招國偉：進一步調整購買資助出售房屋措施

「沒有最好，只有更好」——在現時的資助出售房屋措施上，筆者想提出一些建議，讓社會多探討。現時，在房委會的資助出售房屋計劃中，包括兩類申請人士，分別是「綠表」及「白表」者。

綠白表的首期金額差距

概括而言，綠表申請者絕大部分是屬於現時的公屋租戶，可用綠表方式申購居屋、綠置居、租置計劃回收單位等；成功選購單位後，須交回公屋單位。至於白表者，須符合入息、資產限額、無住宅物業的要求。

除了資格上的不同之外，在按揭貸款擔保上，兩者都存在差異。現時在綠表申請者中，合資格人士繳付不少於樓宇售價5%的訂金，而餘下貸款額，即95%，可向銀行或財務機構申請按揭貸款。這有助公屋租戶可以較低首置成本，購買居所。而白表方面，合資格人士則須繳付不少於樓宇售價10%的訂金，而餘下樓價，即90%，可申請按揭貸款。

綠表與白表的訂金差距最少為5個百分點，看似不算大，不過可從「居屋2024」計劃舉例子說明情况。在該期居屋計劃中，推售5個新屋苑，售價介乎143萬至467萬元。以啟盈苑的467萬元單位為例，白表買家須付最少約46.7萬元首期，而綠表者只須付最少23.35萬元，相差23.35萬元；而143萬元的單位，兩者首期相距約7.2萬元。樓價愈高，兩者差距便愈大。

根據房委會資料，在「居屋2023」計劃中，約65%申請者為40歲以下的青年；而成功買樓者當中，則有近50%為40歲以下青年，反映青年置業需求是特別殷切。因此，房委會在居屋及「白居二」（白表居屋第二市場）計劃中，都推出青年計劃，協助青年人自置居所。

放寬白表首期 有助青年置業

從居屋申請宗數及配額分佈來看，白表買家佔多數。筆者認為，除了為青年人提供更多自置居所的機會之外，也可以透過調整白表買家按揭貸款保證的要求，例如放寬白表申請者同樣只須付最少5%的樓宇首期訂金，以減輕其首置成本，相信這尤其對青年會有幫助。

再者，房委會推售的資助出售房屋單位，交樓標準以實而不華見稱，業主大多可按喜好裝修，不過需要投入的裝修費開支也不少；計及首期訂金、從價印花稅及裝修費等，首置成本其實是不輕的。筆者認為，在不涉及增加公共開支的情况下，進一步調整對白表買家的按揭貸款保證，是值得考慮。

另外，房委會亦通過新一期「白居二」計劃，向40歲以下的青年家庭及人士，提供專屬的1500個配額，可購買居屋第二市場單位。若放寬有關按揭貸款負擔，相信會令更多青年得以受惠。

作者是公屋聯會總幹事

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[招國偉]