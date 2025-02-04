張炳良：怎樣的財赤問題？

自2019/20年度起，政府經營帳目一直處於赤字（見表），資本帳目則自2022/23年度起陷赤，而綜合帳目自2019/20年度以來，除了2021/22年度，持續錄得赤字（已計及發債和扣除還債）。近3年嚴重低估財赤（註1），其中或因對經濟增長過於樂觀而高估收益，如現年度財政預算案（2024年2月）中期預測2025/26至2028/29年度實質平均年增長率達3.2%。

現屆政府求成心切、大興土木、廣開戰線，在在需財。財政儲備由2018年3月底1.1萬億元高位，大降至2024年3月底約7300億元，半年後（去年10月底）再跌至5709億元，只相當於9個月左右的政府支出，跟好景時財儲水平曾足以應付22個月支出，差了一大截。目前立法會及社會均意識到公共財政陷入困境，紛紛主張削支。

究竟財赤屬短期還是長期、周期性還是結構性？要對症下藥，先要明白財赤是一個怎樣的問題。

政府財政紀律

《基本法》第107條規定「財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」。此乃依據當年（上世紀80年代）港英政府的理財準則，並明顯受到那時經濟學質疑官僚效率、反對「大政府」及鼓吹私營化的公共選擇學派思潮影響。1998年亞洲金融風暴後，特區政府一直以長遠維持收支平衡去落實第107條，而中央政府也予接受。

港英以傳統殖民地「小政府」經營，1970年代起經濟起飛、高速增長，施政哲學由放任過渡至「積極（性）不干預主義」，仍量入為出，藉財盈累積去驅動發展服務型與建設型政府。晚殖時期營造了「小政府、低稅制、不錯福利」的管治神話，形成某種社會契約，但因仍可強勢行政主導，凌駕各方利益，故開支受控。

隨着開放政制，回歸後「需求政治」冒起，無論是地方民生還是工商專業界別利益皆持續膨脹。公共部門易擴難收，從前的模式若要維持下去，既靠理財紀律及責任政治，更賴經濟不斷增長，否則必有收支失衡的一天。

「需索政治」抬頭

財政充裕及財儲溢滿時，各方各界的需索（包括議員們的「爭取」）自多，不同黨派沒有分別，逐利尋租乃現代利益政治的特色。縱使已改變選舉制度、實行愛國者治港，也是一樣。故評估種種需求、善作取捨選擇，乃公共治理必需的能力。管理公帑的官員及監察政府開支的議員，切忌因為錢不是出於自己口袋而隨便慷公家之慨。

官僚體系內部也追逐財政資源，擴能擴權增編制，所以才有學術上對官僚「預算最大化」（budget maximising）行為形態的批判。回歸後特區政府內部的財政紀律，因內外壓力而逐漸鬆弛，且有時出現高層的民粹與花錢解決問題作風；結合各黨派與利益團體「下單」，派錢成為慣常手段去博取好感，助長所謂合理期望，從而增加財政結構上的長期負擔。

有把財赤歸因3年疫情拖累，一方面經濟受挫放緩，另方面政府須加大開支抗疫及撐企業紓民困，變成「雙失」。這雖是實情，但亦存在基於民粹或短期政治考慮而增派發，名目漸多。開了缺口，堵回不易。

過去周期性的經驗

過去經濟處於增長軌道，衰退日子相對短暫，來自經濟利潤的徵稅（入息稅、利得稅、交易稅等）持續穩定；且在市場蓬勃及前景樂觀時，賣地及與土地相關的收益可觀，以2016/17年度（上屆政府之前）為例，賣地收入佔整體政府收入22.3%。

周期性的經驗和智慧是：經濟好景時累積大量盈餘作為財政儲備，以備短暫不景時仍能維持公共服務及支出水平，並透過逆周期措施支撐社會消費與投資，不致生產急縮、失業上升，乃公共理財以至宏觀經濟治理的常識。

發行公債（特別是作為大型跨代基建的融資手段）不應簡化為舉債度日，一切視乎額度和回報。目前香港政府負債水平以國際比較仍處低點，不應過慮（註2）。當然，若舉債成為長期入不抵支的填補手段，而債息還債負擔日增，市場會產生疑惑，國際評級機構也會再評定風險。

概念上財赤不一定是問題，財儲總有需要動用的一天。有時出現連續財赤，引來「結構性財赤」之憂慮（如亞洲金融風暴後），最後也因經濟復蘇較快，被形勢順利解決了。公務員編制臃腫、稅基狹窄等也若老生常談；等到認真去商討如何改革以紓財困時，問題便成過去式，甚至招來批評庸人自擾。

今次政府財赤危機，是否另一次「狼來了」，端視乎以往的經驗假設仍否適用於將來，及公共財政紀律能否改善。若目前香港身處的經濟逆境及財政緊絀仍屬周期性，則總會逆去順來。但今時不同往昔，香港經濟疫後反彈遜於區內其他經濟體如新加坡，當中政府對經濟情况的掌握與駕馭或許出了問題，更為重要的是，過去30年香港賴以維持經濟前進的兩大要素起了變化。

是否另一次「狼來了」

（1）國際地緣政治。以前香港享有某種地緣中立、各方討好的特色；今美中交惡，西方視中國為敵，2019年後外資對香港前途感疑惑，有予看淡。而且全球貿易及生產鏈干擾漸成新常態，香港原有的貿易及物流優勢受挫。大環境逆轉下能否調整以重拾國際上的靈活身段與連接，乃前未所遇的新挑戰。

（2）內地經濟。一直以來「國家好，香港好；香港好，國家（更）好」，已成特區繁榮保障的定律。香港的國際金融中心愈來愈依賴內企內資（北水），旅遊業靠內地旅客，人才也依賴內地；遇到近幾年內地經濟挫折，香港自受打擊，難一枝獨秀。國家經濟以其規模之大及政策調整能力之強，終會走出桎梏，但需一段調整期；而中美對立關係終須找到再平衡點。香港得保韌力，並不忘開拓新發展點。

問題反是：當國家經濟再好時，香港是否仍必然好？不能一廂情願。關鍵在於香港仍否維持獨特性（即能內地城市所不能）及國際化、善用大灣區、具區域競爭力，否則「超級聯繫」、「超級增值」流於虛詞。若特區內向化、內地化，漸失優勢，以往的公共財政基礎，包括以房地產去融資大型基建和開發項目的必勝模式，便難以為繼，既兌現不了與民之社會契約，企業也會信心動搖。近期中央官員已表露對香港情况的焦急（註3）。

還有來自人口結構變化的衝擊——高齡化、生育下降、少子化、扶養率上升，加重社會負擔。近10年教育培訓大幅提升，但勞動參與率（15歲及以上）在下降，勞動生產力放緩；加上2019年後中產移民潮，削弱經濟實力，拖慢增長。人口變化勢必影響消費、生產及市場形態，以至對公共服務和設施的需求。須檢討公共財政背後的社經假設，制訂前瞻的人口及生產力策略。

財赤難逃結構性

從前公共財政反映的社會契約，建基於傳統模式的經濟持續增長，以及較強生產力的人口結構。今天經濟轉型、金融和科技的傳統智慧備受顛覆、內外市場結構急變、人口結構尤其生產力不再一樣時，香港政府面對的財赤危機難逃結構性。財赤不再是周期性的問題，也不止於理財，更涉及政經大局之變及政策選擇之再思。

滅赤常陷兩難，以目前攤子不是短期可達的任務，可定中期目標：一不等運轉，不虛張聲勢，務實創富以開源，有策略、有針對地扭轉經濟處境及國際觀感；二重建財政紀律，節流忌急就章，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。削支難免，必有陣痛，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。

註1：2022/23年度原來預算赤字563億元，最終（計及債券收入去除還債）達1223億元；2023/24年度原來預算赤字543億元，最終達1002億元；2024/25年度原來預算赤字481億元，最新估計為1000億元下。

註2：按國際貨幣基金組織數據，香港的一般政府總債務（general government gross debt）與GDP（本地生產總值）比率為11.3%，而澳洲為49.6%，日本248.7%，韓國54.3%，新加坡175.8%。

註3：中央港澳辦主任夏寶龍多番強調要集中精力拼經濟、對接國際化；中聯辦主任鄭雁雄表示「內聯的本錢是外通，融入的優勢是外向，香港的國際化優勢只能強化不能削弱」。

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院），現為教大公共行政學講座教授及顧問

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[張炳良]