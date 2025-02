杜麗緹：前瞻巴黎AI峰會：做好AI轉型 着重3個目標

因此,法國肩負使命,承接英國和韓國,於2025年2月10和11日在巴黎主辦人工智能行動峰會(AI Action Summit)。屆時將有來自約100個國家的近百位國家和政府元首,以及上千名公民社會行動者出席。

全球共同面對的問題

綜觀全球,無論是使用者、新創企業或大型企業、研究人員或政策制定者,都面臨一個簡單問題:我們該如何做好AI的轉型?

茲事體大,我們必須在共同信任的環境下,實現最初的承諾,讓AI帶來進步和賦權(empowerment),並應對科技發展隨之而來的風險。

在峰會及成果彰顯之前,我們將着重3個首要的實質目標:

首先,必須確保AI開放予所有人使用,讓世界上每個人都能夠受益、啟發新的想法,充分發揮技術的潛力。為了縮窄日益擴大的數碼鴻溝(digital gap),並抑制AI領域過度集中,我們將發起一項大規模的公益AI計劃,由公共和私營機構的持份者共同領導,促進算力、結構化數據、開放工具的開發與分享,並培訓未來人才。

其次,我們必須共同為時代的兩大轉型做好準備——環境轉型和技術轉型。AI毫無疑問將在對抗氣候變化和保護生態系統上獻力,但目前在能源使用方面,AI正走在一條難以維護的道路上。最新的預測表明,2026年AI領域的能源需求將比2023年高出10倍,將難以永續。為此,本次峰會將發起有國際多方持份者的可持續AI聯盟,以深化技術對環境影響的研究,在此基礎上評估模型、釐定新標準,並在價值鏈的每個環節加強綠色投資。

最後,我們需要共同設計一個行之有效且兼容的AI治理框架,而第一個挑戰在實行層面上——國際AI治理的議程必須廣泛,而不僅限於道德和安全問題。其他領域也非常重要,包括保護基本自由、知識產權、打擊市場集中和資料存取。第二個挑戰,則是必須在方法上廣納言路。即使每個人都在談論AI治理的包容性,但這個倡議現階段仍虛無縹緲。舉例來說,全球只有7個國家真正參與核心的AI國際倡議,有119個國家完全缺席。此外,私人利益相關者和公民社會也需要密切參與,制定一個共同的AI國際治理架構。

在通往此次峰會的道路上,法國並非孤軍奮戰。來自世界各地的700多名公共和私人合作伙伴、研究人員和非政府組織,已協助籌備數月之久。從工作的未來,到簡約AI;從模型的安全性,到創新生態系統;從語言和文化多樣性的需求,到私隱權的保障,不會遺漏任何議題。我們期待大眾支持,誠邀你一起邁向AI行動峰會,讓我們能夠在互信的氣氛下,共同建立為所有人服務的AI,創造更繁榮、開放、包容的世界。

歐洲必須擔當領導角色

AI行動峰會將是攸關歐洲的關鍵時刻,歐洲必須在國際AI舞台上扮演領導角色。歐洲是法規方面的先驅,尤其是自2024年8月1日歐盟《人工智能法案》(AI Act)生效以來。歐洲也是電子科技的創新重鎮。

歐洲是藍牙、ASML、Linux、TCP/IP協定(互聯網賴以生存的法規協定)、Mistral、Aleph Alpha、Spotify等的發源地。今年2月,歐洲的生態系統及其人才將成為焦點,歐盟所有27個成員國均獲邀出席,歐盟委員會亦積極協助籌備是次高峰會。

法國駐港澳總領事館全力參與管治及倫理議題,並支持多項有關AI的活動,例如去年4月由聯合國大學駐澳門研究所(United Nations University Institute in Macau)舉辦的「全民人工智能:跨越數碼鴻溝,共築可持續未來」研討會,以及去年10月由香港中文大學主辦人工智能倫理研討會,邀請到法國研究員Jean-François Bonnefon作為首場嘉賓,以「帶領人工智能」為題分享。

澳門可為AI未來作貢獻

適逢2025年是聯合國成立80周年及聯合國大學成立50周年,我們期待由聯合國大學澳門研究所召開的AI會議,領導人、創新產業和持份者雲集,共商「以人為本的人工智能:建構公平的科技未來」。

法國AI特使Anne Bouverot去年11月到訪北京交流,並在峰會前與官方、民間社會和中國私營行業保持對話。澳門作為一個創新的地方,也可以為塑造一個可持續和包容的AI未來做出貢獻。我們期待澳門民間社會的參與,包括研究人員、企業家和藝術家,以確保澳門的意見在國際社會被聆聽到。

(編者按:文章標題為本報編輯所擬,原題為「How to get the AI transition right? The stakes of the Paris AI Action Summit」;文內分題為本報編輯所加)

作者杜麗緹(Christile Drulhe)是法國駐港澳總領事

