林順潮：港府減赤 長者2元乘車優惠何去何從

政府設立長者2元乘車優惠的初心，是鼓勵長者出行、建立關愛共融社會。社會有意見指出在老齡化趨勢下，隨着長者人數逐年增加，長者2元乘車優惠的開支已成「無底深潭」。綜合近3年政府為該計劃支出的補貼金額，發現此言並非危言聳聽。

長者2元乘車優惠政策自2012年6月實施，首3年（2012至2015年）平均每年涉及開支約4.2億元。自2022年起，長者2元乘車優惠的合資格年齡由65歲降至60歲，令政府開支大增：相關支出由2021/22年度的13.95億元，倍增至2022/23年度近31億元，2023/24年度為39.9億元，2024/25年度預算支出估計將進一步升至約60億元，財政負擔呈指數級增長。若不實行結構性的調整，估計將在2028/29年度突破百億支出，相當於現時社福開支總額的12%。

（1）設立年度補貼總額上限的必要

政府早前已明確表示無意取消計劃，但會考慮不同方案控制開支增長。筆者必先強調：長者2元乘車優惠是德政，讓全港長者可開心出行。坊間有意見認為，60至64歲長者的交通福利應該收回，惟在經濟不好時期收回這種福利，會令市民「不順氣」，降低他們的幸福感。

就此，本人建議政府將2024/25年度該項估計預算支出60億元，劃定為未來年度補貼總額上限；在政府財政情况未達穩健之前，該項預算維持60億元封頂，控制開支不再繼續膨脹。

．設立兩層制年齡段補貼

根據勞福局2022年估算，60至64歲人士佔整體2元乘車優惠補貼的64.3%；65歲或以上受惠者則只佔整體受惠長者的35.7%。按政府統計處2024年中的人口數字，60至64歲人士約有64.7萬，65歲或以上約有171.5萬，兩者合共約236.2萬人。

由此可見，60至64歲人士約佔整體長者2元乘車優惠受惠人口約27.4%，但卻佔整體補貼的64.3%，明顯是不合理。

數據反映，60至64歲受惠群體現時的補貼相對高。長者2元乘車優惠的政策初心，是鼓勵長者65歲退休後多走進社區，包括看病等，建立關愛共融社會。但現時60至64歲人士仍有不少繼續工作，在此情况下，這個年齡層人士佔用大部分補貼，偏離政策原意。

因此，有必要設立兩層年齡段的補貼：第一層是60至64歲，第二層是65歲或以上。就此，本人建議第一層60至64歲使用者補貼上限，為第二層65歲或以上使用者的三分之一；兩層的整體開支控制在60億元內，並根據現時的數據估算設定補貼上限，相信對65歲或以上長者的影響相對輕微，同時鼓勵有出行需要的長者善用配額、防止浪費。

另外，筆者建議對於慢性病患長者給予額外20%補貼額度，方便他們出行看病。

．鼓勵公共交通營運商承擔更多社會責任

現時政策下，大部分公共交通營辦商已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠；這些營辦商自行給予長者的票價優惠，不會在2元優惠計劃下獲得發還。惟對目前60至64歲人士，大部分公共交通營辦商沒有提供優惠，政府在這個年齡層的補貼額度較高。因此，筆者建議鼓勵公共交通營運商承擔更多社會責任，把現時向65歲或以上長者提供的票價優惠下調至60歲。

（2）因應財政狀况，補貼總額上限可加可減

最後，筆者建議政府對這一政策保留彈性空間，補貼額度根據財政情况「可加可減」，財政寬鬆時增加配額，財政緊縮時再適時調整。面對人口結構與政府財赤的雙重挑戰，筆者建議方案以「精準滴灌」取代「大水漫灌」，守住公共財政可持續之底線，推動銀髮經濟轉型升級。

設立補貼總額封頂之後，對於預期節省的財政開支部分，筆者建議政府將此資源以其他形式投入長者福利，減輕政策變化對長者的影響，與各界構建樂齡友善消費，為香港「銀髮經濟」增添動力。

作者是立法會議員、港區全國人大代表

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[林順潮]