歐陽五：「DeepSeek熱」的冷思考

筆者不是專業技術出身，難以判斷DeepSeek的算法創新究竟如何，只能以常識角度來分析。若確如DeepSeek所披露的信息，能夠以不到600萬美元的訓練成本，實現不遜於OpenAI斥資近1億美元訓練的ChatGPT的性能，着實是一個令人驚艷的科技創新，其背後至少蘊含3個底層邏輯：一是開發先進的AI（人工智能）大模型，並不一定需要巨額資本和大量基礎設施（例如晶片和算力）；二是美國迄今對華AI和半導體出口限制政策並不成功；三是又一次證明「中國製造」的低成本、高性能，已經從製造業延伸到高科技產業。

不宜過於自信 不必妄自菲薄

當前，圍繞DeepSeek最關鍵的議題是：中國的AI技術乃至在高科技領域，是否已趕上甚至超越美國。有的觀點認為，中美在科技領域已經是無可爭議的「G2」；也有觀點認為，美國長於創新（實現「從0到1」的突破），中國擅於應用（實現「從2到N」的普及）。筆者仍從常識角度來看：無論是經濟、金融、軍事還是科技，中國目前整體上仍處於「比下有餘、比上不足」的階段，既不宜過於自信，也不必妄自菲薄。若要判斷中國的AI技術是否已經趕超美國，還需要更多類似DeepSeek的公司。

至於農曆除夕前夜，以Nvidia為代表的美國科技股市值大蒸發，與其歸責於DeepSeek這個誘因，不如說是全球投資者對AI金融泡沫的失望。最近幾年，生成式AI是資本市場上獨領風騷的造富神話，自ChatGPT引爆AI狂潮以來，生產高端GPU（圖像處理器）的Nvidia在兩年內市值狂飈超過3萬億美元。然而，儘管ChatGPT、Sora等AI產品令人驚艷，但如果成本始終居高不下，難以實現商業化普及，投資者難免會質疑加州這些科創公司在AI數據中心投資的數千億美元，究竟能有多大回報。Nvidia最近半年的股價起伏，就已經說明了投資者的擔心——金子沒淘到，只有賣鏟子的賺了錢。

倘以國安為名行不正當競爭 未來或有「AI難民」

頂級的科技競爭，容不得弄虛作假。在美國資本市場上，虛高的泡沫終會被戳破，在中國也不會例外。DeepSeek引人矚目，並不僅僅因為它是一家中國AI公司。與美國一樣，中國也有不少靠資本投入、算力堆砌的AI大公司，同樣是成本居高不下，然技術不算領先，用戶感知也差。據英國《金融時報》報道，DeepSeek是一個類似OpenAI早期階段的AI實驗室，它以完全依靠中國本土人才為傲，也採用了常見於美國科技中心的文化。無論是在美國還是中國，都需要這樣的公司；而這種公司，既不是被補貼出來的，也不是被保護出來的，更不是管制出來的。

其實，DeepSeek給AI行業帶來的最大震撼，在於極致的性價比和開源。前者從較低端晶片中擠出更高性能，使AI大模型開發不再只是有錢人的遊戲，將加速AI的商業開發和普及，也有利於全球科技平權、縮小AI鴻溝。後者則更有可能做到真正open的AI。畢竟AI治理是全人類必須共同面對的挑戰，就算有一些政治人物和科技公司以國家安全為名，行不正當競爭之實，也未嘗不可能出現像「TikTok refugee」（TikTok難民）那樣的「AI refugee」。

作者是時事評論員

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[歐陽五]