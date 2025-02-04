明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
姚志勝

姚志勝：香港提振經濟 首要穩定樓市

【明報文章】貿發局主席林建岳早前接受《明報》訪問談到財赤問題時指出，政府首要目標應是穩定樓市。這個說法受廣泛關注，表達了香港許多工商界人士的看法，其不僅點出香港經濟問題的一個關鍵點，而且揭示了提振經濟與穩定樓市之間的底層邏輯。有商界朋友建議筆者就此做些全面深入的歸納分析。

在筆者看來，釐清這個問題，不僅對於克服當前經濟困難有重要參考價值，而且對於進一步認識樓市是香港經濟支柱、確保香港經濟可持續發展有重要意義。本人有5點基本看法和建議：

其一，樓市是資金「蓄水池」，樓市不振，市民消費以至公共財政都會出現問題。其二，樓市是經濟的重要發動機，樓市下滑，提振經濟就會缺乏所需的動力源。其三，穩定樓市與發展新興產業並非互相排斥，而是相互依存。其四，政府需採取有效政策穩定樓市，當務之急是支持「去庫存」。其五，香港樓市還有很大發展空間，既有極大的改善住屋需求，還有外來人才持續增長的住屋需求。

香港社會奉行「磚頭文化」

香港社會奉行「磚頭文化」，不僅普通市民喜愛「買磚頭」即買樓，銀行貸款大部分也是以房產作抵押品，沒有房產就借不到錢。在香港，房產就是財富，市民買樓既是用來居住，也是投資保值。香港被認為是「藏富之地」，很大意義是「藏富於樓」。可以毫不誇張地說，樓市穩，消費穩；消費穩，經濟就穩。金管局最新調查發現，去年第三季末負資產住宅按揭貸款為40,713宗，是自2003年第四季後的新高。負資產大增，主要由於樓市持續下跌。面對樓市不景、負資產急升，市民怎可能有心情和能力消費？消費市道和內需市場又如何提振？

樓市與政府財赤息息相關。香港去年共推出3幅住宅官地，賣出兩幅，合共收入16.4億元；連同兩幅電動車充電站地皮，只有區區17.4億元。賣地一向是政府主要收入，過去樓市暢旺時，每年賣地收入動輒過千億元；加上樓市交易的印花稅及其他相關財政收益，為庫房帶來大額進帳。但樓市持續不景，發展商投地無心無力，導致多幅土地流標，政府賣地收入銳減，其他相關收益也大幅收縮，導致財赤問題急劇惡化。

房地產與新產業相互依存

中央對香港工商界寄望甚殷。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍一再表示，希望香港工商界和企業家在推動經濟發展中發揮主力軍作用。這不僅顯示中央對香港工商界的重視、信任和期待，而且也提示香港企業家抓住機遇、貢獻香港、成就自身。李家超行政長官也多次表達同樣看法。工商界對此既深表認同，也深受鼓舞，更希望積極回應。

然而不能不看到的是，香港樓市持續不景，嚴重削弱工商界盈利及融資能力。對發展商而言，樓市下跌令庫存單位難以「去貨」，直接加大其資金壓力。

工商界一直以房產作抵押向銀行貸款，樓市下跌打擊工商界融資能力。以北部都會區為例，其片區發展模式包括徵收土地、土地平整、建設基礎設施等，整體所需資金數以千億計。政府身負大額財赤，更需工商界的資金投入。然而樓市不回穩，工商界對於投資大型項目難免是心有餘而力不足，這勢必影響香港經濟發展。

中央要求香港發展新興產業、增加新動能，這是香港應該努力的方向。然而有意見認為，香港經濟多元化發展，不能依賴房地產，需弱化房地產，因樓市下跌有助減輕營商成本。這種將地產業與多元產業對立起來的說法，在觀感上或有其道理，但至少有些顧此失彼。

至於有人說，香港樓市需下跌70%才能企穩，這更是有點危言聳聽。果真如此，那就不是減輕營商成本的問題，而是香港經濟衰退、市民飯碗不保、香港金融中心「東方之珠」的含金量塌陷式貶值的大問題。

我們面對的現實是：香港經濟多元化發展，需地產業支持。本港大型發展項目，多是直接或間接依靠地產業累積的財力支撐。北都新田科技城的新產業發展，也是直接以地產開發為財政依託。顯然，穩定樓市與發展新興產業並非互相排斥，而是相互扶持、相互帶動。

當務之急是支持「去庫存」

穩定樓市並非是為了地產商或有樓人士的利益，而是提振香港整體經濟的需要。本港樓市現在最大問題是存量過大，壓得樓市透不過氣。政府需盡快採取針對性的措施，引入需求「去庫存」。本人在此提出4點建議：

一是優化新資本投資者入境計劃，下調住宅物業成交價5000萬元的門檻，並提高房地產投資計入總投資1000萬元的上限。二是為高才通計劃等外來人才，提供較寬鬆按揭支援。三是參考新加坡做法，容許以強積金作置業之用，幫助有意買樓的市民趁當前樓市調整機會「上車」。四是由政府出資，以相對較低價格購買發展商急於套現的整棟住宅，既幫助發展商消除資金鏈斷裂風險，又可解決大量外來留學生急需宿舍的難題，還能為庫房帶來不錯的收益。

香港樓市還有很大發展空間

香港房地產業確實面臨較大困難，惟不等於由此走向衰落。相反，香港樓市穩定後還有很大發展空間。一方面，香港人均居住面積只有161平方呎，比東京的210呎、新加坡的355呎、深圳的300呎相差甚遠，存在龐大的改善住屋需求。另一方面，香港是聚集人才和富人的「風水寶地」，大都會城市的人口增長不會受制於出生率高低，東京、首爾、深圳的繁華已提供了例證。香港成為千萬人口城市的設想不是夢，隨之會帶來持續走高的住房需求。

面對全球貨幣大量超發、持續貶值的大環境，香港房產作為資金「蓄水池」和財富錨定物的保值功能，會持續受重視。我們對香港前景有信心，當然就應該對香港樓市有信心。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]

上 / 下一篇新聞