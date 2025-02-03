陳紹雄：建造安全 不容有失

當時筆者作為條例草案的委員之一，已指出提高罰則只是改善職安健的其中一項策略，倡議政府要軟硬兼施，多管齊下才能杜絕工地意外：「硬」的手法是政府加強巡查執法，發揮條例阻嚇作用；「軟」的手法則是從根源入手，立法規管相關持責者的角色和責任及推行「建築安全設計」，並引進建造業工人記分制，從根本提高業界安全意識、強化安全文化。

本港發生的多宗工業意外，大部分都與工地安全文化有關，例如前線工人無做足安全措施、管理人員監管不力、缺乏動態風險評估等人為疏忽。

「趕工文化」也是最為人所詬病的：由前線到管理層，為了「貪快」、「貪方便」，甚至「要錢唔要命」，忽視工地安全程序，偷步、趕工、追工期，忽略安全，導致意外橫生。如果能夠從根本改革工地安全文化，其實很多工業意外可以避免，亦不會出現停工令工程延誤的情况。

立法規管持責者角色責任

建造業議會曾分析過去90多宗本港建造業發生的死亡事故，發現明確各持責者的安全角色與責任，有助提高所有持責者的職安健意識及安全文化。

筆者建議政府研究立法明確「建築業主要持份者安全角色及責任」，包括業主／發展商、設計者、總承辦商、分包商及前線工友，令各持份者清楚明白保障施工安全是每個人的責任，由上至下提高所有持責者職安健意識，共同防止意外發生。

引進建造業工人記分制

鑑於不少地盤意外往住是因為工人疏忽導致，筆者建議在建造業工人註冊制度加入記分制，可有效使工人更注意安全意識，避免因疏忽造成工業意外。

記分制按工人的安全表現加分或扣分。扣分制絕非要打破工人飯碗、影響工人生計，工人被扣滿若干分數後只要接受再培訓，重新認識正確的工業安全知識，就可繼續投入建造工作。倘工人在工作上的安全表現一直良好，累積無安全不良紀錄連續達若干小時後，便可獲得獎勵。

立法推行「建築安全設計」

保障建造安全，防患於未然，才是上上之策。筆者也建議政府研究以立法方式推行「建築安全設計」，在規劃和設計建築物時配合建築設計和管理規例，及以安全為本的設計概念，在規劃設計階段已考慮其後在施工、維修時的作業風險。

生命無價，加快工地安全智能化，推動業界使用創新建築方法及新科技，提升建造工地安全，提高職安健保障，政府責無旁貸。筆者建議當局進一步支援業界廣泛應用建築信息模擬（BIM）、人工智能、物聯網技術、地理信息系統（GIS）、大數據、感測器、機械人、無人機及數碼分身等技術，並融入建造工序，減低人手執行高風險作業。

保障建造安全，不容有失。筆者希望政府以實際行動帶領業界升級轉型，強化安全文化，善用創新技術，攜手邁向「安全智慧工地」新時代，提高職安健保障。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]