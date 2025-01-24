江玉歡：香港能否重塑審慎理財典範

從全球範圍看，據港大經管學院《香港經濟政策綠皮書2025》，香港政府赤字規模僅次於意大利，位居世界第二，美國、英國、法國等大型經濟體緊隨其後。相較於這些經濟規模龐大、發展模式多元且應對財政壓力經驗豐富、工具多樣的國家，香港作為中國的特別行政區，經濟總量較小、發展模式較單一，在赤字排名中顯得頗為棘手。

在公共財政預算領域，妥善協調公共開支與本地生產總值的關係，對經濟增長具關鍵的刺激和引導作用；而這一作用的成效，取決於公共開支所產生的社會效益。香港素以財政穩健聞名，但也曾遭遇高額赤字。例如在2002/03年度預算案中，受亞洲金融風暴衝擊，香港經濟下滑，預計下一財年出現財政赤字的可能性較大。

彼時，政府憑藉雄厚財政儲備且無負債壓力，果斷採取擴張性的財政政策，擴大投資支出，並允許在2004/05財年持續赤字，積極推動經濟復蘇，而非因為赤字而畏縮不前。

這一舉措，源於對本地財政儲蓄體系的嚴格遵循。早在1964年港英政府時期，財政司郭伯偉（John James Cowperthwaite）便設立財政儲備系統，明確將一般收入帳目（公營部門現金基礎會計制度下的現金帳目）餘額界定為財政儲備，並規定在編製預算時，於一般收入帳目餘額中，預留相當於預算經常開支一半的金額作為基本財政儲備（basic fiscal reserve），非緊急情况不得動用。此後，香港政府持續優化該制度，其審慎理財原則一度成為眾多國家和地區的典範。

香港與星洲的反差

然而時過境遷，與香港經濟特徵相近的新加坡，如今其政府財政盈餘位列全球第四；瑞士、盧森堡等金融中心財政狀况亦十分穩健，香港政府赤字現狀與之形成鮮明反差。

僅以新加坡為例，星洲在財政預算管理上實施嚴格的長期規劃與動態調整機制，其制訂財政預算時，會基於對未來5至10年甚至更長期的經濟發展趨勢預測，合理安排公共支出與儲備資金的比例關係：在經濟繁榮期，適度增加財政儲備積累，並嚴格控制政府債務規模；經濟面臨下行壓力時，審慎評估經濟形勢，針對地調整財政政策。

香港調整財策 面對多項挑戰

相對應的，面對高額赤字與缺乏新增長點的經濟結構，香港政府長期奉行的審慎理財原則是否依然有效？是否需針對財政準則策略，做更加與時俱進的調整？

對香港而言，當前經濟困境下財政政策的調整，面臨諸多挑戰。一方面，經濟結構單一使政府財政收入來源相對集中，在傳統支柱產業如金融、貿易受到外部衝擊時，財政收入銳減，例如全球經濟波動影響金融市場活躍度，導致金融行業相關稅收減少，進而影響政府整體財政收入。另一方面，雖然政府有財政儲備，但在動用儲備應對赤字和刺激經濟時，需謹慎權衡。若過度依賴儲備而不解決經濟結構問題，可能會陷入財政可持續性的危機。

財政司長不應盲目樂觀

實際上，對任何國家或地區而言，靈活運用財政政策的前提是擁有穩固的財政儲備。充足儲備可使財政政策的實施更具彈性，即便經濟低迷、財政收入減少，政府也能依靠其支撐，增加民生領域開支、降低稅收，穩定經濟，助力復蘇。因此在當前財政困局下，財政司長不應盲目樂觀——削減非緊急公共開支應是首要任務，切不可在經濟彈性有限時加重基層市民負擔，將政府困境轉嫁於民。

回顧香港政府制定財政預算的歷史進程，經歷半個多世紀的發展與完善，政府始終秉持「量入為出」理念，其靈活性體現在不拘泥於單個財政年度的收支平衡，而是着眼於經濟周期的整體平衡。如今香港的經濟與政府財政狀况，眾多專家學者認為即屬於上述經濟波動周期，儘管早年受疫情衝擊，但經濟基本面的邏輯並未發生根本改變；核心問題在於香港經濟結構亟待調整。

在此背景下，政府需審慎判斷香港走出經濟下行周期所需的時間與成本，同時思考當下是否已達到動用基本財政儲備的緊急節點。這些問題不僅是議員的關注焦點，也是廣大民眾的關切所在。

換言之，在新一份財政預算案中，財政司長除了籌劃常規的資源分配，更需對這些深層次問題予以清晰回應，為香港經濟的長遠發展謀篇佈局。

作者是立法會議員

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[江玉歡]