明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
洪雯

洪雯：欲擺脫財赤困境 香港須推行深層次改革（六）

【明報文章】目前港人自置居所比例，大幅低於周邊經濟體和發達國家平均水平，大量「無房老人」或輪候公屋，或付出高額成本租住私樓。但很少業主願租樓給高齡老人，剩下的選擇只有花光積蓄輪候公屋，同時依賴公共福利金及其他福利。現實數據已清晰顯示這種趨勢。隨着香港進入「倒金字塔」人口結構，老人多、納稅人少，這樣的趨勢將成為我們下一代不可承受之重。尋找公屋和福利以外其他支持市民養老的手段，已無法逃避。

不想下一代破產 須尋養老新支柱

香港正邁入超老齡社會。2021年本港65歲或以上人口150萬，佔總人口20%，5個人中有一個長者；到2039年，65歲或以上長者將達252萬，佔人口31%，差不多3個人中就有一個長者。隨着人口急速老化，未來香港人口結構將變成一個倒金字塔形，老人愈來愈多，青年愈來愈少。這樣的人口結構，給社會各方面帶來極大挑戰。

過往我們引入福利改善措施時，並未好好評估進入人口倒金字塔時代的情况。比如，2022年政府把長者生活津貼由原本的兩級合併成高額的一級。結果，公共福利金（包括高齡津貼、長者生活津貼、廣東計劃和福建計劃、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼）從2021/22年度的351億元，增至2024/25年度約516億元，短短3年上漲了47%！若維持這一增長趨勢，不出10年，單是公共福利金一項支出就將達1000億元；再加上其他老人相關福利，下一代根本養不起我們！

因此我們今天就必須思考：在公共福利金等社會福利之外，市民還可以有哪些支持養老的手段？2000年香港引入強積金（MPF）制度，強制市民提早為自己退休生活儲蓄。這是非常重要的舉措，至今為市民積累了可觀的用於養老的積蓄。但單靠MPF遠遠不足，我們必須更進一步，協助和推動市民為愈來愈長的退休生活做好準備，避免將沉重負擔放在下一代身上。我認為其中一個可行選擇，就是協助市民「養房防老」。

「養房防老」應成安老政策其一支柱

今時今日，「養兒防老」觀念早已過時。但我認為「養房防老」在港是一個切實可行的選項，原因有二。

第一，安居是養老的重要基石。房屋所提供的居住功能，是影響市民退休生活質量和開支水平的最核心因素。根據統計處的住戶開支調查報告，2004/05至2019/20年度的15年間，香港全部家庭每月平均開支上升了60%，達到30,230元。其中，住屋開支在家庭「衣食住行」4個基本範疇的總支出所佔比例，遠超其他項目，成為家庭最大的支出負擔；其過去15年間升幅更為驚人，從每月5775元飈至11,865元，升幅達105%。而退休家庭住房負擔更為沉重，其住房開支在總家庭開支所佔比例高達46%，比在職人士的37%，足足高了9個百分點。

港人住房支出負擔沉重，除了樓價高的因素，也跟本港自置居所比率過低息息相關。據立法會數據，本地自置居所比率過去20年呈下降趨勢，從2004年的54%，降至2023年的49%。而新加坡自置居所比例超過90%，北京、上海等大城市的本地人自置居所比例也達90%以上。我們亦顯著落後於全球發達經濟體，包括加拿大（69%）、英國（67%）、澳洲（63%）、韓國（59%）等地。

由於自置居所比率過低，香港社會出現大批「無房老人」。他們不僅要在餘生額外預留大比例預算作租樓之用，還會面臨租屋難的困局，畢竟許多業主不願將物業出租給身體條件較差及高齡人士。即使他們能租到房屋，租金也持續攀升——過去10年中小型私人住宅租金指數上漲了11%。不少長者耗盡積蓄支付房租，最終只能轉向輪候公屋。

房委會數據正反映這一現實：短短5年（2019至2024年），公屋輪候冊的長者一人申請宗數已攀升55%，至2.45萬宗；而這還沒計算以家庭為單位輪候公屋的長者。當中有35%長者坦言，因居所租金高昂而選擇輪候公屋。沒有資產的公屋老人，離不開依賴政府提供的公共福利金及其他福利補助，上文所述公共福利金飈升的數據就說明了情况。目前公屋全長者戶已突破20萬；人口老化加上自置居所比率下降雙重趨勢，未來社會的公屋和福利開支將幾何級數上升。

另一個明顯的新趨勢是，青年人置業比率愈來愈低——1997年本港有22.1%業主是35歲以下的青年；到2019年，這個比例降到7.6%。不少青年人的想法是：反正買不起樓，不如年輕時放棄存錢，好好享受人生；老了輪候公屋，還有快捷通道。若不正視這一趨勢，未來的「無房老人大軍」將成為社會難以承受之重。

反過來，若更多市民在進入退休年齡時已「有瓦遮頭」、擁有自置物業，一來毋須辛苦輪候公屋（目前長者一人申請者平均輪候時間為3.5年），二來亦免除到市場尋找租盤的困難，保障了居住質素，還能在還完貸款後每月省下大額住屋開支。

即便市民較晚置業，在退休時物業尚未還完貸款（如尚餘10年還款期），以港人平均年齡看，仍有機會享受10年乃至更長已完成按揭的自置居所，生活開支可大減。而且，無論是否已供完按揭，長者均可申請自置物業逆按揭，作為MPF之外的現金流補充，實現「養房防老」。

推動市民為未來儲蓄投資

其次，租屋是單純的「消費」，而置業並非如此。住宅既具居住功能，同時亦是重要的儲蓄和投資領域。協助市民盡早置業，其實類似MPF強制市民提早為退休生活儲蓄，是推動市民為未來而儲蓄（將錢存在物業中）及投資（通過物業增值而獲利），協助市民從容面對退休生活。

當然，在香港，自置居所的每月按揭供款不一定低於私樓租金（租住公屋或其他福利房屋除外）。另外，樓價有升有跌，自置物業可能面對樓價下跌風險，尤其樓市下行周期可能長達數年甚至更長，市民必然面對較長時間壓力。這些都是不可否認的事實。但從較長周期（如20至30年）來看，香港自二戰以來的樓價總體趨勢是穩定甚至上升的。若市民在40歲上下置業，退休時有很大可能獲得了物業的升值。而且，置業的市民完成供款後，家庭開支將大降，可更輕鬆面對退休生活。相反，長期租屋的話，繳納的租金是家庭的「消費」開支，不但須長期繳納下去，更無法換來資產、享受物業升值。

是時候檢視《長策》

設自置居所比率目標

綜上所述，我認為「養房防老」對市民來說是切實可行的選擇。而從政府角度看，協助更多市民盡早置業，將大大有助他們退休後安享晚年，並顯著減輕社會負擔，因此可成為安老政策其中一個支柱，作為未來香港應對社會迅速老齡化的一個重要政策選項。

1998年時任行政長官董建華先生公布首份《長遠房屋策略》，為市民自置居所比率定下目標，即在10年間提升至70%，並在這一目標下提出每年供應8.5萬個單位的計劃。很可惜，因金融風暴衝擊，這個目標及建屋計劃隨後放棄。2014年政府重啟《長策》，惟至今10年從沒提出家庭自置居所比率目標。

時至今日，本港住房自有率跌破50%，長者安居問題和政府財政均面對極大挑戰。我認為香港是時候檢視《長策》，考慮重新提出自置居所比率目標，及實現該目標的手段，讓更多市民實現安居、從容安老。

「借用」強積金 助市民養房防老

協助市民置業，可從供給端和消費端兩個方向入手。在供給端，政府需大力提升可負擔房屋的供應，令無資格輪候公屋，亦無能力購買私樓的市民，也能有機會置業（詳見本系列第四篇，刊2025年1月23日）。而在消費端，則需向市民提供資源與工具，賦能市民置業。不少青壯年人士考慮置業時面對「供得起，缺首期」困境。目前樓市回落，不少人有趁機置業的意願，但籌備首期成為難題。對此，我建議允許市民「借用」MPF作為置業首期。

MPF的設立，是推動市民為退休而提前儲蓄，並無置業功能，這是香港MPF與新加坡和內地的公積金不同之處。不過，我的建議並非「提取」，而是「借出」MPF來置業——借來的自然要還。事實上，通過精心的政策設計，可實現資金流動閉環管理，將無損MPF為市民退休生活積累財富的功能，又能協助市民置業，從而為市民提供積蓄加房屋雙重退休保障。詳細思路我將在立法會動議議案，敬請讀者關注。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪雯]

上 / 下一篇新聞