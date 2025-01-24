周永新：精準扶貧——劏房戶篇

劏房戶作為扶貧對象之一，市民或許誤以為住在劏房的都生活貧困。事實卻不是這樣。筆者首先要指出的是：劏房所呈現的社會現象異常複雜，衍生的問題涉及多個政策局和政府部門的工作，處理時也需各方配合和合作。

推簡樸房 證明政府非對劏房視若無睹

簡單來說，劏房（政府稱分間樓宇單位）所以受社會關注，原因是不少劏房違反建築條例；其中最為人詬病的是，部分劏房根本不符合居住的最低要求。這種條件惡劣的劏房，在上世紀七八十年代稱為「板間房」，其中「籠屋」更被國際傳媒揶揄為香港資本主義醜惡的象徵。今天，劏房也被國際傳媒廣泛報道，好像港人住的就是這樣擠迫和雜亂的房間。

面對這種負面報道，政府去年推出的簡樸房，目的應是要證明政府並非對劏房視若無睹。政府對這種「無法接受和容忍」的住屋環境，必須訂出最低和最起碼要求，也是向劏房經營者發出警告。從這個角度看，簡樸房顯然不是扶貧措施，而是政府為處理惡劣（有說「不人道」）住屋環境踏出的第一步。

須精準計算簡樸房執行後的住屋需要

不過，劏房所以存在，不多不少與政府房屋政策有關。為什麼於2021年有107,371戶（共215,709人）住在劏房？統計處的數字沒有解釋，相信大部分是為了劏房租金是他們所能應付的；其他原因包括為了工作方便，或一些在港就讀的內地學生，若學校無提供宿位，他們只好租住學校附近的劏房。無論入住劏房原因是什麼，不多不少都與政府房屋政策有關係。現在政府要計算的是：一旦簡樸房落實執行，怎樣的房屋對策才能緩解受影響劏房戶的住屋需要？過渡房屋和簡約公屋，或可視為短暫的解決辦法，但政府必須有長遠規劃，也須精準計算有多少劏房戶需要協助。

最後要探討的是劏房戶貧窮問題。筆者要指出的是：2021年住在劏房的21萬人並非每一個都貧窮，也不是全部都需政府扶貧措施協助。為識別誰需要協助，首先便得了解他們的特徵，及其經濟和工作等狀况。根據統計處數字（表1及表2），筆者有以下分析。

劏房戶的人口特徵、家庭和經濟狀况

（1）劏房戶人口特徵

在大眾眼裏，典型的劏房戶好像都有兩三名子女，也多是單親家庭，全家人起居飲食在面積不到100呎的房間進行。只要翻看有關數字，便知這種印象不符事實。在10.7萬劏房戶中，有4.2萬（39.6%）是1人住戶；2人佔32.8%；3人佔17.6%；4人及以上佔10%。總體住戶平均人數是2。換言之，劏房戶最多是1人及2人住戶；有多名子女的家庭只佔少數。

若以年齡組別劃分，21萬劏房居民中，25至44歲佔33.1%，45至64歲佔30.2%。簡單來說，住在劏房的多是中年人。15歲以下兒童有3.4萬（15.9%），數目不多但最值得關注，因為兒童在狹窄住屋環境中長大，身心各方面的成長都可能受限制。

劏房戶還有兩方面特徵值得關注︰一是成員中有內地來港定居未足7年人士的劏房戶佔2.27萬戶（21.2%），高於全港住戶的3.6%；此外，按種族劃分的非華人劏房居民有2.65萬（12.4%），高於全港的4.2%。換言之，劏房戶人口中有較高比例的新來港定居人士和非華人，顯示這兩類人都有較殷切的住屋需要。

（2）劏房戶家庭和經濟狀况

按性別劃分，劏房戶當中，男性佔46.8%，女性佔53.2%。女性較多的原因，可能是劏房戶的單親家庭多是母親負起照顧子女責任。以婚姻狀况而言，15歲及以上劏房戶人口中，已婚的佔51.9%，從未結婚的佔30%，離婚／分居／喪偶的佔18.1%。換言之，劏房戶雖以已婚為主，但從未結婚的單身者亦有三成。

以經濟狀况而言，劏房戶中15歲及以上工作人口達57.6%，較全港的53.5%為高；但月入中位數只有1.4萬元，較全港的1.95萬元為低。以全戶月入中位數來計算，劏房戶是15,280元，低於全港的27,320元。換言之，劏房戶的成年人並非如想像的倚賴綜援過活，他們就業比率十分高；奈何基於學歷和技能偏低等因素，他們的薪金未能讓他們租住條件較佳的私樓單位。他們在沒有其他選擇的情况下，只好入住租金較低、環境較差的劏房。

按優先次序的劏房戶扶貧策略

綜合以上分析，劏房戶扶貧策略（按優先次序）建議如下︰

一是協助那些正領取綜援而有年幼子女成員的劏房戶，他們如能盡快編配入住公營房屋，應是最有效改善他們生活的辦法。

二是協助那些收入偏低而有子女成員的劏房戶，扶貧重點在提升這些家庭中有工作能力成員的技能和收入，協助他們入住過渡房屋或簡約公屋。

三是探討劏房戶中有新來港定居或非華人成員家庭，在經濟及其他適應新環境或語言訓練的需要，並提供適切協助。

四是探討1人劏房戶入住劏房的原因，及簡樸房措施實施後對他們住屋的影響，特別是租金方面的負擔。

五是探討那些打算在劏房短暫居住人士的需要，特別是他們將來的住屋計劃。

總言之，劏房戶是非常複雜的社會現象，需要政府多方面政策的配合和規劃。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]