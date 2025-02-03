趙文宗：捨固執就是破地獄

我常想，為什麼會出現這種分明已是冷冷清清、沒人買帳，卻死要shop around的「扮諮詢」。退出江湖的高人點醒我：這些所謂計劃其實是上級指令，來問意見的人也是無可奈何，明知不可為，卻不敢如實向上級報告，「誰會當面說自己上司白癡、固執及低能？」

違反常識 只快必破

很多時候，所謂建議，憑常識就知不可行，不需諮詢。讓我舉兩個例子說明。例一：現時不少司法區（如美國、哈蕯克、澳洲）均有化學閹割男性性罪犯的措施，但閹割是否可以阻止男性性罪犯重犯？中國古代的太監還不是依舊有性慾、會凌辱宮女（王玉德，頁178、179）？

例二：英國有研究建議不再銷售尖刀，因為很多兇殺案都涉用尖刀。可是，殺人一定要用尖刀嗎？常識告訴我們：不用尖刀，也有人被殺。同樣，我們不會因為有人駕車撞人，於是禁止開車；不會因運動場有兇殺案就封運動場；不會因有學童跳樓，於是禁止建高樓。

然而常理世界中，意大利政府仍在考慮化學閹割性罪犯，英國依然有民眾要求國會考量不准售賣尖刀。理由是什麼？

原來，標準的處理問題（尤其是危機）第一條公關守則就是快速行動：「要做嘢，要畀全世界見到我做嘅嘢止到血。」按此原則，負責處理危機的人首重反應快速且見效——因此，既然性罪犯絕大多數是男性，那麼「廢掉」他們性器官，便可令重犯率歸零，也應有效遏阻犯罪；既然多人被刀所殺，不能再合法賣刀，便可減少被刀殺死的人數。

至於「措施是否真的可減少性犯罪總數（不用性器官，用手、其他物品的性侵犯會否增加）」、「不用刀而用其他物件（如棍、鎚）的兇殺案又有否增加」，誰管？大家都「急於求成」、要快升職。至於數年之後，措施證明無效的話，不需問責嗎？領導都調升了，升了級，誰敢批評？

以上討論皆是常識，卻偏偏有人視而不見。為什麼？按佛家唯識學——佛家的心理分析，當人執著、自我，就會缺乏智慧處理日常事。

轉識為智 尊重差異

按唯識學，「識」指「了別」、認知。人有八識——眼、耳、鼻、舌、身、意、末那及阿賴耶。「阿賴耶識」為各「識」活動提供源源不絕的動力。前五識分別與生物器官對應，令人認識常理世界，在客觀物理基礎上建造自己對環境的詮釋（倪梁康，頁56）。意識在這脈絡中，起了類似拉康心理學派符號秩序的作用，意即從主流世界觀的角度，統合分析前五識的活動。譬如我們觀賞電影，每個人的眼識、耳識，與眼睛、耳朵互動，創造了每人的感覺；意識再從道德角度連合那些感覺（陳兵，頁104）。

所以，同一電影，大家的觀影感覺有重疊、相同的地方，但不會絕對一模一樣。客觀環境有差（例如IMAX戲院vs. 家中看串流）、身體狀態因不同心理轉變（熱戀vs.失戀）、社會風氣隨時間演化（恐同vs.接受同婚），都會製造觀影體驗差異。

同理，我們都是經「六識」認知每個社會議題、分析每次危機，但人人審視的結論都會不一樣——他是強姦、兇殺受害人；他是加害人；他是旁觀者；他是家屬；他是警察；他經網上報道知道事情。各人都知強姦是罪行，惟觀點、感覺不會完全相同，處理的態度、手法當然亦不會完全一樣。

固執的原由是「末那識」，「末那識」以「我」為主，是固執的根源（倪梁康，頁58）。如果「末那識」當道，該人會沒有同理心，深入的反省能力也從缺。因此眾生不難明白，為什麼有人會強硬堅持他的觀影感受才是唯一正確電影解說；更會理解為何有人堅信處理危機只需以快打慢，必須有顯眼動作，但深入探討危機原由、徹底解決問題、為大眾謀福祉的動機卻付之闕如。

唯識學相信「轉識為智」，認為唯有不斷練習專注、反省，才可明悟世事無常，面對無絕對本質的世界。當「末那識」開始轉化「平等性智」時，人便可以逐漸放下固執，明白「我」不會是唯一重要；了解眾生平等，知道各人因背景因緣、身體狀况不一，會對事物有不同意見。因此，各類見解都須尊重、接納分析。

當意識化成「妙察觀智」時，人便得到批判不公義、批評自我的能力。譬如要解決性罪行嚴重的問題，須先放下自我，放低一定要快執行「吸睛」動作的自私執著，承認「閹人」不治標不治本；明白性侵其中主因是性／別權力失衡，加害人濫用權力。解決辦法是藉教育再建性／別公義社會。

至於尖刀殺人，決策人須承認禁止買賣尖刀只會打擊商家，令眾生生活麻煩。於是，他可否考慮蘇格蘭的政策？當地利用已有的警方監視系統，識別有暴力傾向者，勸告他們接受輔導。該計劃開始第一年，蘇格蘭沒人遭尖刀殺死（同期英國其他地方有35名年輕人遭刺死；註）。

放下固執 習慣反省

再說回本文開頭的「扮諮詢」例子：當眾生都指建議是不可行時，來做諮詢的人應該放下自私的自保，誠懇將意見及背後理由向上級反映，而不是死固執，不斷翻箱倒籠，硬要掘出支持聲音——那些只是「擦鞋仔」的順水推舟。當建議執行失敗時，當時的支持者不會有義氣繼續堅持之前見解，更肯定會落井下石。

當然，如何轉識成智，佛家各派各師各法，有人強調持戒，有人相信內觀。我讀法律，自會主張制訂法律時須以平等作基調，並適時審視、反省。既然相信無常、尊重差異，各人根氣、因緣又有分歧，那就隨緣選擇訓練轉識成智的方法吧。祝大家乙巳年，福巳心靈。

註："How Scotland reduced knife deaths among young people", The Guardian, 3 Dec 2017.

參考書目：

（1）王玉德，2012年《第三性世界：中國太監考》，北京：東方出版社

（2）倪梁康，2019年《緣起與實相》，北京：商務印書館

（3）陳兵，2007年《佛教心理學（上）》，台北：佛光文化

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]