田方澤：香港的穆斯林學生有選擇嗎？

學校不是展現個性的地方

一般對校規的印象，是學校不是展現個性的地方，學生要整齊端莊、儀容整潔，維持校風。例如早年中學生林澤駿因性別焦慮而希望留長髮的事件，就引起曾任中學校長的立法會議員鄧飛指校規「並非以性別區分，而是基於整潔樸素」。校規多少強調一致性、不「標奇立異」。

同樣是「一致性」，也應用在宗教實踐。2021年曾經有穆斯林小學生被學校禁戴頭巾，根據報道，校長希望每一名學生衣著一致；後來卻指「戴頭巾的人很恐怖和危險，會影響學校的形象」。於2022年，有報道指穆斯林學生就讀基督教學校，要求豁免修讀基督教倫理科，並投訴至教育局，半年後才獲批准。

這兩個個案與文首所談事件的共通點是：學校如何處理宗教表達？教師是否有足夠敏感度、平等意識和知識？如何在尊重宗教表達的同時，維持學校包括儀容、教學內容和學校行政的一致要求？

於學校而言，「一致」除了理念，也是行政方便，但難以兼容學生的宗教表達；一旦容許對學生有特殊安排，就會出現不同宗教信仰的學生有各種不同要求，行政上難以執行，校規也失去一致性。現時教育局有《宗教教育課程指引》，但該指引是關於一個科目；對於學校行政上如何處理學生的宗教要求，似乎未有着墨。

另一方面，教師對不同宗教有理解嗎？港人對基督教、天主教，以至佛教、道教都有一定認識，但對於伊斯蘭教或其他宗教，認識較少。在文初提及的個案，若屬實，似乎牽涉校方對華人穆斯林的認識，以及如何辨認不像女性需要戴頭巾的男性穆斯林。上面引述有校長認為穆斯林「很危險」的偏見，不少香港人也有，教師當然也不例外，遑論認識其信仰、祈禱、齋戒等宗教實踐。

互相認識 促進共融

網友提出了重要的問題：既然宗教如此重要，為何不選擇伊斯蘭學校或沒有宗教背景的學校，而要在其他宗教的學校「諸多要求」？

根據政府統計，本港幼稚園、小學和中學裏，分別有五至六成有宗教背景，當中近九成是基督教和天主教。據伊斯蘭團體的網站顯示，香港只有7所穆斯林團體主辦的學校，包括3所幼稚園、3所小學和1所中學。再考慮到校區、組別、教學語言，以至校風、辦學理念、家長口碑等因素，穆斯林學生——不論華裔或少數族裔——選擇其實不多。

另一方面，將個別群體，不論是因為宗教、性別，抑或其他因素區別開來，本來就不符合現代社會的共融理念。香港作為國際城市，我們更應該尊重不同群體的權利，尋求共存。

最理想的狀態是不同群體可以一起生活、互相認識和了解，但前提是要放開偏見，以開放的心靈接觸。如何在教育上實踐，需要學校上下——包括教師和學生——主動思考及學習。對於教會學校，如何在保持自己宗教價值的同時，尊重其他學生的宗教表達，是一大課題。整體而言，政府當局應領導討論、提供培訓，推動更平等和尊重人權的校園。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]