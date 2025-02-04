姚志勝：香港提振經濟 首要穩定樓市

在筆者看來，釐清這個問題，不僅對於克服當前經濟困難有重要參考價值，而且對於進一步認識樓市是香港經濟支柱、確保香港經濟可持續發展有重要意義。本人有5點基本看法和建議：

其一，樓市是資金「蓄水池」，樓市不振，市民消費以至公共財政都會出現問題。其二，樓市是經濟的重要發動機，樓市下滑，提振經濟就會缺乏所需的動力源。其三，穩定樓市與發展新興產業並非互相排斥，而是相互依存。其四，政府需採取有效政策穩定樓市，當務之急是支持「去庫存」。其五，香港樓市還有很大發展空間，既有極大的改善住屋需求，還有外來人才持續增長的住屋需求。

香港社會奉行「磚頭文化」

香港社會奉行「磚頭文化」，不僅普通市民喜愛「買磚頭」即買樓，銀行貸款大部分也是以房產作抵押品，沒有房產就借不到錢。在香港，房產就是財富，市民買樓既是用來居住，也是投資保值。香港被認為是「藏富之地」，很大意義是「藏富於樓」。可以毫不誇張地說，樓市穩，消費穩；消費穩，經濟就穩。金管局最新調查發現，去年第三季末負資產住宅按揭貸款為40,713宗，是自2003年第四季後的新高。負資產大增，主要由於樓市持續下跌。面對樓市不景、負資產急升，市民怎可能有心情和能力消費？消費市道和內需市場又如何提振？

樓市與政府財赤息息相關。香港去年共推出3幅住宅官地，賣出兩幅，合共收入16.4億元；連同兩幅電動車充電站地皮，只有區區17.4億元。賣地一向是政府主要收入，過去樓市暢旺時，每年賣地收入動輒過千億元；加上樓市交易的印花稅及其他相關財政收益，為庫房帶來大額進帳。但樓市持續不景，發展商投地無心無力，導致多幅土地流標，政府賣地收入銳減，其他相關收益也大幅收縮，導致財赤問題急劇惡化。

房地產與新產業相互依存

中央對香港工商界寄望甚殷。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍一再表示，希望香港工商界和企業家在推動經濟發展中發揮主力軍作用。這不僅顯示中央對香港工商界的重視、信任和期待，而且也提示香港企業家抓住機遇、貢獻香港、成就自身。李家超行政長官也多次表達同樣看法。工商界對此既深表認同，也深受鼓舞，更希望積極回應。

然而不能不看到的是，香港樓市持續不景，嚴重削弱工商界盈利及融資能力。對發展商而言，樓市下跌令庫存單位難以「去貨」，直接加大其資金壓力。

工商界一直以房產作抵押向銀行貸款，樓市下跌打擊工商界融資能力。以北部都會區為例，其片區發展模式包括徵收土地、土地平整、建設基礎設施等，整體所需資金數以千億計。政府身負大額財赤，更需工商界的資金投入。然而樓市不回穩，工商界對於投資大型項目難免是心有餘而力不足，這勢必影響香港經濟發展。

中央要求香港發展新興產業、增加新動能，這是香港應該努力的方向。然而有意見認為，香港經濟多元化發展，不能依賴房地產，需弱化房地產，因樓市下跌有助減輕營商成本。這種將地產業與多元產業對立起來的說法，在觀感上或有其道理，但至少有些顧此失彼。

至於有人說，香港樓市需下跌70%才能企穩，這更是有點危言聳聽。果真如此，那就不是減輕營商成本的問題，而是香港經濟衰退、市民飯碗不保、香港金融中心「東方之珠」的含金量塌陷式貶值的大問題。

我們面對的現實是：香港經濟多元化發展，需地產業支持。本港大型發展項目，多是直接或間接依靠地產業累積的財力支撐。北都新田科技城的新產業發展，也是直接以地產開發為財政依託。顯然，穩定樓市與發展新興產業並非互相排斥，而是相互扶持、相互帶動。

當務之急是支持「去庫存」

穩定樓市並非是為了地產商或有樓人士的利益，而是提振香港整體經濟的需要。本港樓市現在最大問題是存量過大，壓得樓市透不過氣。政府需盡快採取針對性的措施，引入需求「去庫存」。本人在此提出4點建議：

一是優化新資本投資者入境計劃，下調住宅物業成交價5000萬元的門檻，並提高房地產投資計入總投資1000萬元的上限。二是為高才通計劃等外來人才，提供較寬鬆按揭支援。三是參考新加坡做法，容許以強積金作置業之用，幫助有意買樓的市民趁當前樓市調整機會「上車」。四是由政府出資，以相對較低價格購買發展商急於套現的整棟住宅，既幫助發展商消除資金鏈斷裂風險，又可解決大量外來留學生急需宿舍的難題，還能為庫房帶來不錯的收益。

香港樓市還有很大發展空間

香港房地產業確實面臨較大困難，惟不等於由此走向衰落。相反，香港樓市穩定後還有很大發展空間。一方面，香港人均居住面積只有161平方呎，比東京的210呎、新加坡的355呎、深圳的300呎相差甚遠，存在龐大的改善住屋需求。另一方面，香港是聚集人才和富人的「風水寶地」，大都會城市的人口增長不會受制於出生率高低，東京、首爾、深圳的繁華已提供了例證。香港成為千萬人口城市的設想不是夢，隨之會帶來持續走高的住房需求。

面對全球貨幣大量超發、持續貶值的大環境，香港房產作為資金「蓄水池」和財富錨定物的保值功能，會持續受重視。我們對香港前景有信心，當然就應該對香港樓市有信心。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]