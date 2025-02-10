明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何濼生

何濼生：美元目前太強 現時不應改動聯繫匯率

【明報文章】上世紀70年代，打從1974年11月25日，一直到1983年10月16日，港元都是自由浮動的。由於浮動，它兌美元的匯價經常變化，甚至大起大落，這跟1983年10月17日起實行聯繫匯率制下港元兌美元匯價的穩定，當然不可同日而語。然而當時香港經濟活力和韌力非凡——其時香港經濟享有「被廣為傳誦的韌力」（legendary resilience）的美譽，是有非常具說服力的事實基礎。

港元浮動匯率時期 經濟表現甚佳

1971年麥理浩上任港督不多久，就要面對保護主義衝擊。1972年英國開始限制港產的人造纖維及毛織品入口，美國也宣布限制港產的人造纖維及毛織品入口。由於當時本港大部分市民的居住環境惡劣，1972年麥理浩提出「十年建屋計劃」，要在1983年之前為180萬人提供住房。此際卻突然出現空前的石油危機，西方國家幾乎全都陷入衰退，但作為極倚賴出口的香港，居然沒有一年錄得負增長。雖然本港股市於1974年由上年1774.96點高位，跌至150.11點低位，惟1974、1975年經濟增長分別為2.4%和0.5%，仍然是正數！而且反彈甚強。本港1976至1981年增長率，依次是16.2%、11.7%、8.3%、11.6%、10.1%和9.3%！

由於當時美國聯儲局主席Paul Volcker瘋狂加息以控制通脹，加上香港面對大陸改革開放基礎未穩的中共要於1997年收回香港的不確定性，但1982、1983年本港增長率竟仍有2.9%和6%，「legendary resilience」的美譽，顯然匹配。

可見在聯繫匯率前，實行浮動匯率時，香港經濟整體表現甚佳。更值得一提的是，雖然麥理浩任內多個大工程上馬，加上新市鎮發展和「十年建屋計劃」，政府財政支出由29億元猛漲至308億元，卻竟同時把政府盈餘由6.4億元增至50.4億元，顯示「有為政府」。儘管把政府開支比率由佔GDP（本地生產總值）12%推至18%，但只要行之有法，政策上強調自力更生和不作破壞性的干預，也可以維持財政穩健。

聯匯應掛鈎一籃子貨幣

筆者雖然盛讚浮動匯率下的香港經濟表現，卻認為香港今天乃至可見的將來，仍應保持行聯繫匯率制度，而不要返回浮動匯率制。我反對返回浮動匯率制的最主要原因是，今時今日國際資金流動量太大，而且在地緣政治波譎雲詭之際，浮動匯率容易大上大落，直接影響實體經濟之外，還加劇猜測和疑慮，繼而進一步打擊投資和消費信心。

我所支持的聯繫匯率，是改為跟一籃子貨幣掛鈎。我並設計了一個「無縫過渡」方法，可保免除任何震盪，即是說：在過渡一刻的前後，港元跟美元匯價會完全紋風不動。過渡後如果美元在外匯市場趨升，港元兌美元匯價就會下跌；相反，如果美元在外匯市場趨跌，港元兌美元匯價就會上升。正因如此，因為現時美元實在太強，若於此際改與一籃子貨幣掛鈎，就等於長期讓港元處於過強狀態，損害港貨外銷的競爭力。

我還設計了一個「標準貨幣籃子」（standard currency basket），包括了美元、歐元、日圓、英鎊、加元、澳元和人民幣，及以各經濟體GDP為各貨幣標準化後的匯價加權，並每天為該貨幣籃子和加入因應通脹調整後有保值效果的「世界保值貨幣單位」報價。有關網頁的設計和運作端賴一名碩士班學生於2008年正式啟動，初時仍未包括人民幣；後來因人民幣被國際貨幣基金組織（IMF）納入特別提款權（special drawing right, SDR）的貨幣籃子，我們才把人民幣引入標準貨幣籃子。

衡量貨幣權重

現時SDR貨幣籃子包括美元（43.38%）、歐元（29.31%）、人民幣（12.28%）、日圓（7.59%）和英鎊（7.44%），括號內的是權重。貨幣籃子權重每5年檢討一次，上次檢討是2022年。據IMF解說，該等權重是按每種貨幣在國際貿易和金融上扮演的角色釐定，但這操作難免會涉及主觀判斷。

我們的「標準貨幣籃子」的貨幣權重，則是純看客觀數據，每年於1月更新，並以兩年前已公布的GDP為準，而且在每年1月敲定後不會再因官方數字改動而再更改。

每種貨幣的「標準化」，是把市場兌美元匯價除以於同一基年（base year）的兌美元匯價。「標準化」於基年每貨幣兌美元的兌換價都是1：1，因此「標準化」後的兌美元匯價具可比性。

按2025年2月5日以2015年為基年的「標準貨幣籃子」可兌0.922757美元計，表示貨幣籃子自2015年起，對美元貶值了逾7%；而美元相對標準貨幣籃子更升值了逾8%。由於「無縫過渡」意味過渡前後港元兌美元都是7.8港元兌1美元，若然此時美元轉弱，跟一籃子貨幣掛鈎後，港元就反而要對美元升值，即是自此永遠都要把港元釘死在偏高匯價，不利競爭。

本建議是與一籃子貨幣掛鈎，操作方面並不複雜。若要沽出或買入外匯以穩住港元於掛鈎位，所沽出或買入的外匯仍可純以美元為工具。

參考資料：

（1）嶺南大學網站wcu.ln.edu.hk/en/applications.php

（2）Ho, Lok-sang, "Overvalued US dollar is harming world economy", China Daily, Feb 5 2025.

（3）Ho, Lok Sang (1990), A proposal for an adaptive linked exchange rate system. Hong Kong Economic Papers, 20:89-96.

（4）Ho, Lok Sang (2012), Globalization, exports, and effective exchange rate indices. Journal of International Money and Finance. 31(5), 996-1007.

（5）Ho, Lok Sang (2018), In search of a unit of stable global purchasing power. International Review of Economics & Finance. 56, 99-108.

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

上 / 下一篇新聞