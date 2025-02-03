梁敬國：降建築成本非一日之事 提效提速先從標準說起

眾所周知，高昂成本不僅影響公共資源的有效運用，也削弱香港長遠競爭力，因此需要一系列可行方案控制建築成本，促進行業可持續發展。去年發展局就減低建造成本措施總結出四大方向，其中一項包括檢視設計標準及要求，以增加成本效益。

檢視優化標準要求 有實際需要

本港建築物或基礎建設過去一直沿用國際級建築標準，亦有因應本地情况而附加的額外要求，令部分設計標準比國際建築標準及要求高出不少。而這些差異導致本港建造工程或會比海內外其他城市使用更多建築材料和工序，結果導致建造成本上升。

因此，政府有需要參照國際上的最新標準及要求，適時檢視和優化本地已沿用多年的標準及要求，並以安全、高質量為首要考慮。曾有一現實個案，設計人員認為用最高標準設計「實無錯」，但後來現場施工按設計圖落鋼筋後，才發覺無足夠空間落混凝土，原因是鋼筋密度太高，混凝土中的石仔不能暢順通過！

標準化設計 須在安全大前提下實行

在不影響建造質素的大前提下，檢視及優化建築材料標準和要求，是有實際需要，當中包括混凝土的設計抗壓強度、地基可承載力等，此舉亦有助提升成本效益。

當然，標準化設計必須在確保安全的大前提下才實行。發展局過去曾檢視一些地基，當中一些稱之為「grade 3」（第三級）的石層，經多次實驗室試驗後，發現其承載力可以高於政府現時合約中的要求，因此修改了設計標準。物料需求減少，不僅有助降低成本，也有助於施工過程，對工期準時完工也有幫助。

去年成立的香港建築科技研究院目前正檢視設計標準及要求，例如混凝土設計強度、地基容許承載力等，及不同建築物（例如寫字樓、商場等）的荷載要求；建築產品及設備的規範和標準（例如隔音屏障物料、防水玻璃膠、冷凍水機等），也被納入研究工作一部分。此舉有助提供更多具成本效益的建築產品及設備，供本地工程項目應用，為業界提供支援。

建科院早前亦透露，將會推動應用S690、S960高強度鋼材及超高性能混凝土，有關建築物料比傳統物料的強度高兩三倍，可減少物料應用、結構重量及地基規模，亦便利相關工程組件於廠房預製，將可有效提升工程效率，並減低建築成本。

循序漸進 方為上策

降低成本，必須讓大家都能從中得益，市民及業界都有相同期望，就是希望政府可盡快推展不同措施減低建造成本、提升工程成本效益，從而更有效運用公共資源。除了上文提及的檢視設計標準及要求，政府目前亦考慮優化項目採購模式、應用先進科技和建造技術，及精簡審批流程以加快工作效率等。

只有透過各部門通力合作及不同持份者的支持，針對每個項目導致高成本的痛點，精準落實相應及可行措施，並持續評估成效，循序漸進，方為改善整體建築成本的上策。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]