哈桑．杜塔基：寫於伊朗國慶日——伊朗長期是堅定可靠的伙伴

40多年來,偉大的伊朗經歷一種新的生存方式(a new form of existence)。過去46年來,儘管面對種種壓力,包括伊拉克強加於伊朗的戰爭,廣泛的單邊和多邊制裁,政變企圖,美國實施的遏制政策、混合戰爭及其他各種威脅,光榮的伊朗革命仍然能夠保持前進動力。我將指出與伊朗伊斯蘭共和國地緣政治結構相關的3個相互關聯概念,作為此背後的原因。

作為聯繫人的伊朗

伊朗擔當着一條不可替代的交往高速公路(irreplaceable communication highway),它至少跟5個地區接壤(高加索、波斯灣、中亞、印度次大陸和地中海東部),並與15個國家有共同邊界。伊朗是一個聯繫人(connector)——任何想從中亞前往阿拉伯國家的人,都必須經過伊朗。基於其在絲綢之路沿線的地理位置,伊朗連接起東方與西方、北方與南方。

此位置對伊朗帶來了機遇和挑戰:機遇在於,任何這些地區的危機都將伊朗定位為解決方案一部分;而挑戰則來自伊朗暴露於這些區域的危機中。伊朗周邊國家的危機,部分是區域性的,有些是全球性的;反殖民鬥爭(anti-colonial struggles)和巴勒斯坦解放運動是其中兩者,故必須有明智的策略,以防止相關危機影響到伊朗本身。

此外,擁有24條國際陸地邊界、5條鐵路連接線,及超過11個大大小小商業港口,這在特殊意義上強化了「交往高速公路」的概念,並顯著促進了其他國家使用伊朗路線。

如此脈絡之下,身處曾經是殖民侵略和陰謀中心點(epicenter of colonial aggression and schemes)的地區心臟地帶裏,要建立一個新體系,並非易事。但透過採取明確的戰略、利用國內豐富的自然和人力資源,我們成功在本土發展上邁出了重要步伐。

作為建設者的伊朗

第二個概念是,伊朗乃一個建設者。伊朗擁有約320萬名大學生、逾1600萬名學童,以及龐大的石油、天然氣和其他自然資源儲備,由此建立了一個以民族宗教價值觀和原則為基礎的體系,在危機四伏和動盪的區域裏保持穩定。

伊朗人口數目排全球第18位,現時也是世界第23大經濟體,在全球科學研究產量中排第16位,亦在幹細胞研究、運輸系統、網絡競爭力、建立完整核燃料循環的能力、發展可攜帶衛星的導彈、軍事科技等領域佔據顯著地位。伊朗也有逾1萬間知識型公司、59個科學和科技園、350個創新中心,在伊斯蘭國家中的科學研究產量位列第三。所有這些成就,都是基於伊朗人民革命之原則所實現,並依靠着光榮的伊朗宗教民族認同(religious-national identity)。

過去40年來,伊朗伊斯蘭共和國致力運用這些成功和成就,以建構強大和繁榮的區域,並在區域和國際互動中擔當建設性的角色。在此期間,它全力支持其他國家的獨立性,維護它們的主權、領土完整、政治獨立、不容侵犯的邊界、不干涉他國事務、禁止使用武力、促進和平,以及民族自決權,因為這些都是伊朗作為伊斯蘭國家的核心原則,建基於相信「從內部建立」(building from within)是最持久且能夠普遍接受的制度之信念。

作為負責任國家的伊朗

第三個概念是,伊朗乃一個負責任國家。今時今日,沒有理性理由能夠支持恐怖主義、佔領及謀殺。而40多年來,伊朗一直站在對抗這些問題的最前線。西亞地區長期在外來干預、戰爭、恐怖主義、毒品販運、宗教衝突、水源短缺、難民危機和環境破壞下受苦。不幸的是,扭曲的詮釋(distorted interpretations)卻為許多不公義,壓迫、暴力和侵略行為作辯護。

在一個幾十年來因恐怖主義及其支持者而受着危機和不安全之折磨的地區,伊朗成功地對抗這種有害現象,儘管它本身也是恐怖主義的受害者,並為打擊恐怖主義承受巨大代價。多年來,伊朗2.3萬名最高尚公民,包括國家和軍隊官員、科學家、指揮官和普通人民,成為了此現象的受害者。

儘管如此,我們依靠全能的真主和我們的人民,成功克服這些危機,同時持續強調及採取行動對抗區域內的暴力。

今天,我們比以往更加強大、安全和堅定,對未來抱持希望。伊朗在自我防衛上,既不會猶豫,也不會倉卒行事(does not hesitate or rush in its self-defense);同時主張建立一個安全、團結、強大及穩定的區域,當中各國資源都用於人民的福祉,而非遭受外國實體(foreign entities)掠奪。

作為西亞的關鍵角色,伊朗一貫強調打擊暴力的必要,非暴力原則已經深植於其人民的信念裏。這使伊朗人民和政府皆強調,對抗暴力是伊朗身分認同的不可缺少部分。我們認為,恐怖主義和極端主義不屬於任何地區、宗教或族裔;相反,那是國際體系失效(inefficacy of the international system)及特定國家所採取的錯誤政策之結果。

一個真正的信徒——無論是穆斯林、猶太教徒、基督徒或任何信仰——都絕不會訴諸暴力行為。基於此原因,伊朗伊斯蘭共和國最高領袖多次表示,那些反對民族獨立(independence of nations)的人,為暴力和恐怖主義活動打下基礎。西亞的龐大能源資源,導致一些國家建立和支持恐怖主義組織,從而便利它們為自己掠奪這些資源。

此外,佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)先生於2024年7月30日宣誓就任伊朗新任總統時,提出了「調和(accord)」概念,表明了旨在為所有國家帶來更大福祉、安全、穩定和更美好未來的合作方向。

伊朗過去40年的行為,一直是為了建立安全(security-building)。伊朗一貫支持在區域和世界締造持久和平。在擊敗「伊斯蘭國」及建立和平上,伊朗作為負責任國家的積極角色是無可否認。

因此,鑑於伊朗的文化、經濟和政治能力,那些旨在限制和加重施壓伊朗的過時和陳舊策略,諸如「伊朗恐懼症」(Iranophobia)、「伊斯蘭恐懼症」(Islamophobia),甚或灌輸恐懼伊朗的和平核能力——伊朗在這方面已向世界展示了最高的透明度——都不再具說服力,並且注定失敗。伊朗樂意作為良好、可靠的伙伴,深化與友好國家的合作。

在此脈絡裏,伊朗伊斯蘭共和國與中華人民共和國——兩個有着豐富歷史的文明——在西亞與東亞有密切互動之外,還有橫跨數千年的悠久深厚友誼。這種關係持續了幾個世紀,而現在已轉變為戰略伙伴關係。「中伊25年全面戰略計劃」反映兩國之間的深厚歷史友誼,促成了數以百計代表團互訪及擴大所有領域的合作。

2025年或標誌伊朗與香港關係飛躍

此外,伊朗伊斯蘭共和國與香港特區的關係也在積極發展中。伊朗一直是香港的朋友和可靠伙伴,並且決心加強合作,於發展民間合作上已採取了重要措施,亦建立和加強了學術方面的協作。鑑於雙方的廣泛潛力,旅遊、文化和體育也是可以深化合作的關注領域。

伊朗與香港的戰略定位,促進了各自在其周邊區域的存在(presence)——於科技領域、投資、太陽能、知識型產業、量子科技、人工智能、博物館和藝術等方面,有豐富的合作機會。

行動一定勝於空談(actions must speak louder than words)。令人欣慰的是,可看到雙方經濟關係增強,顯示出兩地關係正在積極推展,2025年可能標誌着伊朗伊斯蘭共和國與香港的關係飛躍。

伊朗人的熱情好客,聞名於世。伊朗的旅遊景點、其文化多樣性、各種各樣迷人的民眾服飾、伊朗的藝術和詩歌、豐富的烹飪文化、多元化的經濟市場,以及它的醫療和治療能力,加上其四季分明的自然環境,讓對伊朗文化與文明有興趣的遊客,能夠度過美好愉快的日子。

神聖、自由、獨立的伊朗萬歲(Long Live the Blessed, Free and Sovereign Iran)。

(編者按:文章原文為英文,由本報翻譯成中文;標題為本報編輯所擬,原題為「Iran Has Been a Steadfast and Reliable Partner for Centuries」;原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面)

作者哈桑.杜塔基博士(Dr. Hassan Doutaghi)是伊朗駐港澳代總領事

