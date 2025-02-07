朱寶琼：面對全球經濟風險 企業如何險中求穩

跨國交易中的法律風險

在全球貿易環境中，保護主義和單邊主義興起，對國際貿易構成重大挑戰。企業必須及早制定風險防控措施，以防範潛在的重大損失。例如，衛達仕律師事務所曾代表中國某工業集團根據中國與尼日利亞雙邊投資條約，對尼日利亞聯邦共和國提出數十億美元的條約索賠，這一索賠涉及對外國投資者的公平待遇和徵用問題，體現了企業在風險控制和收益穩定方面的宏觀調控目標。

隨着跨國交易增長，企業面臨的法律風險日益複雜。新法規的出台，可能對特定行業造成直接影響。例如日本外務省對參與俄烏衝突的中國企業施加制裁，這一事件顯示在從事跨國交易時，企業必須對法律環境的變化保持高度敏感。客戶對於合同中應對措施的明確要求日益增多，這促使企業建立專業法律團隊，以便及時掌握各國法律最新動態，並確保合同條款的合規性。

投資環境的政策動態

在內地與香港兩地，由於法律制度的顯著差異，企業在開展跨境投資時，必須謹慎考慮法律衝突的潛在風險。近年香港與內地達成了9項民商事司法協助安排，為跨境投資提供了法律支持和便利。投資者應尋求專業法律意見，以全面理解兩地法律制度的不同及合規要求。

香港特區政府不斷推出新政策，例如針對家族辦公室的稅務優惠和投資移民政策。這些政策的變化，對投資者的決策有重要影響。因此，投資者必須密切關注這些新措施，以便在適當時機調整投資方向。

此外，環境、社會和管治（ESG）議題日益受重視，並已經被證明對企業的長期表現產生深遠影響。缺乏妥善的ESG管理策略，可能會對企業信譽及財務狀况造成損害。法律專業人士在這方面的角色日益重要，他們可以協助企業應對新時代對ESG的合規需求，避免法律風險。

企業在制訂策略時，應重視長期目標的實現。政策的連續性、穩定性和可持續性，在此過程中至關重要。企業應在困難環境中尋求生存的同時，考慮未來的增長和發展潛力。

多元化經營模式是企業在不同經濟周期中平衡收益的一種有效策略。隨着科技不斷進步，企業應利用大數據和虛擬技術提升營運效率。例如某物流企業在遭遇火災後，透過智能偵測技術重建防火措施，顯示出科技應用在風險管理中的重要。

結論

在當前風險環境中，企業必須在「控風險」的基礎上，探索跨周期和穩收益的策略。對合規和法律環境的深入理解，至關重要。企業應善用各國法規的優勢以擴展市場。在這一過程中，持續創新和靈活應對經濟環境變化，是企業未來成功的關鍵。

作者是衛達仕律師事務所企業法律顧問團隊合伙人

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[朱寶琼]