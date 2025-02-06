明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
招國偉

招國偉：進一步調整購買資助出售房屋措施

【明報文章】政府於去年施政報告宣布推出多項措施，回應青年人的置業訴求，在資助出售房屋計劃中，改變了一些方式，例如增加青年群組配額、增加青年選樓機會。有關建議早前得以通過及落實，筆者對此表示支持。

「沒有最好，只有更好」——在現時的資助出售房屋措施上，筆者想提出一些建議，讓社會多探討。現時，在房委會的資助出售房屋計劃中，包括兩類申請人士，分別是「綠表」及「白表」者。

綠白表的首期金額差距

概括而言，綠表申請者絕大部分是屬於現時的公屋租戶，可用綠表方式申購居屋、綠置居、租置計劃回收單位等；成功選購單位後，須交回公屋單位。至於白表者，須符合入息、資產限額、無住宅物業的要求。

除了資格上的不同之外，在按揭貸款擔保上，兩者都存在差異。現時在綠表申請者中，合資格人士繳付不少於樓宇售價5%的訂金，而餘下貸款額，即95%，可向銀行或財務機構申請按揭貸款。這有助公屋租戶可以較低首置成本，購買居所。而白表方面，合資格人士則須繳付不少於樓宇售價10%的訂金，而餘下樓價，即90%，可申請按揭貸款。

綠表與白表的訂金差距最少為5個百分點，看似不算大，不過可從「居屋2024」計劃舉例子說明情况。在該期居屋計劃中，推售5個新屋苑，售價介乎143萬至467萬元。以啟盈苑的467萬元單位為例，白表買家須付最少約46.7萬元首期，而綠表者只須付最少23.35萬元，相差23.35萬元；而143萬元的單位，兩者首期相距約7.2萬元。樓價愈高，兩者差距便愈大。

根據房委會資料，在「居屋2023」計劃中，約65%申請者為40歲以下的青年；而成功買樓者當中，則有近50%為40歲以下青年，反映青年置業需求是特別殷切。因此，房委會在居屋及「白居二」（白表居屋第二市場）計劃中，都推出青年計劃，協助青年人自置居所。

放寬白表首期 有助青年置業

從居屋申請宗數及配額分佈來看，白表買家佔多數。筆者認為，除了為青年人提供更多自置居所的機會之外，也可以透過調整白表買家按揭貸款保證的要求，例如放寬白表申請者同樣只須付最少5%的樓宇首期訂金，以減輕其首置成本，相信這尤其對青年會有幫助。

再者，房委會推售的資助出售房屋單位，交樓標準以實而不華見稱，業主大多可按喜好裝修，不過需要投入的裝修費開支也不少；計及首期訂金、從價印花稅及裝修費等，首置成本其實是不輕的。筆者認為，在不涉及增加公共開支的情况下，進一步調整對白表買家的按揭貸款保證，是值得考慮。

另外，房委會亦通過新一期「白居二」計劃，向40歲以下的青年家庭及人士，提供專屬的1500個配額，可購買居屋第二市場單位。若放寬有關按揭貸款負擔，相信會令更多青年得以受惠。

作者是公屋聯會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[招國偉]

上 / 下一篇新聞