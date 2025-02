何濼生：美元目前太強 現時不應改動聯繫匯率

港元浮動匯率時期 經濟表現甚佳

1971年麥理浩上任港督不多久,就要面對保護主義衝擊。1972年英國開始限制港產的人造纖維及毛織品入口,美國也宣布限制港產的人造纖維及毛織品入口。由於當時本港大部分市民的居住環境惡劣,1972年麥理浩提出「十年建屋計劃」,要在1983年之前為180萬人提供住房。此際卻突然出現空前的石油危機,西方國家幾乎全都陷入衰退,但作為極倚賴出口的香港,居然沒有一年錄得負增長。雖然本港股市於1974年由上年1774.96點高位,跌至150.11點低位,惟1974、1975年經濟增長分別為2.4%和0.5%,仍然是正數!而且反彈甚強。本港1976至1981年增長率,依次是16.2%、11.7%、8.3%、11.6%、10.1%和9.3%!

由於當時美國聯儲局主席Paul Volcker瘋狂加息以控制通脹,加上香港面對大陸改革開放基礎未穩的中共要於1997年收回香港的不確定性,但1982、1983年本港增長率竟仍有2.9%和6%,「legendary resilience」的美譽,顯然匹配。

可見在聯繫匯率前,實行浮動匯率時,香港經濟整體表現甚佳。更值得一提的是,雖然麥理浩任內多個大工程上馬,加上新市鎮發展和「十年建屋計劃」,政府財政支出由29億元猛漲至308億元,卻竟同時把政府盈餘由6.4億元增至50.4億元,顯示「有為政府」。儘管把政府開支比率由佔GDP(本地生產總值)12%推至18%,但只要行之有法,政策上強調自力更生和不作破壞性的干預,也可以維持財政穩健。

聯匯應掛鈎一籃子貨幣

筆者雖然盛讚浮動匯率下的香港經濟表現,卻認為香港今天乃至可見的將來,仍應保持行聯繫匯率制度,而不要返回浮動匯率制。我反對返回浮動匯率制的最主要原因是,今時今日國際資金流動量太大,而且在地緣政治波譎雲詭之際,浮動匯率容易大上大落,直接影響實體經濟之外,還加劇猜測和疑慮,繼而進一步打擊投資和消費信心。

我所支持的聯繫匯率,是改為跟一籃子貨幣掛鈎。我並設計了一個「無縫過渡」方法,可保免除任何震盪,即是說:在過渡一刻的前後,港元跟美元匯價會完全紋風不動。過渡後如果美元在外匯市場趨升,港元兌美元匯價就會下跌;相反,如果美元在外匯市場趨跌,港元兌美元匯價就會上升。正因如此,因為現時美元實在太強,若於此際改與一籃子貨幣掛鈎,就等於長期讓港元處於過強狀態,損害港貨外銷的競爭力。

我還設計了一個「標準貨幣籃子」(standard currency basket),包括了美元、歐元、日圓、英鎊、加元、澳元和人民幣,及以各經濟體GDP為各貨幣標準化後的匯價加權,並每天為該貨幣籃子和加入因應通脹調整後有保值效果的「世界保值貨幣單位」報價。有關網頁的設計和運作端賴一名碩士班學生於2008年正式啟動,初時仍未包括人民幣;後來因人民幣被國際貨幣基金組織(IMF)納入特別提款權(special drawing right, SDR)的貨幣籃子,我們才把人民幣引入標準貨幣籃子。

衡量貨幣權重

現時SDR貨幣籃子包括美元(43.38%)、歐元(29.31%)、人民幣(12.28%)、日圓(7.59%)和英鎊(7.44%),括號內的是權重。貨幣籃子權重每5年檢討一次,上次檢討是2022年。據IMF解說,該等權重是按每種貨幣在國際貿易和金融上扮演的角色釐定,但這操作難免會涉及主觀判斷。

我們的「標準貨幣籃子」的貨幣權重,則是純看客觀數據,每年於1月更新,並以兩年前已公布的GDP為準,而且在每年1月敲定後不會再因官方數字改動而再更改。

每種貨幣的「標準化」,是把市場兌美元匯價除以於同一基年(base year)的兌美元匯價。「標準化」於基年每貨幣兌美元的兌換價都是1:1,因此「標準化」後的兌美元匯價具可比性。

按2025年2月5日以2015年為基年的「標準貨幣籃子」可兌0.922757美元計,表示貨幣籃子自2015年起,對美元貶值了逾7%;而美元相對標準貨幣籃子更升值了逾8%。由於「無縫過渡」意味過渡前後港元兌美元都是7.8港元兌1美元,若然此時美元轉弱,跟一籃子貨幣掛鈎後,港元就反而要對美元升值,即是自此永遠都要把港元釘死在偏高匯價,不利競爭。

本建議是與一籃子貨幣掛鈎,操作方面並不複雜。若要沽出或買入外匯以穩住港元於掛鈎位,所沽出或買入的外匯仍可純以美元為工具。

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

