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林泉忠

筆陣

筆陣：巴拿馬與兩岸關係的前生今世——特朗普急遣魯比奧訪巴「危機」的原點 ／文：林泉忠

【明報文章】你可能沒有意識到，如今被美國視為危機的巴拿馬運河之掌控權，原來與巴拿馬2017年與台北斷交且與北京建交，有着密不可分的關係。

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