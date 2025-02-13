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梁帆

梁帆：平衡節流與開源的治理新思維

【明報文章】就香港政府財政預算案的討論，每年皆牽動社會各界目光。近期社會對公共財政的關注，既反映市民對政府理財的期待，亦突顯在經濟轉型與外圍挑戰下，如何平衡民生福祉與財政可持續性的重要。

過去數年，政府財政儲備因應疫情等周期性的因素而有所下降，但相較國際主要經濟體，本港財政狀况仍屬穩健。根據國際貨幣基金組織數據，香港政府近年財赤率僅約3%，遠低於美英等國的8%至10%。

然而未雨綢繆始終是理財之道，香港政府近年提出的「財政整合計劃」已逐步收窄赤字，並預期於未來數年恢復收支平衡，其方向值得肯定。

強化財政紀律與效率革新

政府近年將「節流」列為首要任務，包括推動部門資源效率優化計劃，目標是每年節省1%經常開支。此舉既能鞏固財政紀律，亦能促使公共資源更精準投放。

值得留意的是，本港公共行政效率向來位居全球前列，未來若能進一步引入科技革新，如擴大電子政務應用、推動法律科技審批系統，想必能提升服務質素並降低行政成本。新加坡政府透過電子化改革節省15%開支的經驗，正為香港提供借鑑方向。

此外，特區政府近年積極檢視公共項目效益，例如要求各部門按優次緩急調整基建推展安排，並引入私人資本分攤風險。北部都會區等長遠發展計劃，雖然需要持續投入，但其定位為香港創科與經濟增長新引擎，長遠可透過土地證券化、吸引產業集群等策略釋放價值，與深圳前海的協同效應亦值得期待。

公共項目效益優化與民生平衡

民生開支的合理管控，須兼顧社會需要與政府財政承擔力。以2元乘車優惠為例，此政策初衷是鼓勵長者出行，成效顯著；未來可透過數據分析（如樂悠咭使用模式）優化執行細節，並加強打擊濫用，使資源更聚焦於有需要群體。同時，政府對醫療、社福等剛性開支的規劃，需更注重「預防性投資」，例如推動基層醫療和居家安老服務，長遠可降低公共財政壓力。

在開源層面，政府正多管齊下擴闊稅基，包括引入全球最低稅率、擴大《全面性避免雙重課稅協定》網絡，並透過稅務優惠吸引家族辦公室及創新產業。例如香港稅務學會建議降低非居民藝人及運動員稅率，以促進盛事經濟。此類措施既能刺激經濟活力，亦可擴充稅收來源。

產業多元化與長遠財政韌性

本港產業結構轉型，是破解「地產依賴症」、實現政府財政可持續的關鍵。當局近年大力推動創科發展，並透過稅務措施支援飛機租賃、電子商貿等新興產業，方向正確。此外，參考倫敦、紐約等國際金融中心經驗，發展綠色金融、碳交易平台及深化大灣區跨境合作，將可為香港開拓新增長點。

土地收入波動雖對政府財政構成挑戰，但當局透過多元化土地供應（如北都、交椅洲填海），並設定風險緩衝機制（如發債融資），有助平衡短期壓力與長遠收益。目前特區政府債務佔GDP（本地生產總值）比率僅約6.5%，遠低於國際警戒線。適度發債可為戰略投資提供空間，同時維持庫房穩健。

穩健前行中的機遇與擔當

政府財政健康，關乎城市競爭力與市民信心。香港特區在「一國兩制」下擁有制度優勢，只要堅守量入為出原則，善用科技與市場力量，並在產業升級、區域融合中把握機遇，必能逐步紓解財赤壓力。

政府的財政整合策略已經展現決心，社會各界亦需以建設性的態度共同參與，方能實現「穩財政、惠民生、促發展」的多贏目標。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁帆]

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