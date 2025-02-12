陳家華：深化商校合作關係 完善職專進階路徑

要完善政策，必然要經過無數試驗、評估及反饋，由不同持份者參與討論。為深入探討業界與學校合作的價值、模式和發展方向，筆者的一項研究系統地探討商界伙伴參與學校合作計劃的經驗和觀點，希望能為教育界及推廣職專教育的持份者提供參考。

筆者研究的主要對象為由浸大統籌、賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌-創新教育歷程」（CLAP-TECH；下稱「計劃」），是全港首個連貫主流高中與專上教育的職專教育歷程，計劃由2019年啟動至今已逾5年。研究訪問了15個商界單位，包括8個計劃現有業界合作伙伴、7個潛在的計劃合作伙伴，及4名負責招募和管理合作伙伴的工作人員，了解業界參與計劃的考量、計劃成敗的關鍵及成功準則。

企業尋求多元化人才

研究首先嘗試了解業界伙伴參與計劃的原因。近年企業強調人才培訓以吸引和挽留人才，業界合作伙伴在接受研究訪問時表示，成為職專教育計劃伙伴，有助企業實現多重目標，包括實現人才策略、履行社會責任、提升企業形象和企業員工發展。

值得注意的是，業界伙伴在訪問中提到，他們期望提拔在傳統教育中表現不是最優秀，但對相關行業有興趣和發展潛質的學生。部分行業受訪者更期待與學生合作，為公司帶來新火花。這反映企業對多元化人才的需求，以及對「促進企業學習」的重視。

非傳統學習路徑中 商界角色愈趨多樣化

其次，研究分析參與計劃的業界伙伴扮演着多元化角色，包括作為計劃中課程設計的顧問，向學生提供參觀機構、實習機會，擔任師友計劃（mentorship）導師與學生深入交流。而為確保課程內容切合行業需求，計劃早在面世前已向業界伙伴深入了解及商討，確立對新興職業趨勢及所需軟硬技能的見解。

在理解僱主期望後，計劃的課程內容設計旨在從行業知識及軟技能多方面提高學生的就業準備，增強學生競爭力和就業能力。計劃另在去年12月委託獨立調查公司做市場調查，發現與以往相比，在招聘剛畢業的求職者時，僱主較重視其軟技能，學術成就相對次要；而隨着更多公司將人工智能納入日常營運，僱主現今更着重求職者的好奇心、終身學習、分析思維及韌性、與他人合作的能力、靈活性和敏捷性等軟技能。

該調查亦指出，逾九成受訪僱主認為職專教育有助提升高級文憑畢業生的軟硬技能、工作態度，培育具備工作所需技能的人才，從而充實人才庫，可見職專教育在香港整個教育制度和人才階梯的重要。筆者今次研究則強調了業界伙伴在職專教育中的重要，研究的第三部分更指出行業伙伴與學校合作的五大成功因素，分別為管理、資源、導師準備、學生興趣和可視化成果。

總結研究，筆者建議持份者應加強宣傳多元出路，建立倡議者、宣傳先例，明確合作伙伴承諾和表揚其貢獻，多着墨於學生的成就，確立業界和學界的角色及責任，創立系統化的進度報告等，才能夠有效深化業界伙伴與學校合作，為未來培養具備工作所需技能的人才。

作者是浸大傳理學院教授兼副院長（教與學）、「鼓掌-創新教育歷程」中心學術總監（創意媒體）

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[陳家華]