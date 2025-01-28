明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：春節何以成為世界性的節日

【明報文章】在香港過春節，一定要逛維多利亞公園年宵花市、搶黃大仙頭炷香、看花車巡遊、看賽馬、逗利市……這些或傳統、或新潮的新年活動，組成了香港的獨特年俗景觀——既有嶺南特色，又中西合璧。

各地年俗皆是如此，兼具地域特色與歷史印記。四川閬中亮花鞋、舞草龍、遊百病等年俗可追溯到西漢；河南濬縣社火、廟會等年俗，則從唐宋綿延至今……體現了春節在不同地域的演變。

在海外，華僑華人也因地制宜創造新的年俗，推動春節文化不斷更新。馬來西亞華人舞獅撈魚生、毛里求斯華人拜關帝廟，以及近年美國紐約唐人街的花車巡遊、英國倫敦特拉法加廣場的新春典禮，都是海外華僑華人的新年俗。

成海外「公共節日」 影響力與日俱增

如今，春節的傳播和演變仍在繼續：2023年12月，春節成為聯合國假日；2024年12月，「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。春節已逐步發展為世界性的節日。

目前，全球約五分之一的人口慶祝春節。與春節相關的民俗活動，已走進全球近200個國家和地區，有近20個國家將春節定為法定節假日，其中既包括韓國、越南、新加坡等「儒家文化圈」，也包括泰國、柬埔寨、菲律賓、印尼等深受中國文化影響的東南亞國家；北美的加拿大、美國，非洲的毛里求斯等，也將春節列入該國或部分城市的法定節假日。在海外，春節已由華人群體曾經的「私人儀式」，變為如今移民國的「公共節日」，可見其影響力與日俱增。

中國春節何以成為世界性的節日？春節精神內核的普適性，是其被廣泛接受的重要基礎。

不論是崇尚個人主義的西方社會，還是受儒釋道影響的東亞社會；是根植於鄉土文明的「大家族」，還是身處工業化、城市化變革之下的「小家庭」——在重要節日裏嚮往與親人團聚，是四海共通之心。春節文化所包含對家的無比珍視，對團圓、和諧、平安、尊長等價值的高度認同，也是世界各國民眾的共同信仰和追求。

此外，春節作為農曆新年的起點，其包含的「一元復始，萬象更新」蘊意，與現代社會積極向上、勇於創新的精神高度契合。中國春節成為全球性之文化盛事的背後，是其價值取向在世界範圍引發的認同與共鳴。

如今，春節以其富有中華文化魅力的儀式感，吸引全球更多民眾參與其中。

今年春節是「申遺」成功後的第一個春節。數據顯示，今年春節期間內地入境遊訂單同比增長203%；另據中國旅遊研究院專項調查顯示，逾六成受訪者將體驗中國文化視為來華旅行主要目的。

不少外國遊客入鄉隨俗，入手「春節三件套」——做一個中式髮型、一套中式美甲，再穿上漢服拍照留念。一些旅遊公司迎合市場，在入境遊產品中融入看煙花、包餃子、逛廟會等民俗體驗項目。「小紅書」的新晉海外用戶則利用這個社交平台學做中國菜、研究12生肖，提前過上了「賽博（cyber）春節」。春節成為中國與世界各國民眾共享中華文化之美、傳統藝術之美、中式生活之美的重要平台。

春節不再只是節慶

春節能夠全球傳播，也因中國的開放與文化包容。隨着逐步開放的中國融入世界，春節慶典也開始有一些「洋面孔」加入。在一些國家，春節民俗被賦予更多當地特色。例如澳洲舉辦新春龍舟賽時，龍舟並排泊在碼頭，龍頭一律朝向岸邊，這體現出土著對客人的歡迎與友好；法國巴黎的春節，傳統舞龍舞獅與時尚花車巡遊同步舉行；而在越南，因中國象棋深受歡迎，春節時當地人敲鑼打鼓下「人棋」。春節已不僅是中國人的節日，更逐漸演化為一個世界性的文化現象。

世界的春節，不再只是一個節慶，更能夠實現跨國界、跨民族的對話交流，也可能成為世界各國消弭隔閡、增進情誼的重要平台。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞