，「我確實收到了編輯回信，但他們說不知道獎項是什麼，因為他們今年財務狀况艱難」。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]