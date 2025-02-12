明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：香港的穆斯林學生有選擇嗎？

【明報文章】近日在網上看到一則帖文：一個信仰伊斯蘭教並已在清真寺宣誓的學生，指學校容許學生在齋戒月使用升降機，結果老師指「基本上都係女仔申請」，而不批准該名男學生的申請，引來討論。網友的各種討論中，包括宗教、性別、師生關係、執行校規等。關於此事，似乎不宜就學生的一個帖文而在報章公開討論，但由此引伸一個問題：本港教育體系裏，有沒有尊重人權？而教師又有沒有足夠訓練？

學校不是展現個性的地方

一般對校規的印象，是學校不是展現個性的地方，學生要整齊端莊、儀容整潔，維持校風。例如早年中學生林澤駿因性別焦慮而希望留長髮的事件，就引起曾任中學校長的立法會議員鄧飛指校規「並非以性別區分，而是基於整潔樸素」。校規多少強調一致性、不「標奇立異」。

同樣是「一致性」，也應用在宗教實踐。2021年曾經有穆斯林小學生被學校禁戴頭巾，根據報道，校長希望每一名學生衣著一致；後來卻指「戴頭巾的人很恐怖和危險，會影響學校的形象」。於2022年，有報道指穆斯林學生就讀基督教學校，要求豁免修讀基督教倫理科，並投訴至教育局，半年後才獲批准。

這兩個個案與文首所談事件的共通點是：學校如何處理宗教表達？教師是否有足夠敏感度、平等意識和知識？如何在尊重宗教表達的同時，維持學校包括儀容、教學內容和學校行政的一致要求？

於學校而言，「一致」除了理念，也是行政方便，但難以兼容學生的宗教表達；一旦容許對學生有特殊安排，就會出現不同宗教信仰的學生有各種不同要求，行政上難以執行，校規也失去一致性。現時教育局有《宗教教育課程指引》，但該指引是關於一個科目；對於學校行政上如何處理學生的宗教要求，似乎未有着墨。

另一方面，教師對不同宗教有理解嗎？港人對基督教、天主教，以至佛教、道教都有一定認識，但對於伊斯蘭教或其他宗教，認識較少。在文初提及的個案，若屬實，似乎牽涉校方對華人穆斯林的認識，以及如何辨認不像女性需要戴頭巾的男性穆斯林。上面引述有校長認為穆斯林「很危險」的偏見，不少香港人也有，教師當然也不例外，遑論認識其信仰、祈禱、齋戒等宗教實踐。

互相認識 促進共融

網友提出了重要的問題：既然宗教如此重要，為何不選擇伊斯蘭學校或沒有宗教背景的學校，而要在其他宗教的學校「諸多要求」？

根據政府統計，本港幼稚園、小學和中學裏，分別有五至六成有宗教背景，當中近九成是基督教和天主教。據伊斯蘭團體的網站顯示，香港只有7所穆斯林團體主辦的學校，包括3所幼稚園、3所小學和1所中學。再考慮到校區、組別、教學語言，以至校風、辦學理念、家長口碑等因素，穆斯林學生——不論華裔或少數族裔——選擇其實不多。

另一方面，將個別群體，不論是因為宗教、性別，抑或其他因素區別開來，本來就不符合現代社會的共融理念。香港作為國際城市，我們更應該尊重不同群體的權利，尋求共存。

最理想的狀態是不同群體可以一起生活、互相認識和了解，但前提是要放開偏見，以開放的心靈接觸。如何在教育上實踐，需要學校上下——包括教師和學生——主動思考及學習。對於教會學校，如何在保持自己宗教價值的同時，尊重其他學生的宗教表達，是一大課題。整體而言，政府當局應領導討論、提供培訓，推動更平等和尊重人權的校園。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞