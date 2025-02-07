江玉歡：財政預算案——以國際化突圍本地經濟困局

今年預算案應是「新質競爭力」起點

本港競爭力不僅在於低稅率和法治傳統，更需通過財政預算案的精準施策，將挑戰轉化為轉型契機——短期需穩住民生、控制赤字；中長期則須以稅制改革、科技投資和區域協同，鞏固「超級聯繫人」角色，從而保障經濟穩中有升。更核心的是，面對全球政經變局，香港唯有強化國際化定位，才能夠在全球資本流動和人才競爭中立於不敗之地。

因此，全方位國際化是目標。而如何達成該目標？今年財政預算案能否回答一二——我們要考慮如何以財政槓桿撬動國際競爭力。正如財政司長陳茂波所言，「發展是核心，穩定至關鍵」，2025/26年度預算案應成為香港邁向「新質競爭力」的起點。

參考國際經驗，新加坡的稅制革新提供了重要啟示。這個面積僅香港三分之二的城市國家，通過差異化稅率設計（如對公司區域總部實施15%的優惠稅率），吸引逾4200家跨國企業設立亞太總部。香港可借鑑其經驗，在維持簡單稅制原則下，推出「戰略產業稅收計劃」，對綠色科技、生物醫藥等目標行業實施利得稅優惠政策，同時為跨國企業設立優惠稅制，或對遷冊產生的資本增值給予寬限期等。這種定向刺激，既能避免全面減稅衝擊政府財政收入，又可精準培育新的增長極。

另外，參考2022年卡塔爾足球世界盃期間，迪拜通過「賽事＋旅遊」組合拳吸引遊客，全年旅客人次達1400萬，按年增長97%。在新一年的旅遊振興方面，香港擁有大灣區腹地優勢，可主動向澳門、深圳等鄰近地區拋出橄欖枝，在不同城市之間串聯成「黃金48小時體驗線路」，配合「一程多站」簽證便利化措施，最大化發揮粵港澳之間的便利優勢。

體現施政戰略轉向 重塑城市基因

更進一步，財政政策的終極目標應是重塑香港城市基因，這需要跳出傳統思維，在預算案中體現政府施政的戰略轉向，應具備宏觀性、可持續性及引領市場的作用。對此，我有以下三方面建議。

其一，從「被動門戶」轉向「主動平台」。香港不能再滿足於僅僅充當內地與世界的轉口站，而應成為規則制訂的參與者。過去幾年香港已採取許多措施，制定一系列國際規則。在當下社會經濟轉型的關鍵時期，香港應繼續發揮這種主人翁意識，讓規則和法律走在國際市場之前。譬如，可借鑑倫敦金融城經驗，設立「國際標準對接專項基金」，資助本地機構參與國際標準化組織（ISO）、國際證監會組織（IOSCO）等標準制定。在綠色金融領域，應加速推進與歐盟碳邊境調節機制（CBAM）的互認談判，使香港碳市場成為連接中國大陸與全球的定價樞紐等。

其二，從「效率優先」轉向「體驗至上」。這一方面在打造香港國際形象和旅遊業方面，體現尤甚。面對曼谷、東京等城市的競爭，香港需打造不可替代的體驗價值。一直以來，香港在展示城市形象方面並無核心策略，「主打招數」並不明確，這是未來政府需考慮的方向——當吸引了眾多遊客，如何令遊客從表面的「看到香港」，轉換成「感受到香港」。

其三，從「單極核心」轉向「網絡節點」。香港的國際化不應局限於維港兩岸，而需深度嵌入附近區域網絡，也就是充分利用大灣區帶來的便利之處。當局可聯合深圳、珠海設立專門針對高科技行業的聯合基金項目，重點投資人工智能、量子計算等前沿領域。

國際貨幣基金組織的預警，猶在耳畔：若香港不能在未來5年解決產業結構單一化問題，根據經濟學者預測，經濟增長中樞可能下移至2%區間。環顧國際，這種危機並非孤立存在——荷蘭鹿特丹港因未能及時佈局「數字物流」，吞吐量被比利時安特衛普反超；瑞士蘇黎世通過降低跨國企業增值稅率，成功抵禦德國法蘭克福的金融業競爭。

固守傳統優勢 遠遠不夠

這些案例揭示一個殘酷現實：全球化3.0時代，國際城市競爭已進入「不進則退」的生死時速。對香港而言，固守「自由港」傳統優勢遠遠不夠，亟需在政府財政政策中注入戰略視野，將有限資源精準投向能夠重塑核心競爭力的領域。

2025/26年度財政預算案不應只是數字報表，更需成為城市轉型的宣言書。這座城市最珍貴的資產，並不僅僅是摩天大樓或外匯儲備，而是歷經風雨淬煉的法治精神、專業人才和國際視野。當愛爾蘭通過稅收改革成為「歐洲矽谷」，當迪拜用「未來博物館」重新定義旅遊體驗，香港需要展現同等魄力——在維持政府財政紀律的同時，以戰略性的投資，重塑競爭優勢。關鍵是要在預算案中確立清晰導向：每一分財政支出，都應強化國際樞紐功能；每一項稅收調整，都需服務於全球資源集聚。唯有如此，「東方之珠」的光芒才能夠在新時代繼續照亮世界。

作者是立法會議員

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[江玉歡]