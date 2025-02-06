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范樂生

范樂生：啟德體育園開幕：硬件升級，軟實力待考驗？

【明報文章】農曆新年剛過，筆者在此祝願大家平安健康、蛇年如意！近期社會熱烈討論「熊貓經濟」和2元乘車優惠計劃的檢討；同時政府密集動員公務員及義工，陸續為啟德體育園各場館做人流壓力等多項測試。文體旅局於本周二也宣布，啟德體育園將於3月1日正式開幕，成為廣受關注的焦點之一。筆者對啟德體育園一直深感興趣，也好奇政府將如何有效發揮其優勢。

媲美鄰近地區場館 追上國際水平

此前引起社會廣泛討論的事件之一，莫過於美國樂壇天后Taylor Swift選擇在新加坡舉辦演唱會，卻未將香港納入巡演城市。時任文體旅局長楊潤雄回應相關質詢時，僅以「世界級嘅我連佢電話都未必搵到」草草帶過。然而無可否認的是，過去香港缺乏大型場館的硬件條件，確實影響了爭取體育盛事與大型文娛活動的能力。

如今，啟德體育園有3個室內外場館，包括配置可開合式上蓋的主場館，以及啟德體藝館和啟德青年運動場，分別可容納5萬、1萬和5000名觀眾。單就啟德體育園主場館來說，其容量遠遠超過僅能容納1萬多人的紅館及亞博1號展館。這使啟德體育園足以媲美鄰近地區的大型場館，令香港逐步追上國際水平。

啟德體育園在硬件設施上具優勢，不僅可大幅提升舉辦體育盛事的吸引力，更能吸引更多世界知名歌手來港辦演唱會。在主場館啟用之前，已有英國知名樂隊Coldplay、歌手周杰倫及謝霆鋒相繼宣布將在此舉行多場演唱會；香港國際七人欖球賽也將移師於此。

應積極探討場館的多元使用

既然具備硬件條件，如何進一步發揮軟件優勢則成為關鍵。不妨以主場館的可開合式上蓋為例，這個設計為活動主辦方提供了更多靈活空間與可能。例如韓國知名歌手李知恩（IU）在首爾奧林匹克主競技場的露天演唱會中，運用煙火與無人機結合演出，並巧妙利用場地空間，甚至乘坐熱氣球與觀眾互動，為演出增添亮點並引發熱議。因此筆者認為，特區政府與啟德體育園管理方應積極探討主場館的多元使用可能性，協助主辦單位更靈活地規劃活動，為觀眾帶來難忘體驗。

本周二晚政府在體育園舉辦了一場足球測試賽，並首次開啟上蓋做噪音測試。雖然測到58分貝噪音值，低於法定標準的65分貝，但官方對開合上蓋仍持保守態度，主要因需考慮天氣、聲浪與煙火等因素。

然而令人不解的是，基於安全理由，主辦單位必須在活動前決定是否開啟上蓋，且無法在活動中途調整。這不僅對主辦方造成不便，也可能導致觀眾因突如其來的天氣變化而淋雨，無法充分利用這項設計。

此外，上蓋採用防噪音材質，目的是減低對周邊居民的影響，甚至有啟德體育園管理方人員直言「開演唱會都唔怕騷擾到隔籬嘅街坊」。惟這似乎也暗示演唱會期間較大機會要關閉上蓋，使場館特色大打折扣。筆者認為，政府應進一步做多方面測試，蒐集更多數據，以研究在演唱會中開啟上蓋的可行性。

早前文體旅局有新局長上場，新上任的羅淑佩局長立即面對啟德體育園的挑戰，外界尚在觀望其表現。但作為一名歌迷的她，或許能更貼近民意，了解觀眾對設施的需求與關注。隨着啟德體育園如火如荼地籌備啟用，羅局長將肩負引領香港迎接大型體育與文娛盛事的重任。

甩轆事件損香港形象

當局須加強籌備工作

提到大型體育盛事，難免令人想起近期的「甩轆」事件。例如去年12月有球星表演賽因見面會安排混亂、貨不對辦及高昂票價，導致觀眾稀少而飽受批評；此外，阿根廷球王美斯缺陣風波更成為國際笑話。這些公關災難不僅削弱香港舉辦盛事的形象，也令外界對本地的籌辦能力產生質疑。因此，政府與啟德體育園管理方必須加強籌備工作，與主辦單位深入溝通，充分發揮舉辦大型盛事的軟實力，重建市民與國際社會的信心。

啟德體育園的啟用，將為香港帶來全新機遇與挑戰。政府與管理方應善用這一契機，充分發揮場館潛力，推動香港成為具國際影響力的文化與體育中心，為市民帶來更多精彩而豐富的生活體驗。

作者是民主黨青年政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范樂生]

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