明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁幸發

梁幸發：財赤下的香港 該如何定位

【明報文章】特區政府將於本月底公布新一份財政預算案。面對當局早前預計本財政年度財政赤字或近1000億元，相信社會各界對預算案的焦點並不在於「派糖」或「派多少糖」，而是政府會否有具體方案回復收支平衡。

政府收入過去主要來自利得稅等稅收，以及地價收入等。其中地價收入方面，早年樓市表現穩定下地價收益理想，2017/18財年地價收入達1648億元，佔政府整體收入26.6%，使政府有一段長時間能夠保持收支平衡甚至錄得巨額盈餘。

然而受地緣政治因素影響，加上息口高企，本港樓價自2021年高位已下跌近三成，市民欠缺買樓及投資意欲。一手住宅供應量持續上升，未來3至4年一手私人住宅潛在供應數目最新達10.7萬伙；現樓貨尾數目更增至2.7萬伙的歷史高位。發展商只能減價促銷「去庫存」，投地意向保守，使政府賣地收益大減。本財年政府賣地收入暫時只有數十億元，較過去動輒愈千億元的地價收入大減。

穩定樓市增土地收入 應是預算案重點

政府無疑需增加其他財政收入來源，減少倚賴土地相關收益，但「遠水不能救近火」；加上樓市表現與市民生活息息相關，樓價持續下跌不僅影響政府收入，負財富效應也進一步影響消費市道及本地經濟，長遠不利社會穩定及健康發展。

誠然，現時的政府賣地收益已跌至歷史低水平，如何令樓市平穩健康發展，使土地相關收入回復至可持續水平，實應為預算案重點之一。

本港去年經歷全面「樓市撤辣」、放寬樓宇按揭成數和減息後，全年樓價仍錄得單位數跌幅；儘管近月有稍為回穩迹象，但最新負資產宗數仍達3.8萬。

預算案能否有進一步舉措穩住樓市，包括在持續造地的同時，適度調整北部都會區發展、「明日大嶼」填海步伐和時間表，向市場發出正面且清晰信息，調節社會對未來房屋供應的預期，相信有助進一步穩住市場對樓市的信心。

另一方面，本地生產總值於過去兩年均錄得增長的情况下，政府仍面臨千億財赤，令社會憂慮政府財赤為結構性而非周期性，即難以單純透過經濟增長滅赤。因此如何進一步開源和節流，無疑成為政府解決財赤的必然手段。

涉民生開源節流方案 須謹慎研究

然而不論是開徵新稅項擴闊稅基，還是近日社會有較多討論的公務員減薪及2元乘車優惠檢討方案，在整體經濟、社會環境欠佳的情况下，政府對任何與民生密切相關的開源和節流方案，都必須非常謹慎小心研究，並仔細分析方案對社會的整體影響；更要充分考慮民情及從整體社會穩定的角度和大局出發，避免引起不必要的民意反彈。

此外，融入國家發展大局、善用國家給予香港的政策支持，以及促進本港多元經濟發展，成為我們必須加快步伐處理的重要課題。

中央對港的支持，毋庸置疑。香港作為國際金融中心，中央將繼續全力支持香港國際金融中心建設，例如上月人民銀行行長潘功勝在港出席亞洲金融論壇時，提出一系列支持香港資本市場發展的政策，包括將進一步優化內地與香港的互聯互通，及做大做強香港離岸人民幣樞紐地位，並深化兩地居民的跨境理財安排。事實上，2024年恒生指數回升近18%，新股上市集資額亦反彈至約875億元，位列全球新股上市集資額第四名。在中央政府支持下，將為本港發展帶來新動能及新機遇。

解決政府財政與赤字問題的根本之道

同時，香港近年於政府大力發展創科及「搶人才」下，經濟轉型和發展多元經濟已初見成效，惟仍需持續深化，把傳統行業加速轉型為高增值產業。以傳統航運業為例，香港青年時事評論員協會主席周浩鼎近年於立法會及社會各層面，大力推動高增值航運業發展，包括早前於立法會大會提出社會應積極培訓更多海事法律人才，方能配合航運業轉型的發展需要。香港要加快經濟結構升級轉型、建構新的經濟發展增長點、增加財政收入來源，將是解決政府依賴土地收益和財赤問題的根本之道。

回望香港政府於2000年起曾經連續4年出現財赤，當時特區政府除了開源和嚴控開支，中央政府亦及時對港提供支持，包括推出個人遊及CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）等，使本港經濟走出亞洲金融風暴及SARS陰霾，最終在經濟回穩下扭轉政府財赤，結束赤字時期。

去年12月國家主席習近平出席澳門回歸祖國25周年典禮發表重要講話，提出了「四點原則」和「四點希望」，其中在強化內聯外通、加快融入國家發展大局，及着力推動經濟適度多元發展等方面，均對港有重大啟示作用。今日香港政府儘管面對財赤，但經濟仍保持增長、失業率維持低水平。去年12月中央政府恢復及擴展深圳居民「一簽多行」安排，進一步促進香港旅遊相關行業發展。筆者相信，我們只要抱持信心、銳意改革求變、積極落實中央對港各項支持，香港將能克服財赤挑戰，實現多元包容開放的環境，實現港人對美好生活的嚮往。

作者是香港青年時事評論員協會會董、執業律師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁幸發]

上 / 下一篇新聞