陳月明：北都最後一份規劃報告 新興產業並不新

雖稱「現代先進」 實則僅整合民生產業

政府規劃的新興產業，包括現代物流、食品相關用途、綠色產業、先進建造業和先進製造業，表面上都被冠以「現代」、「先進」等字眼，但實際上就是貨倉、農場、廢品回收、建材組裝合成，只有一小部分土地供新興產業和未來產業需要。總體上看，只不過是簡單地將區域內各種民生產業整合在一起，雜亂安置。

這樣的產業規劃，缺乏「新」意；即使將這些產業都運用新技術加以優化、改裝和轉型，使之符合新興產業的要求，最多也只能說是因應時代變化轉型，很難體現出「新質生產力」的特點。這與北都作為本港創新科技產業發展重鎮的定位並不相符，很難產生引領帶動作用。

必須配合制度創新 方能充分發揮優勢

筆者認為，新界北新市鎮和馬草壟區應該有更高規格、更高標準的規劃，必須配合制度創新、機制創新，才能夠充分發揮其優勢。本區位處河套區、新田科技城東面，有羅湖、文錦渡、香園圍3個陸路口岸，具有區位重要優勢，適合將這一區域規劃為大灣區的科技企業總部集群區，吸引大灣區乃至海內外的重要科技企業進駐，成為打通粵港兩地產業鏈、供應鏈、價值鏈、人才鏈的重要節點。

同時，本區亦將建設北都教育城，擁有科技研發、教育和人才的優勢，有條件可以發展成為融合產學研的研發基地、創業孵化基地、成果轉化基地、青年創業基地；同時也可發展成為河套區、新田科技城的科技服務中心，發展科技金融、技術轉讓和人才服務等配套，支援北都整體科技產業發展。

此外，作為全新發展的區域，政府也應引入新思維、新理念、新技術，在制度和機制上要有創新，包括思考如何進一步便利粵港兩地人員、物資、資金、數據、信息自由流通；如何在此區域率先實現粵港兩地車輛自由通行；如何在這一區域率先實現粵港兩地市場一體化、規則一體化等。在新技術使用方面，應考慮率先在本區推行低空經濟、無人駕駛，建設智慧新城，讓這一區域成為「特區中的特區」，在促進兩地融合發展上發揮先行先試作用。

中央十分重視北都發展。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上月解讀習近平主席的澳門重要講話精神時，首次將北部都會區與橫琴、前海、南沙、河套看齊，視為「特區中的特區」，強調這幾個區域是具有一國兩制特色的高水平開放建設，提醒香港要謀定而後動，「算大帳，算長遠帳，想清楚再幹，實施『戰略留白』，切忌急功近利」。

特區政府在規劃北都各區域發展時，必須站在更高高度，以更寬廣視野，制定具前瞻性的規劃。新界北新市鎮和馬草壟是北都發展的重要組成部分，也是十分關鍵的部分。有關這一區域的發展規劃，特別是產業發展規劃，應有更新的思考、更高的佈局。

作者是立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席

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[陳月明]