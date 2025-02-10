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2025年2月10日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：中國因素——特朗普為何對石破茂如此「溫柔」？ ／文：林泉忠
聞風筆動：陳茂波「共識論」有限 民建聯反對削2元優惠 ／文：李先知
哈桑．杜塔基：寫於伊朗國慶日——伊朗長期是堅定可靠的伙伴
Hassan Doutaghi：Iran Has Been a Steadfast and Reliable Partner for Centuries
黃偉豪：特朗普與Z世代——振興美國與毁滅國家的一線之差
何濼生：美元目前太強 現時不應改動聯繫匯率
筆陣：中國因素——特朗普為何對石破茂如此「溫柔」？ ／文：林泉忠
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【明報文章】有時候事情來得出乎預料的順利，反而令人感到不安……
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筆陣：中國因素——特朗普為何對石破茂如此「溫柔」？ ／文：林泉忠
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