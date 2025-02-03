明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳紹雄

陳紹雄：建造安全 不容有失

【明報文章】工業意外，一宗都嫌多，賠上的不單是工人的健康或性命，背後家庭背負的血淚史更是社會之痛。2023年立法會通過《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，調高職安健罪行罰則，加強法例阻嚇力。然而致命工業意外仍頻生，近期亦接二連三發生多宗嚴重建造工程意外，引起社會關注。

當時筆者作為條例草案的委員之一，已指出提高罰則只是改善職安健的其中一項策略，倡議政府要軟硬兼施，多管齊下才能杜絕工地意外：「硬」的手法是政府加強巡查執法，發揮條例阻嚇作用；「軟」的手法則是從根源入手，立法規管相關持責者的角色和責任及推行「建築安全設計」，並引進建造業工人記分制，從根本提高業界安全意識、強化安全文化。

本港發生的多宗工業意外，大部分都與工地安全文化有關，例如前線工人無做足安全措施、管理人員監管不力、缺乏動態風險評估等人為疏忽。

「趕工文化」也是最為人所詬病的：由前線到管理層，為了「貪快」、「貪方便」，甚至「要錢唔要命」，忽視工地安全程序，偷步、趕工、追工期，忽略安全，導致意外橫生。如果能夠從根本改革工地安全文化，其實很多工業意外可以避免，亦不會出現停工令工程延誤的情况。

立法規管持責者角色責任

建造業議會曾分析過去90多宗本港建造業發生的死亡事故，發現明確各持責者的安全角色與責任，有助提高所有持責者的職安健意識及安全文化。

筆者建議政府研究立法明確「建築業主要持份者安全角色及責任」，包括業主／發展商、設計者、總承辦商、分包商及前線工友，令各持份者清楚明白保障施工安全是每個人的責任，由上至下提高所有持責者職安健意識，共同防止意外發生。

引進建造業工人記分制

鑑於不少地盤意外往住是因為工人疏忽導致，筆者建議在建造業工人註冊制度加入記分制，可有效使工人更注意安全意識，避免因疏忽造成工業意外。

記分制按工人的安全表現加分或扣分。扣分制絕非要打破工人飯碗、影響工人生計，工人被扣滿若干分數後只要接受再培訓，重新認識正確的工業安全知識，就可繼續投入建造工作。倘工人在工作上的安全表現一直良好，累積無安全不良紀錄連續達若干小時後，便可獲得獎勵。

立法推行「建築安全設計」

保障建造安全，防患於未然，才是上上之策。筆者也建議政府研究以立法方式推行「建築安全設計」，在規劃和設計建築物時配合建築設計和管理規例，及以安全為本的設計概念，在規劃設計階段已考慮其後在施工、維修時的作業風險。

生命無價，加快工地安全智能化，推動業界使用創新建築方法及新科技，提升建造工地安全，提高職安健保障，政府責無旁貸。筆者建議當局進一步支援業界廣泛應用建築信息模擬（BIM）、人工智能、物聯網技術、地理信息系統（GIS）、大數據、感測器、機械人、無人機及數碼分身等技術，並融入建造工序，減低人手執行高風險作業。

保障建造安全，不容有失。筆者希望政府以實際行動帶領業界升級轉型，強化安全文化，善用創新技術，攜手邁向「安全智慧工地」新時代，提高職安健保障。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

上 / 下一篇新聞