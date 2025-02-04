明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：「DeepSeek熱」的冷思考

【明報文章】乙巳蛇年春節，DeepSeek成為太平洋兩岸的熱門話題。於中國這邊而言，一名剛與總理座談的私募基金創始人，領導本土科技團隊打敗美國矽谷「高富帥」精英，在中美戰略博弈尤其是科技競爭白熱化的背景下，委實是一份既政治正確又滿足國人民族自豪感的新年大禮包。而在大洋彼岸，從起初的驚詫讚賞到質疑抄襲，再到調查、禁用，美國的反應似乎更為這齣新春大戲增添了氣急敗壞的反派演繹。

筆者不是專業技術出身，難以判斷DeepSeek的算法創新究竟如何，只能以常識角度來分析。若確如DeepSeek所披露的信息，能夠以不到600萬美元的訓練成本，實現不遜於OpenAI斥資近1億美元訓練的ChatGPT的性能，着實是一個令人驚艷的科技創新，其背後至少蘊含3個底層邏輯：一是開發先進的AI（人工智能）大模型，並不一定需要巨額資本和大量基礎設施（例如晶片和算力）；二是美國迄今對華AI和半導體出口限制政策並不成功；三是又一次證明「中國製造」的低成本、高性能，已經從製造業延伸到高科技產業。

不宜過於自信 不必妄自菲薄

當前，圍繞DeepSeek最關鍵的議題是：中國的AI技術乃至在高科技領域，是否已趕上甚至超越美國。有的觀點認為，中美在科技領域已經是無可爭議的「G2」；也有觀點認為，美國長於創新（實現「從0到1」的突破），中國擅於應用（實現「從2到N」的普及）。筆者仍從常識角度來看：無論是經濟、金融、軍事還是科技，中國目前整體上仍處於「比下有餘、比上不足」的階段，既不宜過於自信，也不必妄自菲薄。若要判斷中國的AI技術是否已經趕超美國，還需要更多類似DeepSeek的公司。

至於農曆除夕前夜，以Nvidia為代表的美國科技股市值大蒸發，與其歸責於DeepSeek這個誘因，不如說是全球投資者對AI金融泡沫的失望。最近幾年，生成式AI是資本市場上獨領風騷的造富神話，自ChatGPT引爆AI狂潮以來，生產高端GPU（圖像處理器）的Nvidia在兩年內市值狂飈超過3萬億美元。然而，儘管ChatGPT、Sora等AI產品令人驚艷，但如果成本始終居高不下，難以實現商業化普及，投資者難免會質疑加州這些科創公司在AI數據中心投資的數千億美元，究竟能有多大回報。Nvidia最近半年的股價起伏，就已經說明了投資者的擔心——金子沒淘到，只有賣鏟子的賺了錢。

倘以國安為名行不正當競爭 未來或有「AI難民」

頂級的科技競爭，容不得弄虛作假。在美國資本市場上，虛高的泡沫終會被戳破，在中國也不會例外。DeepSeek引人矚目，並不僅僅因為它是一家中國AI公司。與美國一樣，中國也有不少靠資本投入、算力堆砌的AI大公司，同樣是成本居高不下，然技術不算領先，用戶感知也差。據英國《金融時報》報道，DeepSeek是一個類似OpenAI早期階段的AI實驗室，它以完全依靠中國本土人才為傲，也採用了常見於美國科技中心的文化。無論是在美國還是中國，都需要這樣的公司；而這種公司，既不是被補貼出來的，也不是被保護出來的，更不是管制出來的。

其實，DeepSeek給AI行業帶來的最大震撼，在於極致的性價比和開源。前者從較低端晶片中擠出更高性能，使AI大模型開發不再只是有錢人的遊戲，將加速AI的商業開發和普及，也有利於全球科技平權、縮小AI鴻溝。後者則更有可能做到真正open的AI。畢竟AI治理是全人類必須共同面對的挑戰，就算有一些政治人物和科技公司以國家安全為名，行不正當競爭之實，也未嘗不可能出現像「TikTok refugee」（TikTok難民）那樣的「AI refugee」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞