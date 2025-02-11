狄志遠：政府財赤危機 是改革公僕體制契機

3個反對理由 均難成立

反對者常以3個理由否定改革：首先是工作量增加，不宜削減人手；其次是擔心影響市場薪酬水平；最後是憂慮服務質素下降。惟細究這些論點，都難以成立。

先說「工作量」論。在數碼年代，政府投入大量資源推動電子化轉型，理應帶來效率提升，但部門仍在不斷膨脹，這說明現行體制未能與時並進。事實上，當部門出現職位空缺時，往往仍能維持服務，證明架構本身便存在優化空間。政府應該善用科技、重整流程，以改革代替膨脹。

至於「薪酬影響」論，更是站不住腳。政府每次招聘都收到大量申請，反映即使減薪後的待遇，仍具競爭力。

有人擔心公務員減薪會拖垮市場工資，但從國際經驗來看，精簡公務員架構往往能夠推動整體經濟效率提升。阿根廷透過大刀闊斧的改革，成功擺脫經濟困境；英國計劃裁減過萬個公務員職位，以應對政府財赤；新西蘭亦持續精簡政府架構。這些例子都證明，改革公務員體制不會打擊經濟，反而能夠帶來正面的效果。

「服務質素」論更值得商榷。現時不少政府部門仍停留在傳統工作模式，市民往往要在多個部門之間來回奔波，才能夠完成一項申請。透過科技整合、精簡流程，不但可以節省人手，更能夠提升服務效率。新加坡政府透過數碼轉型，建立了高效精簡的公務員體系，值得香港借鑑。

3項改革 推動體制現代化

因此，當前的特區政府財政壓力正好向我們提供機會，推行3項改革措施，分別是實施兩年凍結招聘、高層人員減薪5.5%、訂立5%人手精簡指標。這些措施之目的，不僅是應對政府財赤，更是藉此推動公務員體制現代化，建立一個更精簡高效的政府架構。

2004年時候，公務員體系曾實施減薪，社會各界都明白這是推動改革的必要之舉。今天我們面對的不僅是政府財政危機，更是體制改革的關鍵時刻。政府必須展現決心，善用科技提升效率，以改革代替膨脹，才能夠建立一個適應新時代需求的公務員體系。

近年政府不斷強調發展「智慧城市」，投入大量資源推動數碼轉型。但如果公務員體制依然故我，這些投資只會淪為空談。唯有藉此機會推行真正的改革，善用科技提升效率，重整工作流程，才能夠建立一個真正的智慧政府。這不僅關乎政府開源節流，更是提升香港整體競爭力的關鍵一步。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]