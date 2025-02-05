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劉銳紹

劉銳紹：東方明珠難毁爛 我自巋然不亂動——掌握中外民意成「共主」 應對美國「亂槍掃射」

【明報文章】特朗普上任後「亂槍掃射」，各國窮於應付，中國也不斷變招。香港處於中美鬥爭之中，怎樣保護「掌上明珠難毁爛」？確是「抽刀猶怕斷情難」（語出《帝女花．香劫》）。美國能夠逞強，除了自身條件之外，還因為國際上沒有「反美共主」，領軍制約美國的任性。對內地和香港來說，最好的應對辦法是冷靜沉着，「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」（見毛澤東《西江月．井岡山》），還要「巋然不亂動」；同時做好多手準備，準確掌握中外民意，創造庖丁解牛之機。故引為今天標題。

（1）美國狂攻同時製造內外矛盾

──表面上，美國可逞一時之武，各國暫時避其鋒芒，「侵粉」（特朗普支持者）拍手叫好。但可以預見，他同時製造和積累美國的內外矛盾，日後必將爆發。例如，特朗普政府宣布解僱美國國際開發署（USAID）多名高層官員，說他們是「一群極端瘋子」；執掌美國政府效率部（DOGE）的馬斯克，還說該署「蛀蟲太多」，已得到特朗普首肯關閉該署。這是特朗普要求聯邦政府部門「瘦身」後的另一種計時炸彈。

此外，特朗普也明白，他對多國挑起關稅戰和貿易戰，必然導致美國日後通脹加劇；他只是希望用一時蠻力，迫使對手屈服，在「時間剪刀差」中險中求勝。換言之，特朗普利用「侵粉」的排外心態，推銷他的「美國優先」，藉此得益而已。當關稅和貿易戰同樣令美國人受損時，特朗普就會自食其果。這類惡性循環的事例還有很多，各國（包括中國）須盯緊美國民意轉向，共同發現和針對特朗普的軟肋。

──不過，眼前一大問題是各國不敢和不能單獨應付美國霸凌。巴拿馬受壓之後，即表示退出「一帶一路」，並調查巴拿馬運河兩個港口的港資公司。墨西哥（已取代中國成為美國的最大貿易伙伴）鑑於實力懸殊，墨國總統與特朗普「友好對話」之後，得以暫擱美國關稅一個月，日後也難抗衡。加拿大稍硬一點，但戰果不敢樂觀。歐盟由於內部分歧，更難一致抗美；丹麥要求歐盟聯手挽救格陵蘭，也未知生死。凡此種種，形成西方世界的失衡。

中國目前擺出兵禮齊施的陣勢，總的姿態是友善的，皆因不想刺激美國加快針對中國的壓力。外媒稱，中國願意完成前副總理劉鶴訪美時的承諾，增購美國產品以收窄貿易逆差。惟即使消息屬實，也只能滿足美國一時之欲，虎狼之噬仍將尾隨而來。

上述情况說明，特朗普之所以不怕到處樹敵，正因為「敵人」不能團結，分散力量，他才有機可乘，集中優勢兵力，分階段逐個擊破。同時，他看到「敵人」陣營中沒有「共主」，而它也不會讓「首敵」中國成為「共主」，才快馬加鞭地鞏固美國的霸權。

──這就引出一個微妙和奧妙的問題：中國有沒有可能成為「抗美共主」？很多人的答案是：以前曾有可能，現在不可能，不排除日後有可能！

從世界大歷史的角度看，一個上升的國家要取代第一大國，在和平歲月（戰爭除外）裏，一般需要長時期在四大方面有所積累和發展，得到成績，才能夠如願。這四大方面包括：雄厚的經濟基礎、政治統一的穩定、科學技術先進和教育成績、具有包括政治制度的創新精神（見中共中央黨校出版社的《中央關注的若干重大問題》，內容根據中央政治局集體學習的內容編寫而成）。

如按此標準，中國有些具備條件，但有些條件不具備或不成熟；况且，成熟的條件與第一大國相比，不單是接近，而是要超越，才能夠取代。所以，內地專家不斷思考：在什麼時候才適宜「有所作為」？由1980年代至2010年代的30多年積累，是否足夠？曾經出現的「可能」，怎樣才能成為日後的「能」？

──從長遠發展的角度看，我傾向相信「能」，惟要踏實穩步，我自巋然不亂動。上述中央黨校的書也提及，要成為真正的強國，還要避免一些弊病，包括「窮兵黷武，妄圖稱霸世界」（像今天美國）、「統治階級腐化墮落，失去朝氣」、「驕傲自滿，不思進取」。最近中國的人工智能（AI）公司DeepSeek令特朗普也表示吃驚，但他吃驚的原因，主要是中國可以用那麼低廉的成本而造出跟美國公司相若的AI產品，美國科學界則有如「大花筒」。所以，看到中國科技不斷突破時，也要記起毛澤東的話，「謙虛、謹慎、戒驕、戒躁」，不要把一時的成績變成宣傳戰，甚至變成炒股的利好因素。

所以，只要客觀分析上述形勢、掌握中外民意，假以時日，不排除中國可以成為抗美的「共主」。

（2）掌握真民意 重視民調機構

──如上所述，關鍵是如何掌握真民意？這也可以協助官方做出有實效的決策。在此略為回顧內地的民意調查發展。1980年代中期，內地開始出現民意調查，官方的例如經濟體制改革研究所、社會科學院轄下的一些研究所；民調以民生和社會政策為主，政治內容不多。但「六四」之後，民調停頓；到1990年代中期，才再度出現商品性的市場調查。到今天，關於國家大政策的民調基本沒有（或不公開），而人民對這類調查的反應也比較審慎（恐怕誤言招損），以致官方決策多根據需要而行，較少與民意互相補充。數年前疫情期間出現的矛盾，就是一例。

──在台灣，民意調查很流行，但基於調查機構的傾向、問卷的設計、分析數據的取態，調查也經常失準。昔日國民黨參選時的民調，就變成造勢的宣傳，結果連自己也騙了；民進黨也有類似情况。後來，台灣選民變聰明了，如果發現民調機構有問題時，就故意說出相反的答案，令民調失準。經過多年淘汰和改善，才剩下較有公信力的民調機構。

──在香港，也需要有公信力的民研機構，相信政府和建制也會按其需要，選擇民調的方式。但關鍵是，怎樣才是有公信力的民意調查和民研機構？我不是專家，惟民調必須得到長期的積累和考驗、取得公眾信任、調查結果有足夠透明度，可以公開讓民眾自行分析，得到事物發展的結果驗證……諸如此類，都是基本要素。

所以，必須重視這類民調機構可以成為官方的探熱針，甚至是強身健體的補藥。它們的藥效間中可能有點苦澀，但苦口良藥利於病、忠言逆耳利於行。而且，官方可以用正面宣傳予以平衡，兩條腿走路，才能穩步向前嘛。鄧小平也說「一個革命政黨，就怕聽不到人民的聲音，最可怕的是鴉雀無聲」（1978年《解放思想，實事求是，團結一致向前看》講話）。

對於這類民調機構，應該好好保護，毋須「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二鐘」（原為「鎖二喬」）。二鐘者，一是醒世之鐘，二是向外國宣示「香港已由治及興」的洪鐘。近日雖然有民研機構被調查，而保安局長鄧炳強表示事件「與民調無關」。對的，那就按實據行事，毋須牽連。這樣才可以在面對美國壓力時，「我自巋然不亂動」，不自亂陣腳，不授之以柄，保證「東方明珠難毁爛」，不敲暮鼓代晨鐘！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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