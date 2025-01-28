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狄志遠

狄志遠：搣甩赤字：大膽齊改革 頂住保民生

【明報文章】香港特區政府今個年度（2024/25）財政赤字預計近1000億元，若然政府不改變現時情况，估計未來一兩年也會有千億甚至更高的財赤。政府現時大約只有5000多億元儲備，若加上今年及明年兩個年度的財政赤字，我們可以大膽地說，我們的儲備大致也用得差不多沒有了。

政府早前向立法會申請未來發債不超過5000億元，惟當局表示該發債上限視乎情况，或有上調空間。

過去，政府發債基本上為了讓市民保本，甚至以高於市場的利息，作為給予香港市民的一個投資選項。所以，政府發債不是為了借錢，而是擴大債券市場，也給市民多一項投資選擇。在某種意義來說，這完全不是籌組資金去應付政府開支。

而政府在過去3年，將約1600億元債券所得撥入收入帳目，以補收入不足。但這些債券是要還的，引發社會擔心香港政府會否變成「借貸度日」。

倘發債所得用於日常支出 恐損港元穩定

去年5月立法會通過決議案，政府可使用土地基金（未來基金）的累積收益所得，約1600億元，據悉當局已用了大約1200億元。雖然決議案通過的可使用款項，只是土地基金的投資收益所得，但在香港特區的歷史裏，使用土地基金的金錢仍然是十分罕見。更重要的是，政府預計今個年度財政赤字約1000億元，是將上述1200億元當作收入。不然，今個年度的政府財政赤字可能高達2200億元。

由於土地基金的累積收益還只有400多億元而已，明年的政府赤字情况將更加嚴峻。現時政府看來只有一個途徑增加收入，就是發債。惟一旦發債收入用於政府日常支出，我們就永遠在負債當中，這也必然影響香港的信貸評級，甚至港元的穩定。

改革不應犧牲基層利益 高官立會應減薪

政府應該暫停招聘人手一至兩年，並要求部門重新檢視真正的人手需求情况。畢竟，政府在過去20多年處於較富裕環境時，根本沒有認真檢視部門人手及支出的需要。

另外，筆者建議高層公務員減薪5.5%，相當於追回近兩年的薪酬加幅。同時，立法會議員及行政會議成員的薪酬亦應相應調整，以彰顯共同承擔精神。

在經濟不景下最受苦的，必然是最低下的階層。政府不應削減給低下階層的津貼，包括綜援及長者2元交通優惠。當局有責任保障最弱小市民的基本生活所需，同時檢視政府支出的優先次序。

面對嚴峻財赤，要「搣甩赤字」，香港必須「大膽齊改革，頂住保民生」。政府應立即開展結構性的改革，包括大刀闊斧重組部門架構、合併重疊的職能、精簡行政程序、引入科技降低營運成本。

對於效益不彰的項目，當局要敢於「踩煞車掣」，該削則削，該停則停；同時必須重整公務員編制、改革考核制度，提升施政效能。然而，改革不應犧牲基層利益，必須堅守對弱勢社群的承擔，包括維持長者2元乘車優惠等重要福利。

唯有透過大膽改革、果斷節流，政府才能夠帶領香港走出困局，重建穩健財政。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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