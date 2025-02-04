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阮穎嫻

阮穎嫻：增算力硬體非上限 人類創新無上限

【明報文章】中國AI（人工智能）企業DeepSeek最新語言模型R1橫空出世。據報DeepSeek模型表現媲美OpenAI o1模型，但訓練成本極低，僅花了不足600萬美元及兩個月訓練，而且只用了約2000張英偉達（Nvidia）次一等的H800圖形處理器（GPU）。

由於DeepSeek開發成本遠低於一眾美國龍頭科技界巨企的同類模型（如ChatGPT），DeepSeek問世後立即引發一場小股災，英偉達股價一日跌17%，市值蒸發6000億美元，打破美國紀錄。同時，社會人士熱烈討論中國AI技術是否已追及美國、中國是否已突破美國的晶片封鎖等。

友人是英偉達大戶，吃了一大棍，稱「DeepSeek gets me in deep sh*t」。及後幾天大家開始質疑，這樣低成本是否「吹大咗」？有這樣的科技是會令英偉達晶片用多還是用少？股市隨後幾天爭持不下，反映市場對科技進展的看法。

事情峰迴路轉——本文執筆之時，OpenAI指控DeepSeek從ChatGPT模型中偷取數據；又有指DeepSeek報細數，其實用了不少英偉達高階GPU，但由於違反美國禁令不便明言。這些爭議未有定論，雖然如此，DeepSeek從其發表的技術論文闡述它的演算法（algorithm）創新，並稱這些創新大大提升了訓練效果。以下討論假設這一點至少部分成立。

摩爾定律或不能維持

訓練大型語言模型，需大量算力。美國科技巨企花費大量金錢購買最先進晶片，來提升這些模型的效能。事實上，上半世紀一個推進經濟發展的重要力量是摩爾定律（Moore's law）。摩爾定律指一個尺寸相同的晶片上所容納的電晶體（transistor）數量，因製程技術提升，每18至24個月會加倍；當晶片效能因此提高，愈趨強大的算力同時提高生產力，推動經濟增長。

這個觀察雖在1970至2010年大致準確，但愈來愈多人認為摩爾定律在未來不能維持。物質始終受物理限制，當晶片製程以納米計，不知能有多大進步空間。更重要是經濟學上的邊際回報遞減——雖然晶片性能約兩年就會增倍，但研發資源的投入遠不止翻倍。有研究指出，如今要實現摩爾定律中的晶片密度翻倍，所需的研究人員數量，比1970年代所需的數量多18倍以上。

換句話說，要研發更高階晶片的科研人員和資金投入，將以幾何級數上升，無人畀得起這龐大的人力物力。或者說，這樣的投資並不划算。

DeepSeek似預示科技發展新道路

那麼，算力的進步以至生產力的提升，會否戛然而止？DeepSeek問世，似乎預示一條新道路：即使硬件和半導體技術發展有局限，軟件、演算法和硬體架構仍有進步空間。DeepSeek展示的是在有限的硬件限制下，如何通過提升運算法來提高語言模型效能。

中國是否已突破美國的高科技封鎖？從某種意義來看，DeepSeek另闢蹊徑令語言模型效能提升、生產力提高。惟美國對華的晶片出口限制，仍抑制中國科技企業算力。同時，美國科技巨企也能研發出有效率的演算法；加上高階晶片，如虎添翼。另一方面，中國科技企業長遠要與美企匹敵，似乎無可避免要在半導體技術上取得突破。

不久前我在〈戰略資源找替代 「偷晶」還是「出晶」難？〉（2025年1月7日《明報》）提到，二戰時盟軍轟炸德國的滾珠軸承（ball bearings）生產線，試圖透過摧毁德國戰略資源，令其無法生產軍備，迫使德軍投降。但事與願違，德國調撥其他工人生產，或用其他部件替代，得以維持其軍備生產。我當時斷言美國對華禁運晶片的「卡脖子」策略並不容易奏效。

話口未完，DeepSeek問世，在晶片資源缺乏時激發出演算法的創新，正好說明替代（substitution）的重要。

漫漫歷史長河，人類經常面對資源匱乏。18世紀英國人口學家馬爾薩斯（Thomas Malthus）提出，人口呈指數級（exponential）增長，而糧食供應和其他資源則呈線性增長，所以大量人口會因糧食增長速度跟不上人口增長速度而死。又例如20世紀不時有人提出「石油峰值論」（peak oil theory），認為石油產量會在短期內到達頂峰，隨後產量會下降，並逐漸枯竭，造成能源危機，這一理論在1970年代石油危機時盛行。

上述兩個危機都沒有大規模發生，石油價格在1970年代尾飈升至每桶40美元後，到1980年代中期回落至20美元以下，並在1990年代維持。

人類的終極資源

經濟學者Julian Simon在The Ultimate Resource裏探討資源、人口增長與經濟發展的關係，他認為自然資源並非有限，因人類創造力能夠不斷發現新資源、提高效率並開發替代品。隨着技術進步，資源供應實際上在增加，其關鍵在於市場價格在調節資源供需中的作用。資源稀缺時，價格上漲會激勵人們尋找替代品或提高使用效率，從而緩解短缺。例如油砂煉油雖然成本貴，但石油價格高企時就有經濟價值；能源昂貴亦激發再生能源的研發及進步。當解決資源短缺，人類的創新使知識得以累積，經濟得以發達，社會得以繁榮，而人類生活水平得以提升。

與馬爾薩斯相反，Julian Simon認為人口增長意味着更多創新者，能推動技術進步和資源利用效率的提升。人類的終極資源不是自然資源，而是人的創新和智慧。

參考資料：

（1）Nicholas Bloom, Charles I. Jones, John Van Reenen and Michael Webb (2020) "Are Ideas Getting Harder to Find?" American Economic Review. 110(4): 1104-1144.

（2）Charles E. Leiserson et al. ,There's plenty of room at the Top: What will drive computer performance after Moore's law? Science, 368 (2020).

（3）Julian Lincoln Simon (1983) The Ultimate Resource. Princeton University Press.

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]

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