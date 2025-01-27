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聞正聲：特區大學表現優秀 發展國際專上教育樞紐有「底氣」

【明報文章】堅持高水平國際化，既是中央對香港的要求，亦是香港賴以持續發展的關鍵。香港專上教育的質素一向廣受世界認同：國際高等教育研究機構泰晤士高等教育（THE）近日公布世界大學學科排名，香港的大學再次表現優秀，印證香港具備成為國際專上教育樞紐的條件和優勢。

特區大學表現獲國際認同

根據THE的「世界大學學科排名2025」，香港一共有5所院校、共38個學科位列世界百強，當中有兩所院校和19個學科更躋身世界50強，成績令人鼓舞。在眾多學科之中，教育學課程的表現最突出，港大和中大的排名分別位列全球第6及第11，在教學、研究環境及研究質素的分項上都被評為「優異」。在醫學與健康學科、物理學、工程學、計算機科學、商業與經濟學等其他焦點學科領域，香港都有院校打進世界百強。

香港作為一個只有700多萬人口的彈丸之地，已經有5所世界百強大學，表現之佳令世界很多國家或地區都望塵莫及。例如與香港面積和人口規模相近的新加坡，能躋身世界百強之列的大學便只有兩所。

政府大力推動專上教育發展

香港位處亞洲心臟地帶，專上教育高度國際化和多元化，學生可以同時接觸中國文化與培育國際視野，這些都是我們的「金字招牌」，亦是為我們作為國際高端人才集聚高地的「底氣」。

特區政府近年採取不少措施推動專上教育多元化，包括由2024/25學年起，擴大政府資助的專上院校非本地學生限額一倍至40%；為本地及非本地學生設立政府獎學基金，鼓勵更多本地學生深造和吸引非本地學生留學香港；完善宿舍配套，透過教資會資助大學的宿舍項目，以及鼓勵市場以自資和私營方式，增加學生宿舍供應等。

行政長官李家超於去年施政報告提出打造和推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等措施吸引更多境外——尤其是東盟及其他「一帶一路」國家——學生來港升學。香港的大學質素和科研環境，都較很多一帶一路國家為佳，留學香港對當地尖子和精英學生具有很大吸引力。就以特區政府的一帶一路獎學金為例，至今已有超過680名來自49個一帶一路國家的學生受惠。

政府要加強吸引海外尖子來港留學，令香港成為亞太地區最優質的留學生集中地。事實上不少非本地學生畢業後，都會選擇留港工作或與香港保持密切聯繫。他們投入本地勞工市場，有助香港建立多元化和可持續的人才庫，支持香港長期發展。

政府對發展成為國際專上教育樞紐的決心，亦可見於「北都大學教育城」計劃。政府已在北部都會區預留至少80公頃土地，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，並將於2026年上半年公布具體的發展綱要。不少本地大學已表明有興趣利用這個香港的策略發展據點，進一步深化科研和教學工作。

為專上教育擴容提質

在近年中美博弈持續加劇的大環境下，很多原本在美國甚至是歐洲國家從事研究的華裔學者，因面對的歧視和質疑愈來愈嚴重，掀起了所謂的「回國潮」。頂級美籍華裔數學家丘成桐去年底就公開表示，過去10年美國政府對中國科學家的歧視非常嚴重，導致他們申請研究資金時遭遇嚴重挑戰，科學家們別無選擇下被迫離開美國。

在這種背景下，香港要吸引優秀學者和人才，以維持專上教育的國際化及多元化，明顯正逢其時。《基本法》對學術自由的明確保障，以及香港開放和包容的學術環境，為原本留美、留歐的華裔學者提供一個不帶歧視的科研和教學環境；內地的龐大市場亦有利將科研成果商品化，為科研提供完善的土壤。

本港專上院校在不同國際排名中表現出色，對香港銳意發展成國際專上教育樞紐，明顯是一大助力。各間專上院校固然要加倍努力維持高質教學和科研表現，特區政府亦必須在政策層面為專上教育擴容提質、創造空間，使香港學術及研究在國際發展更上一層樓，推動育才、匯才、科技的協同發展，讓香港可以發揮所長，貢獻國家所需。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

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